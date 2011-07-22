Qualcomm 28nm mobil işlemcilerini sene sonunda pazara sunacak

Akıllı telefon pazarında 2011 yılının en düşük güç tüketimi ve en yüksek performans seviyesine sahip mobil işlemcisinin hangisi olacağı belirsizliğini koruyor. Nvidia yaptığı açıklamalarda, Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli Tegra 3 platformuyla mobil pazardaki en yüksek performansı Tegra 2 seviyesinde güç tüketim değeriyle sunacağını ifade ediyor ancak yongada sistem formunda olan işlem biriminin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olması bu noktada kafaları karıştırıyor. Çekirdek sayısı iki kat artan ve daha güçlü grafik işlem birimiyle donatılan Tegra 3 platformunun, Tegra 2 ile aynı güç tüketimine hangi şartlarda imza atacağı henüz bilinmiyor. Endüstrinin dört çekirdekli ilk işlemcisi olarak sunulacak Tegra 3 platformuna ilk yanıt Qualcomm cephesinden gelecek ve Krait mimarisini temel alan 28nm mobil işlemci yıl bitmeden pazara giriş yapacak.





Nvidia'nın Tegra 3 platformuyla ilgili pek çok detay hali hazırda bilinmekte. Ağustos ayında lanse edilmesi beklenen platformu kullanan tablet bilgisayarlar Eylül-Ekim döneminde, telefonlar ise yıl sona ermeden önce raflardaki yerini almış olacak. Daha fazla belirsizliğin olduğu Qualcomm cephesinde ise 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıkladığı görüşmede merak edilen bazı detaylar açıklık kazandı. Bilindiği üzere Qualcomm'un üst seviye mobil işlemcilerini konumlandırdığı Snapdragon ailesi, Scorpion kod adlı çekirdek tasarımını temel alıyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilere ise Qualcomm çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Krait kod adlı yeni işlemci tasarımı güç verecek. Yapılan açıklamalara göre, 28nm için süreç tahminlerden hızlı ilerliyor ve yeni işlemcinin 2012 öncesinde pazara çıkacağı ifade ediliyor.





Qualcomm'un kıdemli başkan yardımcısı Steven Mollenkopf açıklamasında "Snadragon MSM8960 işlemcisini bu çeyrek için planlanan takvidem önce örneklendirdik. 28nm ilk cihazımız bu takvim yılı sona ermeden önce ticari olarak pazarda olacak." dedi. Scorpion tabanlı çift çekirdekli Snadragon işlemcisini kullanan HTC Sensation ve HTC EVO 3D gibi telefonlar yeni yeni pazara sunulurken, gelenekselin aksine yeni jenerasyon için bu kadar hızlı hareket eden Qualcomm'un değişen stratejisinde başta Nvidia olmak üzere rakiplerin hızlı ilerlemesinin de etkili olduğu söylenebilir. Steven Mollenkopf aynı açıklamasının devamında, son çeyrekte yeni üretim teknolojisini desteklemek, çok çekirdekli işlem platformlarını ve LTE ürünlerinin genişletmek ayrıca çoklu yeni müşteri fırsatlarını desteklemek için araştırma-geliştirme bütçesini arttırdıklarını söyledi.





Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Krait mimarisini temel alan çift çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanan ilk firma muhtemelen HTC olacak. Bilindiği üzere Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi tüm telefonlarında Qualcomm üretimi işlemci kullanıyor ve iki firma arasında organik bir bağ bulunuyor. Peki Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformunu pazara sunduğu dönemde, çift çekirdekli işlemcisiyle Qualcomm ne ölçüde başarılı olabilir. Açıkçası Qualcomm cephesi yeni işlemcisi güvendiğini hemen her açıklamasında dile getiriyor. Qualcomm'un pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu kıdemli direktörü Ben Timmons açıklamasında "Bizim çift çekirdekli işlemcimiz dört çekirdekli standart bir işlemci kadar iyi olacak. Oldukça güçlü bir pozisyondayız çünkü yazılım ile donanımı ve gerçek kullanıcı deneyimini optimize ve entegre etme konusunda deneyimliyiz. Krait ile 28nm ilk işlemciyi pazara sunmuş olacağı ve bu da bize endüstri lideri pil ömrünü sunacak." dedi. Qualcomm'a göre 28nm işlemci, şu anki işlemcilerden %65 daha az güç tüketecek.





Google, Android işletim sisteminin Ice Cream kod adını taşıyan 4.0 sürümünü Ekim ayı gibi kullanıma sunmayı planlıyor. Akıllı telefon ve tabletler için hazırlanan Gingerbread ve Honeycomb sürümlerini birleştirmesi beklenen Android 4.0 ile hem telefon üreticilerinin hem de platform sağlayıcılarının yeni bir rekabete girişmesi bekleniyor. İşte bu noktada Qualcomm, Krait mimarisini temel alan yeni nesil Snapdragon işlemcileriyle Android 4.0 arenasında liderliği hedefliyor. Son gelen bilgilere göre HTC, Krait tabanlı işlemci kullanan yeni bir telefon örneğini Google'a yollamış durumda. Diğer taraftan Google'ın yeni Nexus telefonu için yongada sistem platformu olarak Texas Instruments'ın OMAP4 işlemcisi ağırlık kazandığı ancak Ice Cream için ertelemeye giderek diğer platform üreticilerinin son kozlarını görmek isteyebileceği de konuşuluyor.