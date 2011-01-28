PowerColor, Radeon HD 6970 PCS+ modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi PowerColor, PCS+ serisi Radeon HD 6970 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusuna sahip soğutucusu ile referans modele kıyasla %20'ye varan oranda daha serin çalışabiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, 940MHz GPU ve 5700MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör konfigürasyonlarına da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, bir adet HDMI ve iki adet mini DisplayPort konnektörüne sahip olan çift slot tasarımlı ekran kartı, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu birlikte sunuluyor. PowerColor ekran kartlarının üreticisi TUL'un patronu Ted Chen yeni model ile ilgili olarak "Ultra serin, ultra performans bizim tüm PCS+ serisi ekran kartı kullanıcılarına sunmak istediğimiz oyun deneyimidir. Radeon HD 6970 PCS+ modeli en sıkı oyuncuları bile etkileyecek performans sağladığına inanıyorum." dedi.