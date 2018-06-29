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Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası

Mi Max serisinin tamamen çerçevesiz bir tasarımda olmasını arzu ediyorsanız Xiaomi’nin sürprizi var. Xiaomi Mi Mix 3 modeli alt kısımdaki kalın kenarı da atmış görünüyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası

Son dönemde akıllı telefon pazarında agresif bir çerçevesiz ekran mücadelesi yaşanıyor. Sharp Aquos ve özellikle Xiaomi Mi Mix ile başlayan bu akım, Vivo NEX ile yeni bir aşamaya geçti. Artık telefonlarda çerçeve kavramı kalkıyor.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Xiaomi’nin beğenilen Mi Mix serisi üçüncü nesli ile ilerleyen aylarda yeniden karşımıza çıkacak. Firmanın bu kez eleştirilere kulak vererek tamamen çerçevesiz bir telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Xiaomi Mi Mix 3 modeline ait olduğu ileri sürülen görsel kalınlıklarından kurtulmuş bir telefonu yansıtıyor. Eğer görüntü gerçekse uzun süredir arzu edilen Mi Mix akıllı telefonu geliyor diyebiliriz. Önceki nesillerde yer alan kalın alt çerçeve de tarihe karışmış gibi.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı telefonlara yazılım tabanlı derinlik algılama desteği"

Elbette bu durumda bazı soru işaretleri oluşuyor. Örneğin ön kamera nereye konumlanacak? Görselde ön kısımda bir yuva yok. Bu bakımdan Vivo NEX gibi hareketli bir mekanizma olabilir veya tamamen ön kameradan vazgeçilmiş olabilir. Ayrıca gelişmiş yüz tanıma sistemi de yok diyebiliriz.

Diğer taraftan parmak izi okuyucunun ekrana entegre edilmiş olması büyük ihtimal. Xiaomi Mi 8 modelinde bunun örneğini zaten görmüştük. Ya da yine arka kısımda bir okuyucu olan versiyon da olabilir.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin beklenen özellikleri Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, Android 9.0 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Tanıtım ise IFA 2018 fuarında olabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Mix-3-design-leak_id106188 Yorum Yaz
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dede17 11 ay en beğenilen
Çerçeveden kurtulduktan sonra telefondan da kurtulsak baya iyi olacak
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Jet lag 11 ay
Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3'ün sızdırıldığının iddia edildiği yönünde şok edici söylentilerin başladığına dair kuvvetli iddialar...
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stalker(1979) 11 ay
Çentikten her türlü daha iyidir. Umarım şu çentik belasından kurtuluruz.
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Bloodin 11 ay
Bence Mi MIX 3 daha önceden Mi MIX 2S için sızdırılan fakat gerçek çıkmayan konsept olacak, tamamı ekran, sadece sağ üstünde ufacık bir alanda kamera olacak şekilde, zaten o dizaynı Mi MIX 2S için beklemek saçmalıktı çünkü adı üstünde "2S" 2'nin üzerinde iyileştirmeler yapılmış halini beklemek gerekiyordu ki nihayetinde öyle oldu, hatta daha fazlası oldu çünkü kablosuz şarj destekli, kameraları çok iyileştirilmiş, stereo ses destekli bir cihaz bulduk karşımızda 2S ile bu yüzden 3'ten ümidim yüksek
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gurkanse 11 ay
mi max serisi hiç bir zaman son seviye işlemci ile gelmez.en fazla snapdragon 6xx yada 7xx serisi ile gelir seni cahil editör
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Golden Gate 11 ay
Xiaomi' de günaşırı telefon çıkarmaya başladı.
Amiral gemisi olan mi8 ile aynı kulvarda 2. bir telefon çıkarmakta biraz komik kaçıyor.
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Erwin-Rommel 11 ay
Xiaomi’nin hızına yetişilmiyor maşallah. Adamlar dünyayı ele geçirmek istiyorlar.
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Rasqutin 11 ay
Şu beğeni olayının kişiden kişiye değişebileceğini bizim insanımız anlayamadı bi. Ben Mi8 kullanıyorum 20 gündür, çentik benim hoşuma gidiyor. Hatta çentikli ve çentiksiz arasında tercih yapmam istense çentikliyi seçerim. Sizin beğenmediğiniz şey ''kötü, çirkin'' olmuyor. Eleştirirsin ama çentiğe çöp demek sizin beyninizin çöp olduğunu gösteriyor.
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Johan Elmander 11 ay
Geleneksel yeni Xiaomi Mi Mix XYZ modeli tamamen çerçevesiz olacak şenliklerine hoşgeldiniz.
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System Lord 11 ay
bir güvenebilsem şu Xiaomi ' ye .. ama çin markası .. çin de tek güvendiğim marka huwaeri o da google lisansını kaybetmek üzere .. ayrıca Xiaomi ' nin SAR ( radyasyon ) değeri çok yüksek .
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technic26 11 ay
Monitor ve notebooklarda da aynı ince çerçeveyi bekliyoruz
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mehmedaltair 11 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu da sözde mi mix 2s'ti hatta birinin canlı canlı kullandığı sızıntı videosu bile vardı
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ergunx 11 ay
2den önce 3 yapmışlar
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CoreXXX 11 ay
sıfır çerçevesiz telefonlar bana göre çokda cazip değil. 1 cisi daha narin 2 ciside hiç estetik gözükmüyor. kamera felan gizlendiği için işlevsellik düşük. tamam futbol sahası kadar kenar olmasın ama sıfırda çok abartı bence
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