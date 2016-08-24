Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı

Google’ın internet erişiminin olmadığı bölgelere hizmet sunmak amacıyla yıllardır üzerinde çalıştığı Project Loon projesi, yavaş yavaş nihai aşamaya yaklaşmaya başladı. Dünyanın farklı şehirlerinde denemeleri yapılan proje için önemli transferler yapılıyor.

Projeye katılan son isim, Viasat uydu iletişim firmalarının yöneticilerinden Tom Moore oldu. Uydu iletişimi konusunda büyük bir tecrübe sahibi olan Moore, Viasat firmasını kurduktan bir süre sonra ortağından satın almış ve patronu olmuştu.

Moore, Loon projesinin hızlı bir şekilde ticari hayata geçmesi için tecrübelerini firmaya aktaracak. Hali hazırda denemeler yapılıyor ancak işin ticari boyutu çok daha farklı. Her ülkede gerekli izinlerin alınması ve ortaklıklar kurulması gerekiyor.

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Google, Loon projesi kapsamında uçurduğu balonlardan doğrudan internet hizmeti alınamıyor. Balonlardan gönderilen sinyallerin, operatör baz istasyonları veya internet sağlayıcıların altyapılarındaki özel antenler vasıtasıyla alınması ve tüketiciye sunulması gerekiyor.

Bu noktada ülkelerin internet servis sağlayıcıları ile çeşitli anlaşmaların yapılması gerekiyor. Ayrıca Kuzey Kore, Çin, Rusya gibi ülkelerin tepede uçup duran Google balonlarından pek de memnun olmayacağı muhakkak. Henüz ticari hayata geçmediği için Loon projesi ne tür eleştiriler alacak merakla bekliyoruz.