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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir

Geçen yılı önemli gelirlerle kapatan EA bununla birlikte mobil tarafta huzursuz. Bünyesinde 7 yıldır önemli projelere imza atan FireMonkeys stüdyosunu kapatabilir.
2 ay
4,8b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulama döneminin başladığı günlerden bu yana aktif olan ve pek çok rekortmen oyuna imza atan FireMonkeys kapanabilir. EA çatısı altında faaliyet gösteren stüdyo yeniden yapılandırma kurbanı oldu.

İşler iyi gitmiyor

2012 yılında kurulan FireMonkeys stüdyosu Avusturalya’nın en büyüğüydü ve devlet yetkilileri tarafından da çalışmaları kabul görüyordu. Stüdyo Mass Effect Infiltrator, The Sims: Freeplay, Need for Speed: No Limits, Dead Space ve özellikle Real Racing serisi ile biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı"

Geçtiğimiz günlerde stüdyoda işten çıkarma yaşandığı ve 100 civarında kişinin etkilendiği rapor edilmişti. İçeriden gelen bilgiler stüdyonun yakın zamanda tamamen kapanacağı beklentisinin olduğunu da vurguluyor.

Diğer taraftan merakla beklenen Real Racing 4 yapımı da bundan etkilenmiş durumda. Kaynaklar projenin rafa kalktığını ifade ediyor. Şimdilik elde kalan ekiple mevcut oyunların daha iyi hale getirilmesi sağlanacak.

EA yaptığı açıklamada bazı zorunlu nedenlerden ötürü işten çıkarmaların yaşandığını ve gelecekte heyecan verici projelerin hayata geçeceğini belirtiyor. Bununla birlikte tamamen kapatılma iddialarını reddediyor.

 

https://www.droidgamers.com/2019/02/25/real-racing-4-cancelled/ Yorum Yaz
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maxmania 2 ay en beğenilen
bu ne kar açıklayan çalışan çıkartıyor, stüdyo kapatıyor. ama en tepedeki hatalı karar alanların koltukları sağlam, aldıkları ücret hiç düşmüyor.
amerikada en fazla kazanan ceo listesinde 45. sırada activision ceo'su, 98. sırada da EA ceo' su var. madem zor durumdalar, öncelikle bu zor duruma düşmelerine sebep olan karar mercisindeki adamlara dokundursunlar.
bu ne kar açıklayan çalışan çıkartıyor, stüdyo kapatıyor. ama en tepedeki hatalı karar alanların koltukları sağlam, aldıkları ücret hiç düşmüyor.amerikada ...
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Yanıtla +11
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FreeRun 2 ay
adamların yaptığı araba oyunu bilgisayar grafikleriyle yarışır halde, bu adamlar çok güzel şeyler yapıyorlar, nerede güzel birşey var hemen çomak sokun
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yolyordam35 2 ay
adamlar androidteki tek duzgun araba yaris oyunu rr3e sahipler nereye kapatiyorsun
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scorpion20 2 ay
steam olsa
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Hey gidi, bir döneme damgasını vuran Real Racing...
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EuronGreyjoy 2 ay
Real racing 4 beklerken çıkan habere bak..
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oKsyqeN 2 ay
Umarım bağımsız yapımcı olabilecekleri ödeneği bulurlarda onları steam'de görürüz. Bu adamların yaptığı oyun kötü olamaz.
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yolyordam35 2 ay
adamlar androidteki tek duzgun araba yaris oyunu rr3e sahipler nereye kapatiyorsun
Yanıtla +7
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yorumculuklar 2 ay
RR3'den çok ekmek yemeye çalıştılar yeni oyunu çıkartmak için daha hızlı davranmaları gerekiyordu bence, fakat sorun çok ekonomik tabanlı gibi değil bence... EA tabanlı
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ssbrutality 2 ay
EA Varsa çok görmemek gerek.
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FreeRun 2 ay
adamların yaptığı araba oyunu bilgisayar grafikleriyle yarışır halde, bu adamlar çok güzel şeyler yapıyorlar, nerede güzel birşey var hemen çomak sokun
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maxmania 2 ay en beğenilen
bu ne kar açıklayan çalışan çıkartıyor, stüdyo kapatıyor. ama en tepedeki hatalı karar alanların koltukları sağlam, aldıkları ücret hiç düşmüyor.
amerikada en fazla kazanan ceo listesinde 45. sırada activision ceo'su, 98. sırada da EA ceo' su var. madem zor durumdalar, öncelikle bu zor duruma düşmelerine sebep olan karar mercisindeki adamlara dokundursunlar.
Yanıtla +11
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gun 2 ay
Yazık zaten büyük şirketlere çok yer yok kanımca mobil dünyada anca bir iki tane olabilir ve bu kesinlikle masa üstünden ve konsoldan gelme EA gibi firmalar ile olmaz.
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