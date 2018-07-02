Qualcomm yeni ve verimli kulaklık yongasını duyurdu

İlk olarak Oppo’nun yeni nesil kablosuz kulaklığında gördüğümüz Qualcomm’un yeni nesil ses yongası resmi olarak duyuruldu. Qualcomm QCC3026 yongası en modern teknolojileri en iyi enerji verimliliğiyle sunuyor.

Qualcomm QCC3026 özellikleri

Qualcomm uzun süredir kablosuz kulaklıklar için yongalar geliştiriyor. QCC3026 yongası en iyi ve en verimli yonga olma özelliğini taşıyor. Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy ve çift mod Bluetooth teknolojilerinin yanı sıra yüksek ses kalitesi sunan aptX teknolojisi de mevcut.

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Qualcomm QCC3026 yongası en modern özelliklere rağmen önceki modellere göre yüzde 50 civarında daha iyi enerji verimliliği sunuyor. OPPO O-Free kablosuz kulaklık modeli tek şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi sunabilmekteydi.

Qualcomm QCC3026 yongası giriş ve orta seviyeye yönelik olarak geliştirildi ancak Oppo 106$ civarında bir fiyat etiketi belirlemiş. Yakın dönemde daha uygun fiyatlı modeller görmemiz de olası.