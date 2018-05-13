Qualcomm ve Google sıfırdan bir Wear OS yongası tasarlıyor

Giyilebilir cihaz pazarı bugüne kadar önemli bir mesafe kat etti ancak halen konsepte özgü yaygın bir yongaya kavuşmuş değil. Qualcomm ve Google nihayet bu eksikliğin farkına varmış durumda.

Baştan tasarlanıyor

Fitness takibi tarafında kontrolcülerle desteklenmiş nispeten güçsüz özel yongalar ihtiyacı karşılayabiliyor. Ne var ki özellikle akıllı saat segmentinde yetenekli yongalara ihtiyaç duyuluyor zira zaman zaman bir akıllı telefon gibi görev yapabiliyor. Üreticiler şimdiye kadar bu konuda farklı çözümlerle çare bulmaya çalıştı.

Segmentte Apple, özelleştirilmiş yongalar tasarlayarak işletim sistemine özgü bir hale getirmeyi başardı. Android tarafında ise tasarımcılar daha çok geçmiş çekirdek tasarımlarından yola çıkarak bazı çözümler geliştirdiler.

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Qualcomm, MediaTek, Broadcom, Samsung gibi isimlerin farklı çözümleri ürünlerde kendisine yer buldu. Bununla birlikte istenen standart bir türlü yakalanamadı. Şimdi Qualcomm ve Google buna bir çözüm bulacak.

Yapılan duyuruda Snapdragon 2100 yonga setinin yerini alacak yeni bir tasarım üzerinde çalışıldığı açıklandı. Snapdragon 400 yonga setinden devşirme ilk neslin aksine yeni yonga Wear OS için baştan tasarlanacak.

Yeni yonganın daha uzun kullanım süresi, daha yüksek işlem hızları, değer takibi konusunda daha akıcı performans sunması bekleniyor. Ayrıca önceki nesilden çok daha küçük olacak ve çocuklara yönelik giyilebilir cihazlara da eklenebilecek.

Qualcomm yeni yongasını en erken sonbahar aylarına yetiştirebilecek. Muhtemelen IFA 2018 tüketici elektroniği fuarında bir duyuru olabilir. Ayrıca bu yongayı taşıyan ilk Wear OS akıllı saati de aynı zamanda duyurulacak. Böylelikle düşüş yaşayan akıllı saat segmentinde yeni bir hareketlilik görme şansımız olabilir.