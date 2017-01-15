Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir

Fotoğraf çekilirken "zafer işareti" yapanlardansanız bu haberi okumanızda fayda var. Japonya'daki Ulusal Enformatik Enstitüsü (NII) araştırmacıları, masumca zafer işareti yapanların en hassas biyometrik bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebileceğini ortaya çıkardı.

NII ekibi, fotoğrafın aydınlatması ve netliği yeterince yüksek olursa, bir kişinin parmak izinin üç metre uzaklığa kadar çekilmiş bir fotoğraftan oluşturulabileceğini söylüyor. The Telegraph'ın belirttiği gibi biyometrik veriler daha önce başarılı bir şekilde taklit edilip kullanıldı ancak bu gelişme teknolojinin en ince detayları yakalamada daha iyi hale gelmesi nedeniyle bizleri daha fazla risk altına sokabilir.

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Aslında fotoğraftan fiziksel bir parmak izi çıkarmak tamamen farklı bir konu ve muhtemelen çok karmaşık bir yöntem. Bugünlerde neredeyse tüm amiral gemisi telefonlar ve bazı dizüstü bilgisayarlarda (yeni Apple MacBook Pro gibi) parmak izi tarayıcıları bulunsa da bu yöntem bir güvenlik formu olarak henüz çok yaygın şekilde kullanılmıyor.

Bununla birlikte, NII araştırmacıları parmak izi kopyasını alma girişimlerini bozan şeffaf bir film üzerinde çalışıyorlar. Ancak ne yazık ki parmak uçlarına uygulanabilecek bu titanyum oksit film iki yıldan önce hazır olamayacak. Yani bu süre zarfında selfie çekerken dikkatli davranmakta fayda var. Zira şifreniz çalınınca değişebilirsiniz ancak parmak izinde bunu yapma şansınız olmaz.

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/01/12/peace-sign-selfies-could-let-hackers-copy-fingerprints/