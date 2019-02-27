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Qualcomm yapay zekâ motoru dördüncü nesle terfi etti

Akıllı telefonlarda en önemli yardımcı haline gelen yapay zekâ teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Qualcomm kendi teknolojilerine adeta sınıf atlatmış durumda.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda yapay zekâ teknolojileri önemli bir pazarlama avantajı haline gelmeye başladı. Hal böyle olunca rekabet de giderek artıyor. Qualcomm rekabete sonradan katılmasına rağmen hızlı yol alıyor.

Qualcomm AI Engine neler sunuyor?

Firmanın üzerinde çalıştığı yapay zekâ motoru yazılım ve donanım uyumlu olarak çalışıyor. Kryo çekirdekleri, Adreno grafik birimi ve Hexagon sinyal işlemcisi üzerine kurulmuş bir yazılım sayesinde yapay zekâ işlemleri yerine getiriliyor.

Qualcomm bu kombinasyonun yanına bazı önemli destekler etkileyerek daha performanslı bir yapı elde etmiş. Örneğin Hexagon Tensor hızlandırıcı ve dört Hexagon vektör uzantısı ile vektör işlemleri iki katına çıkarılmış.

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Snapdragon 855 içerisinde gelen dördüncü nesil yapay zekâ motoru Snapdragon 845 içerisinde bulunan nesle göre 3 kat daha iyi performans sunuyor. Geçen yılın rakiplerine göre ise iki kat daha iyi performans sunuyor.

Qualcomm ayrıca önemli platformlarla iş birliği yaparak motorun etkinliğini arttırıyor. Kamera tarafında ArcSoft, fotoğraf tarafında Google Lens, ses tarafında iFlytek, hareket tarafında Qeexo, zengin gerçeklik tarafında NetEase uygulamaları Snapdragon yonga setlerinde daha iyi sonuçlar veriyor.

Hali hazırda Qualcomm yapay zekâ motoru tek veya çift kamera bulanıklık ayarlama, 3D yüz tanıma, sahne algılama, çözünürlük ayarlama, sahneye göre gerçek zamanlı efekt uygulama tarzında pek çok fonksiyon eda edebiliyor.

 

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scorpion20 2 ay
yapay zeka
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SEO-Uzmanı 2 ay
yaw yapay zeka dediğiniz netleme özelliği ;
bulanık görüntüde
00100110101100100
ile lens odak değeri değişince
görsel imge netleşince
bit değerleri
00000111111000000
bu şekilde derli toplu algılanıyorsa
algoritma bunu net olarak tanımlar.
özetle bunun aldı yapay zeka değildir.
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MHEC 2 ay
Gelişiyorlar da bunları verimli kullanacak yazılım doğru düzgün yazılım yok, varsa yoksa oyun.
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agent1453 2 ay
İlk üretilen işlemcileri ne kadar fazla ürettiyseler 2019'da eski üretilen işlemcili telefonları bizlere satıyorlar,enayi değiller ya.
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kuruwa 2 ay
yeni trend işlemciler fazla performans yemiyor artık daya yapay zekaya.
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