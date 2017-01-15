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Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor

Hızla büyüyen mobil oyun sektöründeki bazı oyunlar dünyanın en fazla kazanan futbolcularından olan Cristiano Ronaldo'dan daha fazla para kazanıyor. Peki hangi oyun saniyede ne kadar kazanç sağlıyor?
2 yıl
9,6b
1
27
Mobil Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor
Mobil oyun sektörünün son derece karlı olduğunu biliyoruz, ancak en popüler mobil oyunların saniyede ne kadar kazanç sağladığını görmek oldukça etkileyici. Music Magpie, Think Gaming'in verileri kullanarak oyunların saniyede ne kadar kazandığına dair interaktif bir grafik hazırlamış durumda. En başarılı oyun ise beklenildiği gibi Pokémon Go olarak öne çıkıyor.
Clash of Clans 558 dolar (458 £) ve Candy Crush Saga 503 dolar (413 £) kazanırken Pokémon Go, beş dakikada inanılmaz şekilde 617 dolar (506 £) kazanç sağlamayı başarıyor. Listedeki diğer büyük oyunlar Game of War – Fire Age, Mobile Strike, Clash Royale ve Candy Crush Soda Saga olarak sıralanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz"
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, beş dakika içinde yaklaşık 220 dolar (181 £) civarında para kazanıyor. Yani bu da aynı süre içerisinde Clash Royale'den daha az kazandığı anlamına geliyor. Bu arada rakamların sadece kazancı yansıttığını ve giderlerin dahil olmadığını belirtmekte fayda var. Music Magpie üzerinden bu büyüleyici grafiği kendiniz de izleyebilirsiniz.

http://www.musicmagpie.co.uk/money-apps-make-per-minute/?utm_source=AWIN&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=Skimlinks&awc=5792_1484502830_e4e7c1239478cdbf041ff7179af3f077&dclid=CObBi__bxNECFc2YGAoddyILhw Yorum Yaz
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Nam[A]sTe 2 yıl en beğenilen
İnsanlar hâlâ mobil platformlarda konsol tarzı oyunların geleceğini ve ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyor. Ya arkadaş anlayın artık herkes süper, über AAA grafik delisi değil. Bak listeye Asphalt yok Real Racing yok Infinity Blade yok. Zamanında liste başında Flappy Bird vardı 15-20 mb boyutuyla.
Güzel grafikli oyunları evde oynamaya devam edecez. Merak etmeyin telefonlar konsollara ya da PC oyunculuğuna yetişemez.
İnsanlar hâlâ mobil platformlarda konsol tarzı oyunların geleceğini ve ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyor. Ya arkadaş anlayın artık herkes süper, über AAA g...
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StevenBayLouise 2 yıl
şundan 10 sene öncesine kadar bu sektörde ekmek yoktu sanırım.Şimdi ise oyunun yapımcıları milyonlar kazanıyor.Kim bilir 10 sene sonrada ne tür ekmek kapısı açılacak insanlara tartışılır..
şundan 10 sene öncesine kadar bu sektörde ekmek yoktu sanırım.Şimdi ise oyunun yapımcıları milyonlar kazanıyor.Kim bilir 10 sene sonrada ne tür ekmek kapısı aç...
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DH Misafiri 6 ay
Ben Gayet Memmunum emin olun ben kazandığımı biliyorsam onlar o popülerlikle en aşşa o yukardaki miktarlar kadar kazanıyorlardır
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DH Misafiri 6 ay
Başladım bile kardeşim :) cidden bu sektör geleceği yazanların sektörü :)
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xmen121 2 yıl
Oynayan çok olunca
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Barış Manço 2 yıl
İnandırıcı değil.
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_kertmeyenkele_ 2 yıl
BU LİSTE GÜNCELSE MARİO RUN BALONMUŞ DEMEK
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İstanblue_34 2 yıl
Bunlara bakıp lan ben de mi oyun tasarlasam diye düşünmeyen var mı?
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Yazık ya listeye bak kazanılan paralara bak... Hep de aynı tür oyunlar en üstte.
Zamanında bu sektörde her uygulama 1 dolardı sadece, birileri yapımcıların bir tarafını kaldırınca fiyatlar uçtu. Artık çoğu oyun en az 3-4 dolar, güya bedava olanlar da (yukarıdakiler gibi) 3-4 dolardan kat kat fazlasını alıyor senden.
Keşke parayı kazananlar daha çok dokunmatiğin nimetlerinden yararlanmaya yönelik "yaratıcı" oyunlar olsa. Ne bileyim eski oyunlardan örnek veriyorum ama bir Cut The Rope, Where is My Water tarzı oyunlar üstlerde olsa keşke.
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ø 2 yıl
Pokemon Go oynanıyormu hala ya. :D
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cabriolet1981 2 yıl
Aynı sektörden iki şey olur da oyunla ronaldo'yu karşılaştırmak.. bilemedim
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zotacing 2 yıl
Candy Crush Saga 503 dolar
Günlük 43 Milyon Dolar mı kazanıyor yani bu oyunun yapımcısı? Bence hiç inandırıcı değil.
Yıllık 15 milyar dolardan fazla para yapar, Bill Gates salak mı?
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