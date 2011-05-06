PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı

AMD'nin en hızlı ekran kartı olan çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı az sayıdaki örnekleri arasında sahip olduğu olduğu sıvı soğutma bloğu ile öne çıkan PowerColor Radeon HD 6990 LCS (Liquid Cooling System) için merak edilen tüm detaylar netliğe kavuştu. Ekran kartı üretiminde AMD'nin en güçlü iş ortaklarından birisi olan PowerColor tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtılan Radeon HD 6990 LCS'in, yüksek hız aşırtma yeteneklerine sahip olduğu özellikle vurgulanıyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3072x paralel işlem birimine 192x doku ünitesine ve 64x ROP birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı 5.1 TeraFLOP seviyesindeki tek hassasiyetli, 1.27 TeraFLOP seviyesindeki çift hassasiyetli teorik işlem gücü ile dikkat çekmeyi başarıyor ancak bu potansiyelden faydalanabilmek için özellikle Stream teknolojisiyle uyumlu olan ve bu sayede AMD GPU'ların işlem gücünden faydalanana uygulamalar kullanmak gerekiyor fakat bu noktada Nvidia'nın CUDA teknolojisinin ön plana çıktığını ve başta akademik araştırmalar olmak üzere GPU'nun kullanıldığı farklı uygulama senaryonlarında Nvidia'nın daha fazla avantaja sahip olduğu görülüyor.

Tek slot tasarıma sahip olan ve bu sayede farklı anakart tasarımlarında kolayca Crossfire kurulumu yapılabilmesine olanak tanıyan PowerColor Radeon HD 6990 LCS, 830MHz GPU ve 5000MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Bilindiği üzere Radeon HD 6990 varsayılan özellik olarak gelen ikinci BIOS ile daha yüksek çalışma frekansına çıkabiliyor. Radeon HD 6990 LCS modelinde de ikinci BIOS konumu seçilerek GPU hızı 880MHz'e yükseltilebiliyor ve PowerColor, bu uygulamanın garantiyi etkilemediğini belirtiyor.

PowerColor'ın Radeon HD 6990 LCS modelinde sıvı soğutma bloğu olarak bu alanda uzmanlaşan EKL firmasını tercih ettiğini görüyoruz. Almanya merkezli olan ve yüksek performanslı soğutma çözümleri üzerine çalışan EKL'nin tamamı bakır olan ve nikel ile kaplanan bloğu aynı zamanda modern su soğutma sistemlerinin tamamıyla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. GPU'lar, bellek yongaları, güç modülleri ve GPU'lar arası bağlantıyı sağlayan iletişim yongasını da kapsayan bloğun yüksek soğutma performansı sağladığı belirtiliyor. Standart soğutucusu ile 880MHz'de sorunsuzca çalışabilen HD 6990'ın, sıvı soğutma desteği ile 900MHz ve üzeri hızlarda kullanılabileceğine de dikkat çekiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Quad Crossfire desteği sunan ve ikinci kart ile kullanıcılara 4 GPU'lu sistem kurma olanağı tanıyan kart aynı zamanda Eyefinity teknolojisiyle de uyumlu. Tek slot tasarıma sahip olmasına rağmen bir adet DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörü ile gelen kart bu sayede çoklu monitör konfigürasyonlarını da destekliyor. Radeon HD 6990 tabanlı az sayıda özel çözümden birisi olan PowerColor Radeon HD 6990 LCS aynı zamanda dünyanın en hızlı ekran kartlarından birisi olma özelliğine de sahip. Yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve "sıkı" oyuncuları hedef alan PowerColor Radeon HD 6990 LCS'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.