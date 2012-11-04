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Project Vivit, video oynatabilen renkli elektronik kağıdını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japonya merkezli Project Vivit firması, ekran teknolojilerinin sergilendiği Uluslararası FPD 2012'nin son gününe damgasını vuran isim oldu. Fuarın üçüncü ve son gününde ulaşan bir prototipini sergilemeye karar veren Vivit, video oynatabilen dünyanın ilk renkli elektronik kağıt çözümünü geliştiren şirket oldu. Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken panel, e-kağıt endüstrisi için oldukça önemli bir özelliği beraberinde getiriyor.
6 inç büyüklüğündeki e-kağıt, Tayvanlı E Ink Holding tarafından üretilmiş. Fuar standında Seiko Epson'un geliştirdiği bir çipin güç verdiği kart sayesinde video oynatabilme yetileri sergilenen ürünün diğer teknik detayları konusunda bilgi verilmedi. Zaten böyle bir tanıtım gerçekleştirmeyi planlamadıklarını dile getiren Project Vivit yetkilileri, resmi duyurunun ileri bir tarihte yapılacağını belirtti. Geliştirici firma, video oynatabilen elektronik kağıdını mobil sektörde kullanmayı düşünmüyor, ancak renkli e-kağıtlarda bu noktaya gelinmiş olması e-kitap modellerinin ilerleyen dönemlerde daha fazla görüntüleme fonksiyonunu beraberinde getireceğini gözler önüne seriyor. Fakat video dosyalarını işlerken ekranın saniyedeki yenilenme sayısı artacağından bu tür panellerin e-kağıt okuyucularının asıl avantaj sağladığı düşük enerji tüketimi hususunda sorun teşkil edeceğinden endişe ediliyor.
Geliştirdiği elektronik kağıtlarla oluşturduğu tabelalarla ilgili farklı projeler ortaya koyan Vivit'in ana faaliyetini bu tür çözümlerin satışı oluşturuyor. Uzak doğulu firma, video oynatma desteği kazanan renkli e-kağıtlarını ticari binalar ve tıbbi uygulamalarda kullanmayı planlıyor. İlerleyen dönemlerde hem renkli hem de video oynatabilen elektronik kağıtlara dair yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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Naylon Brando 7 yıl
enteresan; yakin zamanda mesut çevikten incelrme bekliyoruz
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sarjaleti 7 yıl
Başlık problemli biraz sanki.
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drdbre 7 yıl
Son kullanıcıya sunmalarında çok, dedikleri gibi gün ışında rahat rahat görülebilen reklam panoları vs. için kullanmaları mantıklı olmuş. Sonuçta bu özelliği var diye illa eski teknolojinin yerine kullanılması gerekmiyor. Birde bu panoları gece standart ışıkla aydınlatmaları gerekecektir, normal kağıt panolar gibi.
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juliensorel 7 yıl
Beyler oradaki e-ink denilen teknoloji sizin anladığınız gibi kağıt teknolojisi değil. Elektronik mürekkep teknolojisi. Kitap okuyanlar bilir Amazon Kindle'ın renklisi ve film oynatanı. Amazon.com sitesine girerseniz dediğimi anlarsınız. Kaldı ki bunun renklisi daha önce tanıtıldı. Bunu ilginç kılan ise görüntüleme süresi. Yani ekranı yenileme hızı. Yani film oynatabilme kapasitesi. Size şöyle söyleyeyim güneşli bir günde güneş tam tepenizdeyken ekranı görmekte zorlanırsınız değil mi? Ama normal kağıda basılan mürekkepte böyle bir şey olmaz. Çok rahat görürsünüz. İşte e-ink teknolojisi bu işe yarıyor. Yani bildiğiniz mürekkebin elektroniği.
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Jacobıan 7 yıl

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OKANATLI 7 yıl juliensorel
juliensorel

Beyler oradaki e-ink denilen teknoloji sizin anladığınız gibi kağıt teknolojisi değil. Elektronik mürekkep teknolojisi. Kitap okuyanlar bilir Amazon Kindle'ın renklisi ve film oynatanı. Amazon.com sitesine girerseniz dediğimi anlarsınız. Kaldı ki bunun renklisi daha önce tanıtıldı. Bunu ilginç kılan ise görüntüleme süresi. Yani ekranı yenileme hızı. Yani film oynatabilme kapasitesi. Size şöyle söyleyeyim güneşli bir günde güneş tam tepenizdeyken ekranı görmekte zorlanırsınız değil mi? Ama normal kağıda basılan mürekkepte böyle bir şey olmaz. Çok rahat görürsünüz. İşte e-ink teknolojisi bu işe yarıyor. Yani bildiğiniz mürekkebin elektroniği.

Başlıgı ilk gördüğümde biraz daha ümitliydim ama içeri okuyunca durumun sizin yorumunuzdaki gibi oldugunu anladım. Hayaller baska bahara...
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fornaks 7 yıl
Gerçekten güzel gelişmeler video oynatımında ki problemlerde çözülürse gerçekten enerji tüketiminde mükemmel bir tasarruf sağlanabilir.
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BERK BEY 7 yıl
Teknoloji cok gelisti be..
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Batuist 7 yıl
neden kağıt demişler ki? katlayıp cebimize koyabilcekmiyiz miyizki?
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$developer; 7 yıl
kağıt'ın elektroniği olmaz
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Sucuklu Pizza 7 yıl
Cam lan o? :O
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Pissoff 7 yıl
İleride tuvalet kağıdı ve peçetelerde video oynatırsa dünyanın sonu geldi demektir!!!

Anlayan anladı
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