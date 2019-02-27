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Qualcomm akıllı telefonlara WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 yongasını sunuyor

Yakın zamanda akıllı telefonlarda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standardını aynı anda görebileceğiz. Qualcomm geliştirdiği yonga ile bu kombinasyonu sunan ilk firma olacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm akıllı telefonlara WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 yongasını sunuyor

Adını daha çok Snapdragon yonga setleri ile duysak da Qualcomm bağlantı yongaları tarafında da hâkim durumda. Firma MWC 2019 fuarında WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standartlarını bir araya getiren yongasını tanıttı.

WiFi 6 nedir?

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan WiFi 6 standardı 2.4GHz ve 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak kullanıcı başına daha fazla veri transfer hızı sunmayı başarıyor. Özellikle bir cihazın bağlantıya çok yüklendiği zaman diğer cihazların bundan olumsuz etkilenmesi son eriyor. Kapasite anlamında WiFi 6 standardı WiFi 5 standardını dörde katlıyor. Bu sayede akıllı telefonlarda 1.8Gbps veri transfer hızlarına ulaşmak mümkün olacak.

Bluetooth 5.1

Henüz özellikleri tanımlanan Bluetooth 5.1 ile ilgili teknik detaylar yıl içerisinde belli olacak. Bilinen özellikleri santimetreler içerisinde konum takibi yapabilme, daha fazla kapsama alanı, daha düşük güç tüketimi, GPS yongalarına yardımcı olma kabiliyeti, daha yüksek veri aktarım hızları şeklinde sayabiliriz.

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Qualcomm’un yeni yongası QCA6390 adını taşıyor ve bu standartları 14nm sürecinde bir araya getiren ilk bağlantı yongası. Qualcomm yongaya çeşitli optimizasyonlar yaparak verimliliği arttırmış.

Örneğin 8x8 anten dizilimi olan erişim noktalarından tam olarak faydalanma, 2x2 anten diziliminde çift bant simültane operasyon, hedef uyandırma zamanı, WPA 3 desteği gibi optimizasyonlarla WiFi bağlantıları çok daha uzun mesafeli, yüksek aktarım hızlı ve enerji verimli hale geliyor.

Diğer taraftan aptX ses teknolojisi, TrueWireless Stereo Plus, 18 desibel ek Bluetooth kanalı gibi çözümlerle Belutooth bağlantıları da yüzde 75’e kadar enerji verimliliği, daha geniş kapsama alanı ve daha kalitesi ses iletimine olanak sağlıyor.

Qualcomm QCA6390 yongası mobil cihazlar haricinde taşınabilir bilgisayarlar ve araç içi eğlence sistemleri için de ideal olacak. Hali hazırda örneklemeye başlayan yonganın yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/02/25/qualcomm-revolutionizes-smartphones-and-computing-devices-game-changing-wi Yorum Yaz
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intel7mix 2 ay
14nm olması ne üzücü. Yonge seti 7nm ama diğer ypngalar 14nm. Tam mediatek kafası.
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fhrstw 2 ay
Wifi 6 beni heycanlandırmıyor artık isplerin tüketiciye wifi 6 modem/router sağlaması 2030-2040ı bulur. Tüketici almaya kalksa 300 dolardan aşağıya bulamaz vergisi algısı derken bir asgari ücreti geçer o. Zaten hem router hem client wifi 6 desteklemiyorsa da bir anlamı yok tıpkı wifi ac standartında olduğu gibi.
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santhora 2 ay fhrstw
ISP'lerle Wifi 6'nın ne alakası var. Wifi 6 denilen şey internet hizmeti değil ağ çözümüdür. İstersen evinde internet olmadan da kapalı ağ kurabilirsin. Bilmiyorsanız saçma yorumlar yapıp başkalarının da kafasını karıştırmayın bari[>:]
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aceleciburak 2 ay
BT 5.0 ın bir esprisi kalmadı o zaman. BT kulaklık üreticileri yavaş kalmıştı 5.0 a geçmede demek ki bu yüzdenmiş beklemişler TWS kulaklıklarda bu seneden sonra artış görürüz Fiio nun da BTR3 modeli 4.2 kullanıyordu BTR4 modeli de BT 5.1 yeni nesil DAC ve yine piyasadaki tüm Ses codecleri ile 2020 gibi gelir diye tahmin ediyorum
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0quz28 2 ay aceleciburak
alakası olduğunu düşünmüyorum her sürüm artışında bu gibi yenilikler normal 4.1 den 4.2 ye veya 4.2 den 5.0 a geçişte de aynı aşamalar olmuştur aynı işlemci aynı telefon kameraları gibi
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