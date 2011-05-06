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PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin en hızlı ekran kartı olan çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı az sayıdaki örnekleri arasında sahip olduğu olduğu sıvı soğutma bloğu ile öne çıkan PowerColor Radeon HD 6990 LCS (Liquid Cooling System) için merak edilen tüm detaylar netliğe kavuştu. Ekran kartı üretiminde AMD'nin en güçlü iş ortaklarından birisi olan PowerColor tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtılan Radeon HD 6990 LCS'in, yüksek hız aşırtma yeteneklerine sahip olduğu özellikle vurgulanıyor.

PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı
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AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3072x paralel işlem birimine 192x doku ünitesine ve 64x ROP birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı 5.1 TeraFLOP seviyesindeki tek hassasiyetli, 1.27 TeraFLOP seviyesindeki çift hassasiyetli teorik işlem gücü ile dikkat çekmeyi başarıyor ancak bu potansiyelden faydalanabilmek için özellikle Stream teknolojisiyle uyumlu olan ve bu sayede AMD GPU'ların işlem gücünden faydalanana uygulamalar kullanmak gerekiyor fakat bu noktada Nvidia'nın CUDA teknolojisinin ön plana çıktığını ve başta akademik araştırmalar olmak üzere GPU'nun kullanıldığı farklı uygulama senaryonlarında Nvidia'nın daha fazla avantaja sahip olduğu görülüyor.

PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı
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Tek slot tasarıma sahip olan ve bu sayede farklı anakart tasarımlarında kolayca Crossfire kurulumu yapılabilmesine olanak tanıyan PowerColor Radeon HD 6990 LCS, 830MHz GPU ve 5000MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Bilindiği üzere Radeon HD 6990 varsayılan özellik olarak gelen ikinci BIOS ile daha yüksek çalışma frekansına çıkabiliyor. Radeon HD 6990 LCS modelinde de ikinci BIOS konumu seçilerek GPU hızı 880MHz'e yükseltilebiliyor ve PowerColor, bu uygulamanın garantiyi etkilemediğini belirtiyor.

PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı
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PowerColor'ın Radeon HD 6990 LCS modelinde sıvı soğutma bloğu olarak bu alanda uzmanlaşan EKL firmasını tercih ettiğini görüyoruz. Almanya merkezli olan ve yüksek performanslı soğutma çözümleri üzerine çalışan EKL'nin tamamı bakır olan ve nikel ile kaplanan bloğu aynı zamanda modern su soğutma sistemlerinin tamamıyla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. GPU'lar, bellek yongaları, güç modülleri ve GPU'lar arası bağlantıyı sağlayan iletişim yongasını da kapsayan bloğun yüksek soğutma performansı sağladığı belirtiliyor. Standart soğutucusu ile 880MHz'de sorunsuzca çalışabilen HD 6990'ın, sıvı soğutma desteği ile 900MHz ve üzeri hızlarda kullanılabileceğine de dikkat çekiliyor.

PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı
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Çoklu ekran kartı kurulumları için Quad Crossfire desteği sunan ve ikinci kart ile kullanıcılara 4 GPU'lu sistem kurma olanağı tanıyan kart aynı zamanda Eyefinity teknolojisiyle de uyumlu. Tek slot tasarıma sahip olmasına rağmen bir adet DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörü ile gelen kart bu sayede çoklu monitör konfigürasyonlarını da destekliyor. Radeon HD 6990 tabanlı az sayıda özel çözümden birisi olan PowerColor Radeon HD 6990 LCS aynı zamanda dünyanın en hızlı ekran kartlarından birisi olma özelliğine de sahip. Yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve "sıkı" oyuncuları hedef alan PowerColor Radeon HD 6990 LCS'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 6990 LCS modeli detaylandı
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vogueman 8 yıl
ikitanesi zaten quad oluyor
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charcharodon carcharias 8 yıl
Arkadaş ben anlamıyorum bu kart üreticilerini; 5xxx serisinde ısı problemi olmamasına rağmen düzinelerce özel tasarım kart çıkardılar; ama fan sesiyle saç kurutma makinalarına taş çıkartan 6990 için özel çözümler bir elin parmaklarını geçmiyor...
Pazarlama taktiği olsa gerek; 6990 ve gtx590 saçma sapan kartlar olduğu için üreticilerde pek üzerinde durmuyorlar...
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Ac1DBuRN 8 yıl
Sen Türksün büyük düsün. İstersen yaparsın :)
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Zeytinbey 8 yıl
Bu da güzel, ama su soğutma işin içine girince ama kaç kişi almak ister bunu. Kart HD6990, zaten belli bir kesim alabilecek bir de su soğutma olunca hedef kitle iyice daralıyor. Özel hava soğutmalı modelleri HALA bekliyoruz...
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IronFist_InFlames 8 yıl
Bu kartdan 4 tane alıp Quad CF yapacak adamlar tanıyorum. Gerçi bu kartı alacak bütçeye sahip kişilerin sıvı soğutmalı sisteme geçmesi zor değil yani kartın alıcılarını kısıtlayacağını sanmıyorum.
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Ekran Kartı, yüksek performans ve
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