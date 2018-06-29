Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası

Son dönemde akıllı telefon pazarında agresif bir çerçevesiz ekran mücadelesi yaşanıyor. Sharp Aquos ve özellikle Xiaomi Mi Mix ile başlayan bu akım, Vivo NEX ile yeni bir aşamaya geçti. Artık telefonlarda çerçeve kavramı kalkıyor.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Xiaomi’nin beğenilen Mi Mix serisi üçüncü nesli ile ilerleyen aylarda yeniden karşımıza çıkacak. Firmanın bu kez eleştirilere kulak vererek tamamen çerçevesiz bir telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Xiaomi Mi Mix 3 modeline ait olduğu ileri sürülen görsel kalınlıklarından kurtulmuş bir telefonu yansıtıyor. Eğer görüntü gerçekse uzun süredir arzu edilen Mi Mix akıllı telefonu geliyor diyebiliriz. Önceki nesillerde yer alan kalın alt çerçeve de tarihe karışmış gibi.

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Elbette bu durumda bazı soru işaretleri oluşuyor. Örneğin ön kamera nereye konumlanacak? Görselde ön kısımda bir yuva yok. Bu bakımdan Vivo NEX gibi hareketli bir mekanizma olabilir veya tamamen ön kameradan vazgeçilmiş olabilir. Ayrıca gelişmiş yüz tanıma sistemi de yok diyebiliriz.

Diğer taraftan parmak izi okuyucunun ekrana entegre edilmiş olması büyük ihtimal. Xiaomi Mi 8 modelinde bunun örneğini zaten görmüştük. Ya da yine arka kısımda bir okuyucu olan versiyon da olabilir.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin beklenen özellikleri Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, Android 9.0 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Tanıtım ise IFA 2018 fuarında olabilir.