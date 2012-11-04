Project Vivit, video oynatabilen renkli elektronik kağıdını tanıttı





Japonya merkezli Project Vivit firması, ekran teknolojilerinin sergilendiği Uluslararası FPD 2012'nin son gününe damgasını vuran isim oldu. Fuarın üçüncü ve son gününde ulaşan bir prototipini sergilemeye karar veren Vivit, video oynatabilen dünyanın ilk renkli elektronik kağıt çözümünü geliştiren şirket oldu. Çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken panel, e-kağıt endüstrisi için oldukça önemli bir özelliği beraberinde getiriyor.

6 inç büyüklüğündeki e-kağıt, Tayvanlı E Ink Holding tarafından üretilmiş. Fuar standında Seiko Epson'un geliştirdiği bir çipin güç verdiği kart sayesinde video oynatabilme yetileri sergilenen ürünün diğer teknik detayları konusunda bilgi verilmedi. Zaten böyle bir tanıtım gerçekleştirmeyi planlamadıklarını dile getiren Project Vivit yetkilileri, resmi duyurunun ileri bir tarihte yapılacağını belirtti. Geliştirici firma, video oynatabilen elektronik kağıdını mobil sektörde kullanmayı düşünmüyor, ancak renkli e-kağıtlarda bu noktaya gelinmiş olması e-kitap modellerinin ilerleyen dönemlerde daha fazla görüntüleme fonksiyonunu beraberinde getireceğini gözler önüne seriyor. Fakat video dosyalarını işlerken ekranın saniyedeki yenilenme sayısı artacağından bu tür panellerin e-kağıt okuyucularının asıl avantaj sağladığı düşük enerji tüketimi hususunda sorun teşkil edeceğinden endişe ediliyor.

Geliştirdiği elektronik kağıtlarla oluşturduğu tabelalarla ilgili farklı projeler ortaya koyan Vivit'in ana faaliyetini bu tür çözümlerin satışı oluşturuyor. Uzak doğulu firma, video oynatma desteği kazanan renkli e-kağıtlarını ticari binalar ve tıbbi uygulamalarda kullanmayı planlıyor. İlerleyen dönemlerde hem renkli hem de video oynatabilen elektronik kağıtlara dair yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.