Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir

Mobil uygulama döneminin başladığı günlerden bu yana aktif olan ve pek çok rekortmen oyuna imza atan FireMonkeys kapanabilir. EA çatısı altında faaliyet gösteren stüdyo yeniden yapılandırma kurbanı oldu.

İşler iyi gitmiyor

2012 yılında kurulan FireMonkeys stüdyosu Avusturalya’nın en büyüğüydü ve devlet yetkilileri tarafından da çalışmaları kabul görüyordu. Stüdyo Mass Effect Infiltrator, The Sims: Freeplay, Need for Speed: No Limits, Dead Space ve özellikle Real Racing serisi ile biliniyor.

Ayrıca Bkz.

"Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı"

Geçtiğimiz günlerde stüdyoda işten çıkarma yaşandığı ve 100 civarında kişinin etkilendiği rapor edilmişti. İçeriden gelen bilgiler stüdyonun yakın zamanda tamamen kapanacağı beklentisinin olduğunu da vurguluyor.

Diğer taraftan merakla beklenen Real Racing 4 yapımı da bundan etkilenmiş durumda. Kaynaklar projenin rafa kalktığını ifade ediyor. Şimdilik elde kalan ekiple mevcut oyunların daha iyi hale getirilmesi sağlanacak.

EA yaptığı açıklamada bazı zorunlu nedenlerden ötürü işten çıkarmaların yaşandığını ve gelecekte heyecan verici projelerin hayata geçeceğini belirtiyor. Bununla birlikte tamamen kapatılma iddialarını reddediyor.