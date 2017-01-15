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Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir

Japonya'daki Ulusal Enformatik Enstitüsü (NII) araştırmacıları, fotoğraf çekilirken zafer işareti yapanların parmak izinin çalınabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmanın detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Fotoğraf çekilirken "zafer işareti" yapanlardansanız bu haberi okumanızda fayda var. Japonya'daki Ulusal Enformatik Enstitüsü (NII) araştırmacıları, masumca zafer işareti yapanların en hassas biyometrik bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebileceğini ortaya çıkardı.
NII ekibi, fotoğrafın aydınlatması ve netliği yeterince yüksek olursa, bir kişinin parmak izinin üç metre uzaklığa kadar çekilmiş bir fotoğraftan oluşturulabileceğini söylüyor. The Telegraph'ın belirttiği gibi biyometrik veriler daha önce başarılı bir şekilde taklit edilip kullanıldı ancak bu gelişme teknolojinin en ince detayları yakalamada daha iyi hale gelmesi nedeniyle bizleri daha fazla risk altına sokabilir.
Ayrıca Bkz. "Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor"
Aslında fotoğraftan fiziksel bir parmak izi çıkarmak tamamen farklı bir konu ve muhtemelen çok karmaşık bir yöntem. Bugünlerde neredeyse tüm amiral gemisi telefonlar ve bazı dizüstü bilgisayarlarda (yeni Apple MacBook Pro gibi) parmak izi tarayıcıları bulunsa da bu yöntem bir güvenlik formu olarak henüz çok yaygın şekilde kullanılmıyor.
Bununla birlikte, NII araştırmacıları parmak izi kopyasını alma girişimlerini bozan şeffaf bir film üzerinde çalışıyorlar. Ancak ne yazık ki parmak uçlarına uygulanabilecek bu titanyum oksit film iki yıldan önce hazır olamayacak. Yani bu süre zarfında selfie çekerken dikkatli davranmakta fayda var. Zira şifreniz çalınınca değişebilirsiniz ancak parmak izinde bunu yapma şansınız olmaz.

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/01/12/peace-sign-selfies-could-let-hackers-copy-fingerprints/ Yorum Yaz
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zanile 2 yıl en beğenilen
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Paetzold 2 yıl
Birde bu işaretib başka anlama geldiğini düşünen tipler var
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BekirTemel 2 yıl
Ülkede bu işareti yapanların profilleri nedeniyle asla yapmadığım bir işaret yani problem yok
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Mesudum 2 yıl
O kalitede çözünürlük ve detay yakalanabiliyorsa retina tarama işi de yakında yalan olacak demektir. Sonrasında tekrar başa dönüp "vallabilla" diyene inanmak durumunda kalabiliriz.
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shadowtr 2 yıl
Parmak izi çok güvenli diyenlere diss atmışlar resmen.
Ciddi bir iddia ve gerçekten kaliteli bir fotoğraftan elde edilmesi zor olmaz diye düşünüyor insan.
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SerKomiser Ziver Bey 2 yıl
Daha kimlik için gittiğimizde orda ki alet okunuyor hacı adamlar becerrbiliyorsa da saygı duyarım
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Tugrul_512bit 2 yıl
Artık başbakanlar parmaklarının derilerini boyatırlar eldiven takarlar. Kıl tüy de bırakmamak lazım yerlerde. Klonlayıverirler kimse anlamaz. Tenhada da kıstırırlar.
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exterminant 2 yıl
birkaç megapiksellik kameralarla olacak iş değil çok daha kalitelileri gerek
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SEO-Uzmanı 2 yıl
fazla atma ufak atta civcivler yesin !
o iş için yüksek çözünürlük gerekli !
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lagalugadh 2 yıl
yeri gelmisken soyliyeyim:
bu isaretin asil anlami zaferdir. eski zamanlarda, savasda yakalanan okcularin isaret ile orta parmaklari kesiliyor, boylece bir daha ok-yay kullanamiyorlar. ancak savasi kazananlar "bakin parmaklar yerinde" anlaminda bu isareti yapiyormus. yani kazananin, zaferin isareti.
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Mianfei 2 yıl
Dh çok bozdu
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fotoğraf, hacker ve
9 etiket daha parmak izi korsan zafer işareti biyometrik veri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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