Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor

Mobil oyun sektörünün son derece karlı olduğunu biliyoruz, ancak en popüler mobil oyunların saniyede ne kadar kazanç sağladığını görmek oldukça etkileyici. Music Magpie, Think Gaming'in verileri kullanarak oyunların saniyede ne kadar kazandığına dair interaktif bir grafik hazırlamış durumda. En başarılı oyun ise beklenildiği gibi Pokémon Go olarak öne çıkıyor.

Clash of Clans 558 dolar (458 £) ve Candy Crush Saga 503 dolar (413 £) kazanırken Pokémon Go, beş dakikada inanılmaz şekilde 617 dolar (506 £) kazanç sağlamayı başarıyor. Listedeki diğer büyük oyunlar Game of War – Fire Age, Mobile Strike, Clash Royale ve Candy Crush Soda Saga olarak sıralanmış durumda.

Cristiano Ronaldo, beş dakika içinde yaklaşık 220 dolar (181 £) civarında para kazanıyor. Yani bu da aynı süre içerisinde Clash Royale'den daha az kazandığı anlamına geliyor. Bu arada rakamların sadece kazancı yansıttığını ve giderlerin dahil olmadığını belirtmekte fayda var. Music Magpie üzerinden bu büyüleyici grafiği kendiniz de izleyebilirsiniz.

