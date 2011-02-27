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Promise Pegasus; MacBook Pro'lar için Thunderbolt teknolojili depolama sürücüsü

8 yıl
9,7b
1
13
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Thunderbolt teknolojisini duyurması ve 2011 model MacBook Pro'ların bu teknolojiye destek sunan ilk bilgisayarlar olarak pazara sunulmasıyla birlikte gözler depolama sürücüsü hazırlayan firmalara çevrilmiş durumda. Saniyede 10Gb (1.25GB) dosya aktarımına olanak tanıyan ve PCI Express ile DisplayPort bağlantısını tek bir kablo üzerinden gerçekleştirebilen yeni teknolojiyi kullanan depolama sürücüleri ve çevrebirimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, zaman hassasiyeti kritik uygulamalarda yüksek verim elde edilmesi bekleniyor. Her ne kadar Apple'a özgü bir teknoloji olmasa da bir süre için sadece MacBook Pro'larda olması beklenen Thunderbolt teknolojisiyle uyumlu sürücü tanıtımları yapılmaya başladı. Promise firması yaptığı yeni bir açıklamayla Thunderbolt teknolojisine destek sunan RAID depolama sürücüsünü yakında pazara sunacağını duyurdu.

Alüminyum kasa içerisinde dört veya altı sürücülü iki farklı konfigürasyon ile alınabileceği belirtilen Pegasus isimli yeni depolama sürücüsü, en yüksek versiyonunda 12TB kapasitesi sunacak. Medya ve eğlence odaklı uygulamalar üzerine çalışan firmaların hedeflendiği yeni sürücünün, Thunderbolt teknolojisi ile 800MB/saniye hızında dosya aktarımı yapabildiği ve bu sayede FireWire 800 teknolojisinden 12x, USB 2.0 teknolojisinden ise 20x daha hızlı olmayı başardığı belirtiliyor.

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ve 60 olmak üzere 7 farklı RAID moduna destek sunduğu belirtilen yeni sürücünün MacBook Pro üzerinde özellikle Final Cut Pro uzmanları tarafından tercih edileceği belirtiliyor. Aynı seri altındaki diğer depolama sürücüleriyle bağlantı kurarak depolama kapasitesinin toplamda 72TB'a kadar arttırılabildiği yeni sürünün ikinci çeyrekte Apple Store'larda sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.


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JrMaster 8 yıl
internet alt yapısını bununla güncellesek ne süper olur ama ya dadundan yenmez
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SerhanUygur 8 yıl
ne kadarmış alalım 2-3 tane
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utankir 8 yıl
Thunderbolt nedir? Bileniniz var mı? Harici bir bağlantı arabirimi midir? 800 MB/sn (6.4 Gbps) aktarım hızına nasıl ulaşıyor?
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***CoNDoR*** 8 yıl

utankir

Thunderbolt nedir? Bileniniz var mı? Harici bir bağlantı arabirimi midir? 800 MB/sn (6.4 Gbps) aktarım hızına nasıl ulaşıyor?


Thunderbolt harici bir bağlantı arabirimidir. HDD'ler, monitörler ve diğer bir çok aleti bağlamak içindir. Intel'in LightPeak adında geliştirdiği bir teknolojinin kullanıcıya uyarlanmış halidir. LightPeak gibi optik kablo kullanmatan ziyade bakır kablolar üzerine kurulmuştur ve teorik aktarım hızı iki yönlü (upload/download) 10Gbps+10Gbps'dir. Yani hem ileri yönde hem geri yönde 10'ar Gbps bant genişliği sunuyor.

800MB/sn'den daha da hızlı olduğu durumlar olacaktır yani
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xense 8 yıl
üstadım bu cihaz 12tb ssd 240gb 480gb hadi max 1.2tb hd video editörleri tek video projesinde 3-5tb bile alana ihtiyaç duyabiliyor.
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mistifa 8 yıl
hd video düzenlemesi ile uğraşan herkesin çok güzel işini görür.
ama 500 mb/sn hızında dahili veya harici 1/2 ssd harddisk daha pratik
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_bluescream_ 8 yıl
o zman ı need $ :D
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CESAJANS 8 yıl

_bluescream_

o zman ı need $ :D


more and more
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CrySystem 8 yıl
Saniyede 10Gb (1.25GB)
bunu hdd nasıl yönetecek
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