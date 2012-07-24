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Qualcomm, Mirasol ekran teknolojisini lisanslamayı planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm, geleceğin e-okuyucu teknolojisi olarak görülen Mirasol ekran bölümünü kapatma kararı aldığını duyurdu. İnterferometrik modülatör ekran olarak da bilinen bu yeni nesil panel, güneş ışığında LCD ve diğer ekranların aksine oldukça iyi bir görüntü sunabiliyor. 
Yapısındaki mikroskobik aynalar sayesinde ortam ışığıyla aydınlanan Mirasol ekran, arkadan aydınlatmaya ihtiyaç duymuyor. Karanlıkta ise; Qualcomm'un geliştirdiği bütünleşik okuma ışığı devreye giriyor.
Ekrandaki görüntü sabit olduğu sürece hiç güç harcamayan Mirasol'un bu özelliği ile sürekli yenileme gerçekleştiren diğer panellerden çok daha yüksek pil ömürlü e-okuyucular tasarlanabiliyor. Ortam ışığıyla beslenen bu ekranın rengi de yine dış kaynaklı ışıklar sayesinde oluşturuluyor. Her piksel, kırmızı, yeşil ve mavi alt-piksellerden oluşuyor. Alt-piksellerin her birinde, cam ve yansıtıcı zar arasındaki hava boşluğu farklı düzeyde. Böylece gelen ışık, alt-pikselden istenilen dalga boyunda yansıtılarak renkler oluşuturuluyor. 
Düşük güç tüketimli, ışığını dışarıdan alan, doğal renkler sergileyebilen, direk güneş ışığında dahi berrak bir görüntü sunan Mirasol ekran teknolojisi, Qualcomm'un 6 yıllık geliştirme çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmıştı. Son dönemde Çin ve Amerika'da bazı e-okuyucularda yer almıştı. İlk etapta 15fps değerini aşamayan ekran, Kasım 2011'de 30fps değerine ulaşabilecek şekilde geliştirilmiş ve video oynatma desteği kazanmıştı. Bu gelişme, tüm teknoloji dünyasını heyecanlandırmıştı. Halihazırda mobil cihazların en çok güç tüketen parçalarından biri olan ekranlarda büyük bir devrim yaşanabilirdi. 
San Diego merkezli çip üreticisi, maalesef Mirasol bölümünü kapatacağını açıkladı. Bunun sebebi ise; Mirasol ekranların üretiminin çok zor olması ve cihazlara montajı sırasında panellerin neredeyse yarısının bozulması. Ancak şirketin CEO'su Paul Jacobs, üzerinde büyük emek harcadıkları Mirasol ekran teknolojisini lisanslamayı planladıklarını müjdeledi.
Mirasol'un şuan için sektörde yaygınlaşması oldukça zor görünüyor. Özellikle de AM-OLED panellerin hızla popüler hale gelmesi diğer yeni nesil ekran teknolojilerinin önünü tıkıyor. Yine de yakın zamanda piyasaya çıkacak e-okuyucularda kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://techcrunch.com/2012/07/23/qualcomm-pulls-the-plug-on-mirasol-screen-production/ Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl
Apple Mirasol ekranın da patentini almıştır.

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