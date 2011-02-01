QNAP'tan 1.2GHz işlemcili yeni ağ depolama sunucuları

Ağ depolama sunucuları profesyoneli QNAP, ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre tek sürücülü TS-112, çift sürücülü TS-212 ve dört sürücülü TS-412 ağ depolama sunucuları, ev kullanıcılarıyla birlikte SOHO gibi küçük ölçekli işletmeleri ve ev-ofis kullanıcıları için pazara sunuluyor. 3.5-inç boyutundaki sürücülerle kullanılabilen yeni modellerin tamamı, Marvell'ın 1.2GHz hızında çalışan 6281 işlemcisinden güç alıyorlar. 256MB DDR2 bellek ile gelen ve 16MB yerleşik flash depolama kapasitesi sunan sunucularda en az bir adet (TS-412 modelinde iki adet) Gigabit Ethernet portuna ve modeline göre 3 ya da 4 adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.

3G ve WiFi üzerinden müzik akışına izin veren yeni ağ depolama sunucuları, aynı zamanda entegre UPnP sunucusu ile medya oynatıcısı ya da PS3 ve Xbox360 gibi oyun konsollar aracılığı ile uyumlu dosya formatlarını oynatabiliyor. QNAP'ın yeni ağ depolama sunucuları modeline göre sırasıyla 179$ , 259$ ve 459$ seviyesinden listelere girmiş durumdalar.

QNAP TS-212

QNAP TS-412