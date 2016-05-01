Puma’dan robot ayakkabı kutusu

Uzun mesafe koşularında, atletlerin temposunu belirlemek amacıyla bir kaç tur için en önde koşan tavşan atletleri duymuşsunuzdur. Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma, robot bir tavşan atlet geliştirdiğini duyurdu ancak ayakkabı kutusu şeklinde.

Beatbot adındaki koşu robotu, Puma ayakkabı kutusunun klasik tasarımını temel almış. 4 tekerlek üzerinde inşa edilen robotun ön ve arka kısmına birer adet GoPro aksiyon kamerası yerleştirilmiş. Üst kısımda ise LED aydınlatma, atletlerin sürekli dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Robot, Puma ve MIT enstitüsü ortaklığında geliştirilmiş.

Beatbot az önce de söylediğimiz gibi, uzun mesafe atletlerin antrenmanına yardımcı olmak. Yani farklı olarak turnuvalarda değil, antrenmanlarda işe yarıyor. Beatbot, atletin önüne geçerek hareket etmeye başlıyor ve temposunu belirlemesine yardımcı oluyor.

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Bir ayakkabı kutusu kadar olsa da, Beatbot’un hünerleri inanılmaz. 9 adet kızılötesi sensör ile donatılan robot, saniyede 100 manevra kabiliyetine sahip. Verileri anlık olarak işleyerek sürekli çizgi üzerinde kalabiliyor.

Robotun en yüksek hızı, Usain Bolt’un rekoru olan saatte 44 kilometre olarak ayarlanmış. İster atletlerin önünde tempo belirleyici oluyor, isterseniz de ünlü bir atletin koşusunu simüle ederek yarışma ortamı oluşturuyor. Tüm süreç, kayıt altına alınıyor ve daha sonra uyumlu uygulamalar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca atletin istatistikleri de uygulamaya yansıtılabiliyor.

Puma Beatbot, son kullanıcıya sunulmayacak zira maliyetleri oldukça yüksek. Sadece, Puma’nın sponsor olduğu atletlere hediye edilecek. Puma, robotun daha iyi ve yeni sürümleri üzerinde çalıştığını ifade ediyor.