Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı





Qualcomm'un birkaç gün önce Bsquare aracılığıyla geliştirici ve üreticileri hedef alarak piyasaya sürdüğü Snapdragon S4 MDP/Tablet cihazına ait test sonuçları yayınlandı. Dört çekirdekli APQ8064 ile donatılan tabletin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Yeni nesil donanım parçalarıyla zenginleştirilen çipsetini denemeleri için teknoloji yazarlarına davette bulunan San Diego merkezli yarı iletken üreticisi, Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'ün testlerdeki performansını gözler önüne serdi. MSM8960'a benzer şekilde 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı APQ8064'e, ARM Cortex-A15'ten esinlenilerek geliştirilen dört Krait işlemci ve konsol kalitesinde grafikler sunma vaadiyle duyurulan Adreno 320 GPU'su eşlik ediyor.

Haiti kod adlı OpenGL ES 3.0 desteği ve GPGPU özelliğini beraberinde getiren Adreno 320, üç boyutlu grafik anlamında çok daha başarılı yapımların geliştirilebilmesini sağlayacak. Testlerde ise; HTC One S, PadFone ve Galaxy S3, One X gibi cihazların Amerika'daki versiyonlarına güç veren MSM8960'taki Adreno 225'i ikiye katladığını görüyoruz.

HD 720p çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde, Tegra 3'ten yaklaşık %70 daha yüksek performans sergileyen Adreno 320, yeni nesil bir donanım olmasına karşın Apple'ın üçüncü nesil iPad tabletindeki Imagination Technologies tarafından geliştirilen PowerVR SGX543MP4'ün gerisinde kalıyor.

Tarayıcı hususunda rakiplerini önemli bir farkla geride bırakan dört çekirdekli APQ8064, tam olması gerektiği gibi çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus modellerinin iki katı sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Android ekosisteminin şuan için yeni lideri, Snapdragon S4 Pro APQ8064 olmuştur. Bu çipsete sahip akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar 2012 dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Halihazırda APQ8064'lü HTC ve LG cihazlarıyla alakalı söylentiler dolaşıyor. Tanıtımın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Qualcomm, yaklaşık 3.5 yıl önce AMD'den satın alarak Adreno ismini verdiği mobil grafik bölümüyle önemli işlere imza atıyor. Şuanda grafik yongası pazarında yeni nesil özelliklerdeki ilk ürünü sunan firma olsa da liderliğinin pek uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Zira ARM tarafından geliştirilen Midgard mimarili Mali-T604 de yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu GPU'nun Galaxy S2'deki Mali-400'den 4-5 kat daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Mali-T604'ün yakında resmiyet kazanacak Galaxy Note II ve yenilenen Galaxy Note 10.1'de kullanılması mümkün.

Snapdragon S4 Pro pazardaki yerini henüz almışken 2013 yılına gireceğiz. Bu dönemde şimdinin performans lideri Imagination Technologies, Rogue kod adlı PowerVR 600 serisini, ARM, Mali-T658'i ve NVIDIA ise; Tegra 4 çipsetine eşlik eden yeni GeForce grafik işlemcisini tüketiciyle buluşturacak. Hal böyle olunca Adreno 320'nin son sıraya kadar gerileme ihtimali bulunuyor. Qualcomm, yeni nesil GPU'sunu erken sunmakla iyi mi etti kötü mü bilinmez, ancak akıllı telefon ve tablet bilgisayar seçiminizde yakın gelecekte çıkış yapacak donanım ürünlerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'ün test sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Yonganın 10.1 inç 1280 x 800 piksel ekran, 2GB RAM, 13MP kamera, 32GB dahili hafıza ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli bir tablet üzerinde test edildiğini hatırlatalım.

Not: SunSpider 0.0.1 testinde küçük olan sonuç daha iyidir.

http://www.anandtech.com/show/6112/qualcomms-quadcore-snapdragon-s4-apq8064adreno-320-performance-preview