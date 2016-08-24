Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı

Google, gökyüzünden internet dağıtma projesi Loon için önemli transferler yapıyor. Projeye katılan son isim, Viasat uydu iletişim firmalarının yöneticilerinden Tom Moore oldu.
2 yıl
3,3b
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın internet erişiminin olmadığı bölgelere hizmet sunmak amacıyla yıllardır üzerinde çalıştığı Project Loon projesi, yavaş yavaş nihai aşamaya yaklaşmaya başladı. Dünyanın farklı şehirlerinde denemeleri yapılan proje için önemli transferler yapılıyor.

Projeye katılan son isim, Viasat uydu iletişim firmalarının yöneticilerinden Tom Moore oldu. Uydu iletişimi konusunda büyük bir tecrübe sahibi olan Moore, Viasat firmasını kurduktan bir süre sonra ortağından satın almış ve patronu olmuştu.

Moore, Loon projesinin hızlı bir şekilde ticari hayata geçmesi için tecrübelerini firmaya aktaracak. Hali hazırda denemeler yapılıyor ancak işin ticari boyutu çok daha farklı. Her ülkede gerekli izinlerin alınması ve ortaklıklar kurulması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı"

Google, Loon projesi kapsamında uçurduğu balonlardan doğrudan internet hizmeti alınamıyor. Balonlardan gönderilen sinyallerin, operatör baz istasyonları veya internet sağlayıcıların altyapılarındaki özel antenler vasıtasıyla alınması ve tüketiciye sunulması gerekiyor.

Bu noktada ülkelerin internet servis sağlayıcıları ile çeşitli anlaşmaların yapılması gerekiyor. Ayrıca Kuzey Kore, Çin, Rusya gibi ülkelerin tepede uçup duran Google balonlarından pek de memnun olmayacağı muhakkak. Henüz ticari hayata geçmediği için Loon projesi ne tür eleştiriler alacak merakla bekliyoruz. 

 

https://www.engadget.com/2016/08/24/google-hires-satellite-exec-project-loon/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SecurityPayne 2 yıl
Project loon projesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simcell 2 yıl
Proje başarılı olursa dünya çağ atlayacak. Sadece İnternet diye bakmamak lazım, kendiliğinden giden arabalar, akıllı robotlar, akıllı sistemler hep bu balonlardan faydalanarak iletişim halinde kalacak. Bu sebeple küresel anlamda destek gören bir proje. Ülkeler için en büyük sıkıntı İnternet'in kontrolünün yerel operatörler yerine Google'da olacak olması bu sebeple bu işe karşı çıkan ülkelerde var. Proje başarılı olursa dünya için yeni bir düzen başlayacak özellikle İnternet erişiminin çok zor olduğu ve az kullanıcı barındıran Afrika ülkeleri bu işten en karlı çıkacak. İran gibi İnternet üstünde hakimiyet kuran ve rejimi eleştirenleri sıkı takibe alan ülkelerde de sesini duyurmak isteyenlerin işi daha kolaylaşacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Türkiye'yi pilot ülke olarak seçmeleri, yağmurun yerden yukarıya bulutlara doğru yağması ihtimalinden bile azdır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooe199 2 yıl
Keşke Türkiye'yi pilot ülke olarak seçseler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor 2 yıl MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti 2 yıl Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor 2 yıl 10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun 2 yıl Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde 2 yıl Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu 2 yıl Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor 2 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 2 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 2 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 2 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 2 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 2 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 2 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 2 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı Sonraki Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 2 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek 2 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor 2 yıl Gelecek yıl iPhone modelinde kavisli ekran görebiliriz 2 yıl Samsung Z2 duyuruldu: İlk 4G destekli Tizen telefonu 2 yıl Corsair 400C "Minik Beyaz" kasayı inceliyoruz 2 yıl Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster 2 yıl PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor 2 yıl Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı 2 yıl Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar 2 yıl HBM3 bellekler geliyor 2 yıl AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 2 yıl Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu 2 yıl Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 2 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 2 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 2 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği 2 yıl Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim