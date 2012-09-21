Qualcomm'un Adreno 320 GPU'su, GLBenchmark'ta Tegra 3'den %250'ye varan oranda daha hızlı

Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 işlemcisi, başta LG'nin Optimus G modeli olmak üzere Xiaomi Mi-Two gibi akıllı telefonlar vasıtasıyla önümüzdeki aylarda raflardaki yerini almış olacak. Krait mimarisine sahip olan 1.5GHz hıızndaki dört adet çekirdeğe ek olarak yeni platformun en dikkat çekici yanlarından biri de Adreno 320 grafik birimini kullanıyor olması. Bilindiği üzere Qualcomm da kendi GPU'larını geliştiriyor ve şu an kullanımdaki en yaygın çözümleri olan Adreno 225 tatminkar sonuçlar verse de en hızlı GPU olmayı başaramıyor.

AMD'nin ekran kartı pazarındaki başarılı dönüşümünde önemli rol oynayan Eric Demers'i, GPU çalışmalarının başına getiren Qualcomm, konsol seviyesinde grafik kalitesi sunacağını söylediği Adreno 320 ile oldukça iddialı geliyor. LG Optimus G üzerinde Anandtech tarafından gerçekleştirilen grafik testlerine göre Adreno 320, açık bir fark ile ARM platformlarındaki en hızlı grafik birimi olmayı başarıyor. Tabi iPhone 5'in yeni A6 işlemcisinde kullanılan grafik biriminin rekabete hangi noktadan dahil olacağını detaylı testler yapıldığını da göreceğiz.

Teste dahil edilen cihazlara ve kullandıkları grafik birimlerine baktığımızda, modern tasarımlar açısından özellikle Tegra 3 platformunun ciddi şekilde geride kaldığını söylenebilir. Tegra 3+ ile Nvidia, hem çekirdek hem de GPU saat hızını arttırmayı planlıyor olsa bile bunun aradaki farkı kapatma noktasında ne derece etkili olacağını bekeyip görmek gerekecek. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olan HTC, One X+ modelinde hem Tegra 3+ platformuna hem de mevcut One X modeline göre daha yüksek kapasiteli pile yer verecek.

Adreno 320 sonrasında Android dünyasında grafik performansı en yüksek ikinci cihaz, saat hızı yüksek Mali 400 GPU'suna sahip Samsung Galaxy S III'ün olduğunu görmekteyiz. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon APQ8064 platformu için ilginç olan bir başka detay ise, Qualcomm'un daha uzun pil ömrü vaad edebilmek adına Adreno 320 grafik biriminin saat hızlarında mıhafazakar davranarak temkinli davrandığı yönünde. Qualcomm tarafında dört çekirdekli platform henüz piyasaya girmediği için muhtemelen yaygınlaşmaya başladığı dönemde Nvidia da Tegra 4 ile gündeme gelmiş olacak.

Tegra 2 ve Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4 platformunun Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle çıkacak olan Tegra 4 aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen GPU tasarımlarından çeşitli özellikleri de bünyesinde barındırabilir. Bu noktada GPGPU kullanıına yönelik gelişmeker beklenmekte. Samsung tarafı ise Exynos 5 ailesinde, ARM'ın yeni T600 serisi GPU tasarımlarını kullanacak. Tabi pazarın bir başka iddialı oyuncusu olan Imagination da Rogue kod adını taşıyan PowerVR SGX 6 serisi ile rekabet sahasındaki yerini almış olacak.

Ancak yeni ürünler çıkana kadar Android platformunda en yüksek grafik liderliğini Adreno 320 sürdürecek gibi görünüyor. GLBenchmark'ta, Tegra 3'e kıyasla %250'ye performans avantajı Qualcomm için önemli bir kazanım. Öte yandan Windows 8 RT için yenilikler de planlayan Qualcomm, DirectX 11 dönüşümünü gerçekleştirebilmek adına AMD ile teknoloji lisans anlaşması da yapabilir. Sektör içerisinde bu dedikodu bir süredir konuşuluyor ve iki firmanın bu yönde bir duyuru yapması sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Haberimizin sonuna gelirken, Tegra 4 ile ilgili bir iddiayı da paylaşalım ve Tegra 3 ile kıyasla grafik performansının 10 kata varan oranda artacağı ifade ediliyor ki bunun ancak 2013'te görebileceğiz.