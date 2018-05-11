Porsche Design ekibinden Huawei’ye çentik için özel talep

Akıllı telefonlarda çentik tasarımı artık normal bir hale gelirken halen bu tasarımı benimsemeyenler de var. Porsche Design ekibi bu konuda Huawei’den özel ricada bulunmuş.

Özel istek

Bilindiği üzere Huawei P20 serisi tamamen çentik ile donatıldı. Ne var ki Porsche Design Mate RS modeli seriden ayrıldı ve kavisli ekran ile daha çok Mate serisi içerisinde yer alıyor gizi gözüktü. Huawei’nin neden bu telefonda çentiğe yer vermediği sonradan ortaya çıktı.

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Daha önce dedikodu şeklinde gündeme gelen bilgiler Porsche Design ekibi tarafından da doğrulandı. Buna göre ekip görünümü bozacağı gerekçesiyle projenin en başından itibaren çentiğe karşı çıkmış. Huawei de bunun üzerine simetriyi bozmamak adına 6 inçlik kavisli bir OLED ekran tercihi yapmak zorunda kalmış.

Diğer taraftan ekrana entegre parmak izi ve ikinci parmak izi sensörü ile arka kısımdaki ayna bölümü yine iki firmanın karşılıklı görüşmeleri ile kararlaştırılmış. Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 1695 Avro ve 6GB RAM ve 512GB kapasiteli versiyon 2095 Avro olarak piyasaya çıktı.

Görüldüğü üzere bazen firmalar çentik tasarımında ısrar edemeyebiliyor. Muhtemelen bundan sonraki Porsche Design telefonlarında da Huawei çentik tercihini kullanmayacak.