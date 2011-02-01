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QNAP'tan 1.2GHz işlemcili yeni ağ depolama sunucuları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP'tan 1.2GHz işlemcili yeni ağ depolama sunucuları
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Ağ depolama sunucuları profesyoneli QNAP, ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre tek sürücülü TS-112, çift sürücülü TS-212 ve dört sürücülü TS-412 ağ depolama sunucuları, ev kullanıcılarıyla birlikte SOHO gibi küçük ölçekli işletmeleri ve ev-ofis kullanıcıları için pazara sunuluyor. 3.5-inç boyutundaki sürücülerle kullanılabilen yeni modellerin tamamı, Marvell'ın 1.2GHz hızında çalışan 6281 işlemcisinden güç alıyorlar. 256MB DDR2 bellek ile gelen ve 16MB yerleşik flash depolama kapasitesi sunan sunucularda en az bir adet (TS-412 modelinde iki adet) Gigabit Ethernet portuna ve modeline göre 3 ya da 4 adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.

3G ve WiFi üzerinden müzik akışına izin veren yeni ağ depolama sunucuları, aynı zamanda entegre UPnP sunucusu ile medya oynatıcısı ya da PS3 ve Xbox360 gibi oyun konsollar aracılığı ile uyumlu dosya formatlarını oynatabiliyor. QNAP'ın yeni ağ depolama sunucuları modeline göre sırasıyla 179$ ,  259$ ve  459$ seviyesinden listelere girmiş durumdalar.

QNAP'tan 1.2GHz işlemcili yeni ağ depolama sunucuları
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QNAP TS-212

QNAP'tan 1.2GHz işlemcili yeni ağ depolama sunucuları
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QNAP TS-412

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medart 8 yıl
Tamam bilgisayar toplayalım da bu aletlerin yaptığı herşeyi pc ile yapabiliyormuyuz? burada verilen markalara baktım (sysnology, qnap) bu aletler sadece bir çay yapamıyor. full performans çalıştırsak belki onu da yaparlar. :)
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ohreyn 8 yıl
belki ayrı bir bilgisayarla yapnak daha perfornanlı olabilir ama güç tüketimi de ona göre fazla olacak bence. cihazın 24 saat çalışacağını düşününce önemli. ben kullanıyorum zyxel in nsa 221 modelini 1 gbit portta veri aktarım hızı ortalama ne olmalıdır bilen varmı ben 14 mbit leri görüyorum maksimum cihaz ve bilgisayarı birbirine direk bağladığımda ikisindede 1 gbit ethernet portu var
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murdocklawless 8 yıl
259 dolar olan burada da aynı fiyata satılsa alınır.
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dickinson 8 yıl
Qnap bu sektörün lider firmalarından birisi fakat fiyatları gerçekten muadil cihazlara göre oldukça pahalı, ben bir dönem bu tarz bir cihaz almayı düşündüğüm için epey araştırmıştım gördüğüm kadarıyla synology marka ürünler fiyat/performans açısından qnap ın birkaç adım önünde...
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Batuist 8 yıl
çok güzel kullanışlı cihazlarda fiyatlarını da biraz düşürseler ev kullanıcıları için de iyi bir seçenek olur..
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