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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm canlı beyni gibi verileri işleyebilen Zeroth adlı bir işlemci geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm canlı beyni gibi verileri işleyebilen Zeroth adlı bir işlemci geliştiriyor

Mobil dünyada komut seti seviyesinde optimize ederek piyasaya sürdüğü işlemcileri ile tanıdığımız Qualcomm, bu kez çok farklı bir proje üzerinde çalışıyor.

Bilim dünyasının en çok meşgul olduğu konulardan birisi olan ve insan veya hayvan beynini taklit eden sistemler ile ilgilenen projelerden birisine de Qualcomm imza atıyor.

Firma Zeroth adını verdiği işlemcisinde canlı beyinlerinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yapıyor. Projenin önemli noktası ise nöronların çalışma şeklini temel alması. Bu sayede karmaşık algoritmalardan daha başarılı şekilde görevler yerine getirilebiliyor.

Zeroth işlemcisi insan veya hayvan beynine benzer şekilde çevreden edindiği geri dönüşümlere göre öğrenme yetisine sahip. Qualcomm'un Zeroth işlemcisini kullandığı bir robot, testlerde çevreyi keşfediyor ve dışarıdan gelen iyi veya kötü şeklindeki talimatlara göre davranışlarını şekillendiriyor.

Zeroth'u inceleyenler diğer projelerden farklı olarak Qualcomm'un vaatlerini gerçekten başarabilecek seviyede olduğunu söylüyor. Qualcomm da projesinin yeterince geliştiğini belirtiyor. Qualcomm projesini diğer firmalarla paylaşmaya ve böylece uygulamalar geliştirilmesine katkıda bulunmaya da hazır.  

http://www2.technologyreview.com/emtech/13/video/day1/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cumfiçu 6 yıl en beğenilen
Bu işlemci kesin trip de atar
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LilTunechi 6 yıl Holk
RonaldPeterson
Adamlar Ar-Ge'ye verdiği değere bakın bizim ülke ne Ar-Ge yapmış nede başka çalışma sadece hazıra alışmışız.

600 mühöndös ile çaışıoooo türkçell iftira atmayalım.
RonaldPetersonAdamlar Ar-Ge'ye verdiği değere bakın bizim ülke ne Ar-Ge yapmış nede başka çalışma sadece hazıra alışmışız.600 ...
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Yanıtla +5
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Holk 6 yıl
Adamlar Ar-Ge'ye verdiği değere bakın bizim ülke ne Ar-Ge yapmış nede başka çalışma sadece hazıra alışmışız.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
salla Qualcomm onu bunu yapıyoz anca daha verimli enerji tüketimli işlemciler üretsen daha mantıklı olur snapdragon 800 platformu ortada 3000 batarya ile zor gün çıkarıyorlar bir ara pc için cpu çıkarıcaktı onuda amd ile ortaklığa taşıdı ya tablet ve telefon işlemcileri üreticileri çok çakallar bir ürün maksimun 2 yıl düzgün performas alabiliyoz sonrasında yetersiz kalıyor yeni bir android falan çıktığında yetersiz kalıyor android 2.3 falan kullanıcılar 4.0 geçerken çoğu telefon olmuyor yada kasmalar oluyordu etrafa onu bunu laf sallıyacağına düzgün birşeyler ürette sana hak verelim
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Battlelife 6 yıl
Bu şaçma sapan şeylerlede uğraş bu işleride yapma demiyoruz hobi olarak yine yap ama sen önce normal işlemcilerine vakit ayır evladım öncelikle elinde altın bileziğin olsun yavrum.
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#ŞARBAY# 6 yıl
Vay bee
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seven44 6 yıl
güzel ve ilginç
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aybey 6 yıl
2 kişi dışında konuyla alakalı yazı yazan olmamış. Niye biz gerdeyiz diye ağlamaya veya sövmeye gelince yazarsınız.
Bu iş uzun zamandır geliştirilme aşamasında, ibm bu tip sistemlerin üretimi konusunda çokl aktif. Fare beynin çok aşasında bir düşünme veyha hesaplama kabiliyegtinin bile çok büyük bir başarı olacağı ve hali hazırda kullandığımız işlemci ve işletim sistemlerinin ilkel kalacağı söyleniyor.ne olduğunu tam anlatmıyorum,merak buyururda araştırırsanız kendinize lütgetmiş olursunuz.
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Rubisco 6 yıl
Cezalandırıcı (Punisher) nöronları kullanıp bunu reklam PR malzemesine çevirmek de güzel. Günümüzde herşey PR'a dayalı sonuçta.
Zeroth'u inceleyenler diğer projelerden farklı olarak Qualcomm'un vaatlerini gerçekten başarabilecek seviyede olduğunu söylüyor.

İnceleyenler Analog yapay sinir ağı çipleirnden digital olanlarına, %100 kesinlik istemeyen olasılık sistemlerinin ağır bastığı Quantum çipi gibi uygulamalara kadar çok şeyi gözden kaçırmış heralde.
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selahattın ısık 6 yıl
İşlemcilerin cinsiyeti varsa umarım hepsi erkek olur..her ay sıfırlanan bi sistem düşünsenize...
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kimi_raikonen 6 yıl
bence insan beynine benzer sistemle çalışan işlemci için kuantum bilgisiyarlarını beklemek gerek.çünkü kuantum işlemciler tipik 0 ve 1 değerleri almıyor ara değerler de alıyor insan gibi tahmin üretme mekanizması ancak kuantum işlemcilerle mümkün olur diye düşünüyorum.
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alito 6 yıl
İşte bunlar hep Terminator.
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Glorfindel1907 6 yıl
şimdi keyifle izlediğimiz bilim kurgu filmleri gerçek olacak ileride
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tubejh 6 yıl
RonaldPeterson
Adamlar Ar-Geye verdiği değere bakın bizim ülke ne Ar-Ge yapmış nede başka çalışma sadece hazıra alışmışız.

Bizim ülkemizde ne insanına ne de ülkesine değeri yok adamların tek değer verdiği şey para o yüzden yıllardır hammadde satıp durduk çok varya işlemeyede gerek yok .
Üniversiteler ar- ge olması gerekirken malzemeye bişey olacak diye korkan hocalar var daha ne olacak bu kafa ile gilirse zaten hiç bişeyde olamaz.
dahada yazılır,
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dryope_21 6 yıl
Eger cekirdek sayisi fazlaysa samsung hemen kullanir
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SkewCurrent 6 yıl
IBM'in böyle bir projesi mevcut; adı"SyNAPSE". Farklı firmaların komut setleri ve mimarileri farklı, söz gelimi "insan beynine benzeyen", projeler üzerinde çalışmaları güzel.
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