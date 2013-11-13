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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ProCam XL, 2. sürümüyle Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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ProCam XL, 2. sürümüyle Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu
Uzun zamandır markette yer alan fotoğraf ve video uygulamalarından ProCam'in hatırlayacağınız üzere iPhone ve iPod Touch cihazlarla uyumlu 2. sürümü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Uygulamanın şimdi de iPad uyumlu ikinci versiyonu Apple App Store üzerinde yerini aldı.
Samer Azzam adlı geliştirici tarafından hazırlanan ProCam XL 2, iOS 7 ve üzeri işletim sistemine sahip iPad / iPad Mini modelleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Kullanışlı ara yüzü ile kişilere birçok farklı çekim modu, 20 farklı canlı filtre seçeneği, fotoğraf ve video temelli gelişmiş manuel kontrol ayarları, Time Lapse çekim tekniği, dijital yakınlaştırma, zamanlayıcı, iPad Mini'ye özel ayarlar ve kayıpsız TIFF desteği sunan uygulama, ayrıca eskiye oranla çok daha hızlı ve kararlı çalışma gösterebiliyor.
Başarılı fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2'ye, 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.
 
ProCam XL, 2. sürümüyle Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu

https://itunes.apple.com/tr/app/procam-xl-2/id734275619?mt=8 Yorum Yaz
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