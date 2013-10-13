Qualcomm canlı beyni gibi verileri işleyebilen Zeroth adlı bir işlemci geliştiriyor





Mobil dünyada komut seti seviyesinde optimize ederek piyasaya sürdüğü işlemcileri ile tanıdığımız Qualcomm, bu kez çok farklı bir proje üzerinde çalışıyor.





Bilim dünyasının en çok meşgul olduğu konulardan birisi olan ve insan veya hayvan beynini taklit eden sistemler ile ilgilenen projelerden birisine de Qualcomm imza atıyor.





Firma Zeroth adını verdiği işlemcisinde canlı beyinlerinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yapıyor. Projenin önemli noktası ise nöronların çalışma şeklini temel alması. Bu sayede karmaşık algoritmalardan daha başarılı şekilde görevler yerine getirilebiliyor.





Zeroth işlemcisi insan veya hayvan beynine benzer şekilde çevreden edindiği geri dönüşümlere göre öğrenme yetisine sahip. Qualcomm'un Zeroth işlemcisini kullandığı bir robot, testlerde çevreyi keşfediyor ve dışarıdan gelen iyi veya kötü şeklindeki talimatlara göre davranışlarını şekillendiriyor.





Zeroth'u inceleyenler diğer projelerden farklı olarak Qualcomm'un vaatlerini gerçekten başarabilecek seviyede olduğunu söylüyor. Qualcomm da projesinin yeterince geliştiğini belirtiyor. Qualcomm projesini diğer firmalarla paylaşmaya ve böylece uygulamalar geliştirilmesine katkıda bulunmaya da hazır.

http://www2.technologyreview.com/emtech/13/video/day1/