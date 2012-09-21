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Qualcomm'un Adreno 320 GPU'su, GLBenchmark'ta Tegra 3'den %250'ye varan oranda daha hızlı

6 yıl
8,7b
1
76
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'un Adreno 320 GPU'su, GLBenchmark'ta Tegra 3'den %250'ye varan oranda daha hızlı
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Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 işlemcisi, başta LG'nin Optimus G modeli olmak üzere Xiaomi Mi-Two gibi akıllı telefonlar vasıtasıyla önümüzdeki aylarda raflardaki yerini almış olacak. Krait mimarisine sahip olan 1.5GHz hıızndaki dört adet çekirdeğe ek olarak yeni platformun en dikkat çekici yanlarından biri de Adreno 320 grafik birimini kullanıyor olması. Bilindiği üzere Qualcomm da kendi GPU'larını geliştiriyor ve şu an kullanımdaki en yaygın çözümleri olan Adreno 225 tatminkar sonuçlar verse de en hızlı GPU olmayı başaramıyor.
AMD'nin ekran kartı pazarındaki başarılı dönüşümünde önemli rol oynayan Eric Demers'i, GPU çalışmalarının başına getiren Qualcomm, konsol seviyesinde grafik kalitesi sunacağını söylediği Adreno 320 ile oldukça iddialı geliyor. LG Optimus G üzerinde Anandtech tarafından gerçekleştirilen grafik testlerine göre Adreno 320, açık bir fark ile ARM platformlarındaki en hızlı grafik birimi olmayı başarıyor. Tabi iPhone 5'in yeni A6 işlemcisinde kullanılan grafik biriminin rekabete hangi noktadan dahil olacağını detaylı testler yapıldığını da göreceğiz.
Teste dahil edilen cihazlara ve kullandıkları grafik birimlerine baktığımızda, modern tasarımlar açısından özellikle Tegra 3 platformunun ciddi şekilde geride kaldığını söylenebilir. Tegra 3+ ile Nvidia, hem çekirdek hem de GPU saat hızını arttırmayı planlıyor olsa bile bunun aradaki farkı kapatma noktasında ne derece etkili olacağını bekeyip görmek gerekecek. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olan HTC, One X+ modelinde hem Tegra 3+ platformuna hem de mevcut One X modeline göre daha yüksek kapasiteli pile yer verecek.
Adreno 320 sonrasında Android dünyasında grafik performansı en yüksek ikinci cihaz, saat hızı yüksek Mali 400 GPU'suna sahip Samsung Galaxy S III'ün olduğunu görmekteyiz. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon APQ8064 platformu için ilginç olan bir başka detay ise, Qualcomm'un daha uzun pil ömrü vaad edebilmek adına Adreno 320 grafik biriminin saat hızlarında mıhafazakar davranarak temkinli davrandığı yönünde. Qualcomm tarafında dört çekirdekli platform henüz piyasaya girmediği için muhtemelen yaygınlaşmaya başladığı dönemde Nvidia da Tegra 4 ile gündeme gelmiş olacak.
Tegra 2 ve Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4 platformunun Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle çıkacak olan Tegra 4 aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen GPU tasarımlarından çeşitli özellikleri de bünyesinde barındırabilir. Bu noktada GPGPU kullanıına yönelik gelişmeker beklenmekte. Samsung tarafı ise Exynos 5 ailesinde, ARM'ın yeni T600 serisi GPU tasarımlarını kullanacak. Tabi pazarın bir başka iddialı oyuncusu olan Imagination da Rogue kod adını taşıyan PowerVR SGX 6 serisi ile rekabet sahasındaki yerini almış olacak.
Ancak yeni ürünler çıkana kadar Android platformunda en yüksek grafik liderliğini Adreno 320 sürdürecek gibi görünüyor. GLBenchmark'ta, Tegra 3'e kıyasla %250'ye performans avantajı Qualcomm için önemli bir kazanım. Öte yandan Windows 8 RT için yenilikler de planlayan Qualcomm, DirectX 11 dönüşümünü gerçekleştirebilmek adına AMD ile teknoloji lisans anlaşması da yapabilir. Sektör içerisinde bu dedikodu bir süredir konuşuluyor ve iki firmanın bu yönde bir duyuru yapması sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Haberimizin sonuna gelirken, Tegra 4 ile ilgili bir iddiayı da paylaşalım ve Tegra 3 ile kıyasla grafik performansının 10 kata varan oranda artacağı ifade ediliyor ki bunun ancak 2013'te görebileceğiz.
Qualcomm'un Adreno 320 GPU'su, GLBenchmark'ta Tegra 3'den %250'ye varan oranda daha hızlı
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Qualcomm'un Adreno 320 GPU'su, GLBenchmark'ta Tegra 3'den %250'ye varan oranda daha hızlı
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-technology4ever- 6 yıl en beğenilen
Bir şişesiyle 18000 tabak yıkayabilen Fairy aşkına!
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damn2u 6 yıl
Tabi ki CPU/GPU alanında ki gelişmeler güzel bir şey ama bu yapılan yenilikler zaten olağan şeyler olmasına rağmen firmalar öyle lanse ediyorlar ki millette galeyana geliyor en yüksek paraları vermeye hazır oluyorlar. Akıllı telefon devriminin dönüm noktası olan Galaxy S, Wave S8500, IPhone 4 gibi ürünlerin satışa sunulduğu yıllarda piyasaya sürülen PowerWR SGX 540 GPU bile şu an oyun oynamak için yeterli performansı sağlıyorsa firmalar bu tarz reklamları geçsinler yani, milleti düdüklemeye gerek yok.
Tabi ki CPU/GPU alanında ki gelişmeler güzel bir şey ama bu yapılan yenilikler zaten olağan şeyler olmasına rağmen firmalar öyle lanse ediyorlar ki millette...
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lazloo 6 yıl
Galaxy S2 ye bak bee... Quad Core cihazlarla başa baş gidebiliyor. :)
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Ciddi Kedii 6 yıl
Ama adreno 320 1080pye yetmedi
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Yiyorsa iPhone 5 GPU'su ile kapışsın
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synthesizer 6 yıl
Önemli olan elindeki telefonun en iyi olması değildir. Elindeki telefonu en iyi şekilde kullanmaktır.
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SAITAMA 6 yıl
benim kötü bir LG deneyimim oldu o yüzden LG ağzıyla kuş tutsa yine almam. Donanım yapmayı biliyorlar ama sözlerinde durmayı bilmiyorlar. LG P503 kullananlar bilir detaylarına girmeyeyim şimdi.
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DH Misafiri 6 yıl
şuan telefon bakan arkadaşların nexus 4'ün çıkışını beklemesini öneririm. nexus olduğu için çok uzun ömürlü, ayrıca Qualcomm APQ8064'e ve 2gb ram'a sahip.
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Ravenholm 6 yıl fx57
fx57






Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 işlemcisi, başta LG'nin Optimus G modeli olmak üzere Xiaomi Mi-Two gibi akıllı telefonlar vasıtasıyla önümüzdeki aylarda raflardaki yerini almış olacak. Krait mimarisine sahip olan 1.5GHz hıızndaki dört adet çekirdeğe ek olarak yeni platformun en dikkat çekici yanlarından biri de Adreno 320 grafik birimini kullanıyor olması. Bilindiği üzere Qualcomm da kendi GPU'larını geliştiriyor ve şu an kullanımdaki en yaygın çözümleri olan Adreno 225 tatminkar sonuçlar verse de en hızlı GPU olmayı başaramıyor.


AMD'nin ekran kartı pazarındaki başarılı dönüşümünde önemli rol oynayan Eric Demers'i, GPU çalışmalarının başına getiren Qualcomm, konsol seviyesinde grafik kalitesi sunacağını söylediği Adreno 320 ile oldukça iddialı geliyor. LG Optimus G üzerinde Anandtech tarafından gerçekleştirilen grafik testlerine göre Adreno 320, açık bir fark ile ARM platformlarındaki en hızlı grafik birimi olmayı başarıyor. Tabi iPhone 5'in yeni A6 işlemcisinde kullanılan grafik biriminin rekabete hangi noktadan dahil olacağını detaylı testler yapıldığını da göreceğiz.



Teste dahil edilen cihazlara ve kullandıkları grafik birimlerine baktığımızda, modern tasarımlar açısından özellikle Tegra 3 platformunun ciddi şekilde geride kaldığını söylenebilir. Tegra 3+ ile Nvidia, hem çekirdek hem de GPU saat hızını arttırmayı planlıyor olsa bile bunun aradaki farkı kapatma noktasında ne derece etkili olacağını bekeyip görmek gerekecek. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olan HTC, One X+ modelinde hem Tegra 3+ platformuna hem de mevcut One X modeline göre daha yüksek kapasiteli pile yer verecek.


Adreno 320 sonrasında Android dünyasında grafik performansı en yüksek ikinci cihaz, saat hızı yüksek Mali 400 GPU'suna sahip Samsung Galaxy S III'ün olduğunu görmekteyiz. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon APQ8064 platformu için ilginç olan bir başka detay ise, Qualcomm'un daha uzun pil ömrü vaad edebilmek adına Adreno 320 grafik biriminin saat hızlarında mıhafazakar davranarak temkinli davrandığı yönünde. Qualcomm tarafında dört çekirdekli platform henüz piyasaya girmediği için muhtemelen yaygınlaşmaya başladığı dönemde Nvidia da Tegra 4 ile gündeme gelmiş olacak.


Tegra 2 ve Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4 platformunun Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle çıkacak olan Tegra 4 aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen GPU tasarımlarından çeşitli özellikleri de bünyesinde barındırabilir. Bu noktada GPGPU kullanıına yönelik gelişmeker beklenmekte. Samsung tarafı ise Exynos 5 ailesinde, ARM'ın yeni T600 serisi GPU tasarımlarını kullanacak. Tabi pazarın bir başka iddialı oyuncusu olan Imagination da Rogue kod adını taşıyan PowerVR SGX 6 serisi ile rekabet sahasındaki yerini almış olacak.


Ancak yeni ürünler çıkana kadar Android platformunda en yüksek grafik liderliğini Adreno 320 sürdürecek gibi görünüyor. GLBenchmark'ta, Tegra 3'e kıyasla %250'ye performans avantajı Qualcomm için önemli bir kazanım. Öte yandan Windows 8 RT için yenilikler de planlayan Qualcomm, DirectX 11 dönüşümünü gerçekleştirebilmek adına AMD ile teknoloji lisans anlaşması da yapabilir. Sektör içerisinde bu dedikodu bir süredir konuşuluyor ve iki firmanın bu yönde bir duyuru yapması sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Haberimizin sonuna gelirken, Tegra 4 ile ilgili bir iddiayı da paylaşalım ve Tegra 3 ile kıyasla grafik performansının 10 kata varan oranda artacağı ifade ediliyor ki bunun ancak 2013'te görebileceğiz.












Şu yazılanlara testlere bakınca Adreno220 GPU'sunun ismi bile geçmiyor ya hiç hoş olmadı be. Sony'nin şu anki üst seviye modeli en güçlü donanımlı sayılabilecek modeli Xperia S adına açıkcası üzüldüm. Keşke 220 yerine bari 225 koysaymış, en azından SII-SIII'ün Mali400GPU'suna göre geri kalmazdı... Birde şu Jelly Bean 4.1 konusunda hiç sesleri çıkmıyor Sony'den çok garip. Her hafta Samsung, LG, HTC'den haberler okuyoruz adamlar telefonları için JB 4.1 tarihleri veriyorlar ne güzel. Sony'nin ise ne yaptığı belli değil, işallah güzelim Xperia S modeline yazık etmezler.
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Citizen'in Pengueni 6 yıl Ravenholm
Ravenholm
fx57






Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 işlemcisi, başta LG'nin Optimus G modeli olmak üzere Xiaomi Mi-Two gibi akıllı telefonlar vasıtasıyla önümüzdeki aylarda raflardaki yerini almış olacak. Krait mimarisine sahip olan 1.5GHz hıızndaki dört adet çekirdeğe ek olarak yeni platformun en dikkat çekici yanlarından biri de Adreno 320 grafik birimini kullanıyor olması. Bilindiği üzere Qualcomm da kendi GPU'larını geliştiriyor ve şu an kullanımdaki en yaygın çözümleri olan Adreno 225 tatminkar sonuçlar verse de en hızlı GPU olmayı başaramıyor.


AMD'nin ekran kartı pazarındaki başarılı dönüşümünde önemli rol oynayan Eric Demers'i, GPU çalışmalarının başına getiren Qualcomm, konsol seviyesinde grafik kalitesi sunacağını söylediği Adreno 320 ile oldukça iddialı geliyor. LG Optimus G üzerinde Anandtech tarafından gerçekleştirilen grafik testlerine göre Adreno 320, açık bir fark ile ARM platformlarındaki en hızlı grafik birimi olmayı başarıyor. Tabi iPhone 5'in yeni A6 işlemcisinde kullanılan grafik biriminin rekabete hangi noktadan dahil olacağını detaylı testler yapıldığını da göreceğiz.



Teste dahil edilen cihazlara ve kullandıkları grafik birimlerine baktığımızda, modern tasarımlar açısından özellikle Tegra 3 platformunun ciddi şekilde geride kaldığını söylenebilir. Tegra 3+ ile Nvidia, hem çekirdek hem de GPU saat hızını arttırmayı planlıyor olsa bile bunun aradaki farkı kapatma noktasında ne derece etkili olacağını bekeyip görmek gerekecek. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olan HTC, One X+ modelinde hem Tegra 3+ platformuna hem de mevcut One X modeline göre daha yüksek kapasiteli pile yer verecek.


Adreno 320 sonrasında Android dünyasında grafik performansı en yüksek ikinci cihaz, saat hızı yüksek Mali 400 GPU'suna sahip Samsung Galaxy S III'ün olduğunu görmekteyiz. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon APQ8064 platformu için ilginç olan bir başka detay ise, Qualcomm'un daha uzun pil ömrü vaad edebilmek adına Adreno 320 grafik biriminin saat hızlarında mıhafazakar davranarak temkinli davrandığı yönünde. Qualcomm tarafında dört çekirdekli platform henüz piyasaya girmediği için muhtemelen yaygınlaşmaya başladığı dönemde Nvidia da Tegra 4 ile gündeme gelmiş olacak.


Tegra 2 ve Tegra 3 ile kıyaslandığında Tegra 4 platformunun Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yepyeni bir GPU ile gelmesi bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle çıkacak olan Tegra 4 aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen GPU tasarımlarından çeşitli özellikleri de bünyesinde barındırabilir. Bu noktada GPGPU kullanıına yönelik gelişmeker beklenmekte. Samsung tarafı ise Exynos 5 ailesinde, ARM'ın yeni T600 serisi GPU tasarımlarını kullanacak. Tabi pazarın bir başka iddialı oyuncusu olan Imagination da Rogue kod adını taşıyan PowerVR SGX 6 serisi ile rekabet sahasındaki yerini almış olacak.


Ancak yeni ürünler çıkana kadar Android platformunda en yüksek grafik liderliğini Adreno 320 sürdürecek gibi görünüyor. GLBenchmark'ta, Tegra 3'e kıyasla %250'ye performans avantajı Qualcomm için önemli bir kazanım. Öte yandan Windows 8 RT için yenilikler de planlayan Qualcomm, DirectX 11 dönüşümünü gerçekleştirebilmek adına AMD ile teknoloji lisans anlaşması da yapabilir. Sektör içerisinde bu dedikodu bir süredir konuşuluyor ve iki firmanın bu yönde bir duyuru yapması sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Haberimizin sonuna gelirken, Tegra 4 ile ilgili bir iddiayı da paylaşalım ve Tegra 3 ile kıyasla grafik performansının 10 kata varan oranda artacağı ifade ediliyor ki bunun ancak 2013'te görebileceğiz.












Şu yazılanlara testlere bakınca Adreno220 GPU'sunun ismi bile geçmiyor ya hiç hoş olmadı be. Sony'nin şu anki üst seviye modeli en güçlü donanımlı sayılabilecek modeli Xperia S adına açıkcası üzüldüm. Keşke 220 yerine bari 225 koysaymış, en azından SII-SIII'ün Mali400GPU'suna göre geri kalmazdı... Birde şu Jelly Bean 4.1 konusunda hiç sesleri çıkmıyor Sony'den çok garip. Her hafta Samsung, LG, HTC'den haberler okuyoruz adamlar telefonları için JB 4.1 tarihleri veriyorlar ne güzel. Sony'nin ise ne yaptığı belli değil, işallah güzelim Xperia S modeline yazık etmezler.

Sonuna kadar katılıyorum keşke 225 kullansalardı
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fittipaldi 6 yıl
Experianc
enkog benim ilk androidim ideos x5 te bile adreno 225 vardı güncel telefonlar hala aynı çipi kullanıyor bizim x5 neymiş te haberimiz yokmuş
İdeos x5 snandragon s2 chipset kullanıyor.Gpu suda adreno 205

Ben de onu diyecektim X5'te Adreno 205 var ancak ben o telefonla örneğin Dead Trigger'ı High detaylarda akıcı bir şekilde oynuyorsam Huawei yetkililerini ayakta alkışlarım :) ah birde ekranı 4.3 inç olsa en azından...
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highgen 6 yıl
abarta kabarta yere göğe sığdıramadıkları tegra 3 iyicene yalan olmuş
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
enkog
benim ilk androidim ideos x5 te bile adreno 225 vardı güncel telefonlar hala aynı çipi kullanıyor bizim x5 neymiş te haberimiz yokmuş
İdeos x5 snandragon s2 chipset kullanıyor.Gpu suda adreno 205
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hollowman_ 6 yıl
LG nal toplatmış :) Yok böyle bir telefon. Piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
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enkog 6 yıl
benim ilk androidim ideos x5 te bile adreno 225 vardı güncel telefonlar hala aynı çipi kullanıyor bizim x5 neymiş te haberimiz yokmuş
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black_flood 6 yıl
bu adamların tablet sistemler içinde ürettiği ürünler çok mükemmel kelimesinin bile yetersiz kaldığı ürünler üretmiş durumdadır. bir masaüstü sistemi asla aratmayacak performansa sahip hiç şakaları yok onlar yapamadı biz yaparsak en iyisini yaparız diyerek girdiler piyasaya yakın gelecekte masaüstü platformlar içinde işlemcileri sunacaklar eğer onlarda cep telefonu,tablet sistemler gibi olursa intelin prestijine,gücüne ve amd' nin büyük rakip ünvanına piyasa elveda diyecektir.
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mehmetferhat 6 yıl hollowman_
hollowman_

LG nal toplatmış :) Yok böyle bir telefon. Piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

cup oturmuş bu değim :) Optimus G piyasadaki en iyi telefon olma yolunda :) ama bakalım rakiplerden ne gibi ataklar gelecek :)
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Batuist 6 yıl
Tegra3ünde tıpkı tegra2 gibi şişirme bir işlemci olduğunu taa en başta söylemiştim. ama rakamlar bazılarına o kadar çekici geliyor ki "4" çekirdek dedin mi akan sular duruyor. şimdi çift çekirdekli cortex A15 tasarımlı işlemciler tegra3e nal toplatırken nasıl şişirme olduğu daha net ortaya çıkacak ve o zaman umarım bazılaır bu çekirdek sayısının önemini bir daha düşünür..
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