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Qualcomm yeni ve verimli kulaklık yongasını duyurdu

Yeni dönem kablosuz kulaklıklar Qualcomm QCC3026 ses yongası ile çok daha iyi enerji verimliliğine sahip olacak. Qualcomm QCC3026 yongası özellikleri haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak Oppo’nun yeni nesil kablosuz kulaklığında gördüğümüz Qualcomm’un yeni nesil ses yongası resmi olarak duyuruldu. Qualcomm QCC3026 yongası en modern teknolojileri en iyi enerji verimliliğiyle sunuyor.

Qualcomm QCC3026 özellikleri

Qualcomm uzun süredir kablosuz kulaklıklar için yongalar geliştiriyor. QCC3026 yongası en iyi ve en verimli yonga olma özelliğini taşıyor. Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy ve çift mod Bluetooth teknolojilerinin yanı sıra yüksek ses kalitesi sunan aptX teknolojisi de mevcut.

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Qualcomm QCC3026 yongası en modern özelliklere rağmen önceki modellere göre yüzde 50 civarında daha iyi enerji verimliliği sunuyor. OPPO O-Free kablosuz kulaklık modeli tek şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi sunabilmekteydi.

Qualcomm QCC3026 yongası giriş ve orta seviyeye yönelik olarak geliştirildi ancak Oppo 106$ civarında bir fiyat etiketi belirlemiş. Yakın dönemde daha uygun fiyatlı modeller görmemiz de olası.

 


https://www.gizmochina.com/2018/06/30/qualcomm-announces-new-audio-soc-for-cheap-bluetooth-earphones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mansurmarsak 1 yıl
Halihazırda kullandığım bt kulaklık 4 saat şarj ömrü sunuyor ve inanın yetmiyor. En az 10 saat civarına çıkması lazım
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OverClocK1ng 1 yıl
4 saate verimli diyorlarsa Qualcomm kulaklık yongası yapmasın...
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