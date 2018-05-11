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Porsche Design ekibinden Huawei’ye çentik için özel talep

Çentiğin akıllı telefonlarda görünümü bozduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Porsche Design ekibi de sizinle aynı fikirde ve bu yüzden Huawei Mate RS çentiksiz olarak geldi.
1 yıl
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda çentik tasarımı artık normal bir hale gelirken halen bu tasarımı benimsemeyenler de var. Porsche Design ekibi bu konuda Huawei’den özel ricada bulunmuş.

Özel istek

Bilindiği üzere Huawei P20 serisi tamamen çentik ile donatıldı. Ne var ki Porsche Design Mate RS modeli seriden ayrıldı ve kavisli ekran ile daha çok Mate serisi içerisinde yer alıyor gizi gözüktü. Huawei’nin neden bu telefonda çentiğe yer vermediği sonradan ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı"

Daha önce dedikodu şeklinde gündeme gelen bilgiler Porsche Design ekibi tarafından da doğrulandı. Buna göre ekip görünümü bozacağı gerekçesiyle projenin en başından itibaren çentiğe karşı çıkmış. Huawei de bunun üzerine simetriyi bozmamak adına 6 inçlik kavisli bir OLED ekran tercihi yapmak zorunda kalmış.

Diğer taraftan ekrana entegre parmak izi ve ikinci parmak izi sensörü ile arka kısımdaki ayna bölümü yine iki firmanın karşılıklı görüşmeleri ile kararlaştırılmış. Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 1695 Avro ve 6GB RAM ve 512GB kapasiteli versiyon 2095 Avro olarak piyasaya çıktı.

Görüldüğü üzere bazen firmalar çentik tasarımında ısrar edemeyebiliyor. Muhtemelen bundan sonraki Porsche Design telefonlarında da Huawei çentik tercihini kullanmayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-Huawei-no-notch-Mate-RS_id104860 Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
İşte Porsche farkını koymuş ortaya.
Ferdinand Porsche mezarında huzurla uyuyordur.
Steve jops mezarında takla ata ata magma kraterine kadar inmiştir zaten.
İşte Porsche farkını koymuş ortaya.Ferdinand Porsche mezarında huzurla uyuyordur.Steve jops mezarında takla ata ata magma kraterine kadar inmiştir zat...
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orientem 1 yıl
Koca sektörde tasarımdan anlayın 3-5 kişi kalmış demekki
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KalemKolik 1 yıl
Yapabilirsan çentiksiz full ekran yap yoksa tatava yapma demişler kısaca.
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1 Avatar
haylaz__ 1 yıl
Fena ilginç bir tasarım olmuş diğer telefonlardan hemen ayırt ediliyor
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rwo 1 yıl
güzel tasarım olmuş son zamanlarda tasarımı ile kendine baktıran nadir telefonlardan birisi.Şu zorlayarak bir özellik yada estetik detaymış gibi millete yutturulan çentiğin olmamasıda çok iyi olmuş.telefon yere düşüp ekranın orası kararasa telefon bozuldu deyip 3bin liraya telefonu değişen millet ekranımın ortasında kara bir benek olsun diye üste para veriyor ne günlere kaldık.size ne tasarlayıp yiteleser gider onu net anladık.
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Whippoorwill 1 yıl dr20mouse
Şu an tasarım işini beceren tek firma Samsung. Hatta S6 ailesinden beridir bu böyle. Çentik olayının iPhone X'da bir anlamı var en azından ama diğer üreticiler neden bu furyaya katıldı anlamak güç.
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Whippoorwill 1 yıl dr20mouse
Bunları deyince fanatiklerin saldırısına uğruyorsunuz hocam.

Geçenlerde LG G7 ThinQ konusunda benzer bir muhabbet olmuştu. Adam boşluk bırakmasına rağmen Apple'a uyacağım diye gidip çentik yapmış.
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dr20mouse 1 yıl Whippoorwill
Hocam çentik bir tasarım kusuruydu zaten Apple öyle bir lanse etti ki sanki telefonlarda olmazsa olmaz gibi hissetti herkes.
Benim anlamadığım bu çentik bu kadar seviliyor olsaydı herkes iPhone x alırdı stok yetiştiremezdiler
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EyeCoral 1 yıl
Çentik kapatılabiliyorsa, hiçbir zararı yok, hatta yer de kazandırıyor, şu an elinizdeki telefonların üst kısmında ahizenin yan taraflarında bildirim ikonlarının çalıştığını düşünsenize, ekstradan bir alan mis gibi
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Kefelon 1 yıl
Şu çentik olayının geçici bir moda ve çirkinlik abidesi olduğu o kadar belli ki...
İleride millet bu çentikli tasarımlara bakıp bunu nasıl satmışlar insanlara diyecekler. Şuan ise hala savunmaya çalışan var çentik olayını. İleride çok utanacaklar savundukları için ama farkında değiller...
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Whippoorwill 1 yıl
Güzel bir değerlendirme.
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dr20mouse 1 yıl Whippoorwill
Bıktım valla hocam şu çentikten herkes aynı şeyi kopyalıyor. Halbuki ekrana entegre parmak izi okuyucuyla, açılıp kapanan gizli ön kamerayla, ekranın altında kantilever piezoelektrik seramik akustik ahize kullansalardı tam 10. yıla yakışır bir telefon olurdu.
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XFalconX 1 yıl
aferim hemen bi tane porsche siparişi veriyorum👊
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stalker(1979) 1 yıl
Teşekkürler Porsche halden anlıyorsun valla şu anda sevincimden ağlıyorum


Porsche adımdır ne demek Porsche ADAMIN DİBİDİR DİBİ

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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