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Predators filminin özel efektleri AMD teknolojili sistemlerle hazırlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı bir açıklama ile Robert Rodriguez'in yeni filmi Predators'deki animasyon ve efektlerin Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemciler ve ATi FirePro serisi profesyonel grafik kartlarının kullanıldığını açıkladı. FirePro serisini geçtiğimiz günlerde güncelleyen AMD, yoğun işlem gücü gerektiren profesyonel uygulamalarda, Opteron işlemci ve FirePro grafik hızlandıracıların bir arada kullanılmasını benzersiz bir performansla hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağladığını belirtiyor.

Daha önce Sorts, Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams, Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams, Planet Terror ve Sin City gibi filmlerinde AMD teknolojisi kullanan Robert Rodriguez, Predators filmiyle ilgili açıklamasında,

"AMD platformları sayesinde yaratıcı ekibim, gereken tüm kavram ve tasarımları hızla oluşturup canlandırma özgürlüğüne sahip oluyor,? diyen Robert Rodriguez, şöyle söyledi: ?AMD?nin komple platform çözümü, hayalimizi gerçeğe çevirmemize yardımcı oluyor.  Görüntüleri ve sahneleri, eskiden bilgisayar teknolojisinin engel olamadığı bekleme süreleri olmaksızın kurgulayabiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

AMD Dijital Ortam ve Eğlence Direktörü Charlie Boswell ise Predators filmiyle ilgili olarak açıklamasında,

"Robert Rodriguez, canlı performans müzisyeni gibi çalışan bir yönetmen.  Her şeyi o anda doğaçlama yaratıyor. Teknoloji ve teknoloji ortaklığı tercihleri, yönetmenin canlandırmak istediğinin ödün verilmeden ve gecikmeden hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yapılıyor. Rodriguez?in Troublemaker Studios ekibi, AMD?nin üstün ATI FirePro V8800 grafik çözümlerine ve Altı Çekirdekli AMD Opteron işlemcilerine dayalı işistasyonlarıyla, dijital sanatçıların düşündükleri hızda yaratabiliyor ve anlatabiliyor." dedi.


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cihanlı 9 yıl
Daha önce star wars içinde amd tabanlı sistemler kullanmışlardı
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K0rkunc 9 yıl
Aha yandık sinemada filmi izlerke n durmadan vpu recopver hatası verir artık bu film :D


Şaka bir yana tabi reklam yapcaklar İntelde nvidia da yapıyor bunu
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vidoko 9 yıl
amd yapmışsa doğrudur:))
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ÖmerI 9 yıl

vidoko

amd yapmışsa doğrudur:))



güzel mantık.
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Tanarri 9 yıl
fıragmanı gördüm güzel filim olmuş gibi duruyo severim serilerini
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WinteR 9 yıl
Yapılır tabiki, burada mesele film yapmak değil, filmi ne kadar sürede yapmak, bende yapıyorum ona kalırsa.
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nirvana34 9 yıl
Her zaman rekabet olsun hiç bir zaman tek firmaya bağımlı kalmayalım yoksa kaybeden biz oluruz.Ne nvidia lider olsun ne ati sürekli rekabet içinde kafa kafaya gitsinler kazanan biz oluruz...
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adilazimdegilx 9 yıl
Grafiklere dikkat edicem bakalım ne kadar yapabilmişler. Güzel değilse
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DH Misafiri 9 yıl
tabiki de reklam yapıcak...!!! intel nvidia yapmıyor mu?? hemde alasını yapıyor...
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hemde parasını ödeyip satın aldığımız oyunlarda yapıyor!
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kudretx 9 yıl
Amd her konuda en performansli urunler yaptigini kanitladi.
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Batuist 9 yıl
tabiki de reklam yapıcak...!!! intel nvidia yapmıyor mu?? hemde alasını yapıyor...
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sadtneverdie 9 yıl
reklam savaşları :)
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