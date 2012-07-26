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Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı

6 yıl
4,4b
1
23
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı
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Qualcomm'un birkaç gün önce Bsquare aracılığıyla geliştirici ve üreticileri hedef alarak piyasaya sürdüğü Snapdragon S4 MDP/Tablet cihazına ait test sonuçları yayınlandı. Dört çekirdekli APQ8064 ile donatılan tabletin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. 
Yeni nesil donanım parçalarıyla zenginleştirilen çipsetini denemeleri için teknoloji yazarlarına davette bulunan San Diego merkezli yarı iletken üreticisi, Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'ün testlerdeki performansını gözler önüne serdi. MSM8960'a benzer şekilde 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı APQ8064'e, ARM Cortex-A15'ten esinlenilerek geliştirilen dört Krait işlemci ve konsol kalitesinde grafikler sunma vaadiyle duyurulan Adreno 320 GPU'su eşlik ediyor.
Haiti kod adlı OpenGL ES 3.0 desteği ve GPGPU özelliğini beraberinde getiren Adreno 320, üç boyutlu grafik anlamında çok daha başarılı yapımların geliştirilebilmesini sağlayacak. Testlerde ise; HTC One S, PadFone ve Galaxy S3, One X gibi cihazların Amerika'daki versiyonlarına güç veren MSM8960'taki Adreno 225'i ikiye katladığını görüyoruz. 
HD 720p çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde, Tegra 3'ten yaklaşık %70 daha yüksek performans sergileyen Adreno 320, yeni nesil bir donanım olmasına karşın Apple'ın üçüncü nesil iPad tabletindeki Imagination Technologies tarafından geliştirilen PowerVR SGX543MP4'ün gerisinde kalıyor.
Tarayıcı hususunda rakiplerini önemli bir farkla geride bırakan dört çekirdekli APQ8064, tam olması gerektiği gibi çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus modellerinin iki katı sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Android ekosisteminin şuan için yeni lideri, Snapdragon S4 Pro APQ8064 olmuştur. Bu çipsete sahip akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar 2012 dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Halihazırda APQ8064'lü HTC ve LG cihazlarıyla alakalı söylentiler dolaşıyor. Tanıtımın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.
Qualcomm, yaklaşık 3.5 yıl önce AMD'den satın alarak Adreno ismini verdiği mobil grafik bölümüyle önemli işlere imza atıyor. Şuanda grafik yongası pazarında yeni nesil özelliklerdeki ilk ürünü sunan firma olsa da liderliğinin pek uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Zira ARM tarafından geliştirilen Midgard mimarili Mali-T604 de yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu GPU'nun Galaxy S2'deki Mali-400'den 4-5 kat daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Mali-T604'ün yakında resmiyet kazanacak Galaxy Note II ve yenilenen Galaxy Note 10.1'de kullanılması mümkün.
Snapdragon S4 Pro pazardaki yerini henüz almışken 2013 yılına gireceğiz. Bu dönemde şimdinin performans lideri Imagination Technologies, Rogue kod adlı PowerVR 600 serisini, ARM, Mali-T658'i ve NVIDIA ise; Tegra 4 çipsetine eşlik eden yeni GeForce grafik işlemcisini tüketiciyle buluşturacak. Hal böyle olunca Adreno 320'nin son sıraya kadar gerileme ihtimali bulunuyor. Qualcomm, yeni nesil GPU'sunu erken sunmakla iyi mi etti kötü mü bilinmez, ancak akıllı telefon ve tablet bilgisayar seçiminizde yakın gelecekte çıkış yapacak donanım ürünlerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.
Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'ün test sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Yonganın 10.1 inç 1280 x 800 piksel ekran, 2GB RAM, 13MP kamera, 32GB dahili hafıza ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli bir tablet üzerinde test edildiğini hatırlatalım.
Not: SunSpider 0.0.1 testinde küçük olan sonuç daha iyidir. 
Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Qualcomm'un Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetine ait test sonuçları yayınlandı
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http://www.anandtech.com/show/6112/qualcomms-quadcore-snapdragon-s4-apq8064adreno-320-performance-preview Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
Exynos 4412 dahil edilmemiş teste.Kafa tuttuğu için olabilir:D Yada tablette olmadığı için olabilir.

Not:Galaxy S3 ün Quadrant ve glbenchmark testleride yanlış.

anandtech.com/...
Exynos 4412 dahil edilmemiş teste.Kafa tuttuğu için olabilir:D Yada tablette olmadığı için olabilir.Not:Galaxy S3 ün Quadrant ve glbenchmark testle...
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OverClocK1ng 6 yıl
memoseler
khaos28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?
Appleın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde

Apple Fanboy diyeceğim, kızacaksınız. Ne diyeyim ki.
Sanki PowerVR değil de Apple'ın optimizasyon yeteneği ile yapıyor bu işi.
Al o PowerVR ı başka cihaza tak, daha yüksek performans alır.
memoselerkhaos28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX54...
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khaos 6 yıl
28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4'ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?
28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4'ün gerisinde kalması nasıl açıklana...
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Hanoglu2 6 yıl
Bu testlerde kazanan kim? Ben hangi cip içeren telefonu almalıyım.
NVIDIA Tegra 3 mü, Qualcomm Snapdragon S4 mü.
anlamadım.
Donanım habere göre kazanan S4, www.technobuffalo.com sitesine göre Tegra 3.
technobuffalo.com/...
ayrıca burasıda var.
anandtech.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
apple ıpad 3 ekran çözünürlüğü 2048x1536 hemde gene hepsini geçiyor bravo
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Bukalemun 6 yıl
new ipad 3 den geri demesi hiç olmadı. teknoloji - uygulama ve yazılım sürümü belki farkı kapatabilir ama , APPLE - İOS bileşimi yine kazandı gibi duruyor.
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alibotan 6 yıl
TI OMAP5'i bekleyin ve gorun SGX543 bile Adreno 320 yi solladiysa Omap5 ile gelecek SGX544MP* i siz dusunun..
ti.com/...
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tekno_gus 6 yıl
khaos
28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?

cevap: çözünürlük farkı ile testleri dikkatli incelerseniz yüksek çözünürlükte 2048x1536 te PowerVR SGX543MP4 adreno 320 nin gerisinde 1024x768 çözünürlükte önünde
bu arada 22nm üretim teknolojisini güç verimliği yani yüksek güç daha az enerji tüketimi olarak yorumlamak gerekir şöyle ki (22nm 1.5 ghz)=(45nm 1,7ghz)
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deniz_1903 6 yıl
memoseler
khaos28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?
Appleın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde

optimizasyonla alakası yok. ipad 3'de kullanılan grafik ünitesi 4 çekirdekten oluşuyor.bu kadar yüksek puan almasının sebebi bu. dezavantajı ise yüksek enerji tüketimi ve ısınma. 2. nesil ipadde 25Wh pil kullanılırken, 3. nesil ipadde aynı pil ömrünü sağlamak için 42,5 Wh'lık pil kullanmak zorunda kalındı. tabi retina ekran da tüketimi artıran bir etken ama tek başına bu kadar fark yaratacağını sanmıyorum. adreno320 gpusu tek çekirdekte bence başarılı bir performans sunuyor. 28 nm üretim teknolojisiyle üretildiği için enerji tüketiminde de başarılı olacağını düşünüyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
memoseler
khaos28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?
Appleın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde

Apple Fanboy diyeceğim, kızacaksınız. Ne diyeyim ki.
Sanki PowerVR değil de Apple'ın optimizasyon yeteneği ile yapıyor bu işi.
Al o PowerVR ı başka cihaza tak, daha yüksek performans alır.
1 Yanıt Yanıtla +5
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memoseler 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

memoseler

khaos28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?
Appleın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde

Apple Fanboy diyeceğim, kızacaksınız. Ne diyeyim ki.

Sanki PowerVR değil de Apple'ın optimizasyon yeteneği ile yapıyor bu işi.

Al o PowerVR ı başka cihaza tak, daha yüksek performans alır.

S2 kullanıyorum ve S3'e geçeceğim... Android kullanıyorum yani ve kullanmaya devam edeceğim ama şunu diyemezsiniz ki Google Apple'dan daha iyi optimizasyon yapıyor. Bunu demen aptallık olur. Apple'ın Optimizasyon ve Stabilite performansı piyasadaki tüm şirketlerden daha iyidir. S3'deki donanımların aynısını bile yeni nesil iPhone'da verirse S3'ün performansını altüst eder. Google'ın daha yüksek donanımlarla arayı kapatmaya çalıyor. Ama Jelly Bean'den umutluyum. Android açısından devrim olacak.
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memoseler 6 yıl
khaos
28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?

Apple'ın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl memoseler
memoseler

khaos

28 nm ve yeni geliştirilmiş bir grafik işlemcisinin/yongasının 45 nm ve sadece çekirdek sayısı arttırılmış PowerVR SGX543MP4ün gerisinde kalması nasıl açıklanabilir?


Apple'ın OLAĞAN ÜSTÜ OPTİMİZASYON yeteneği ile açıklanabilir. Eski donanımla bile hepsini geride bırakabiliyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir gözümde

Eski donanım dediğin gpu piyasanın en iyisi.Bu score daha çok gpunun gücü ile alakalı.Android tarafında Imagination firmasının PowerVR SGX543MP4 gpusu kullansa yaklaşık aynı sonuç verir.Android tarafında texas instruments chip üreticisi PowerVr gpularını kullanıyor.Kullandığı en iyi gpuda PowerVR Sgx540 gibi eski bir gpu..( Sgx540 Galaxy S de kullanıldı.Ne kadar eski bir gpu olduğunu siz düşünün.)
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emiLL 6 yıl
Bu skorları verirken harcadığı güç değerleri kiyaslanmadigi sürece kaç puan aldığının önemi yok zira batarya teknolojisi yerinde saymaya devam ediyor
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mkt 6 yıl
Experianc
Exynos 4412 dahil edilmemiş teste.Kafa tuttuğu için olabilir:D Yada tablette olmadığı için olabilir. Not:Galaxy S3 ün Quadrant ve glbenchmark testleride yanlış. anandtech.com/...

Aynen ben az önce Galaxy S3'le 5280 yaptım
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