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    Nvidia ve Qualcomm, TSMC'nin yüksek maliyeti nedeniyle 2nm'de Samsung'a yönelebilir

    2nm üretim sürecine geçiş için büyük yarış yaşanıyor. TSMC yarışta önde gitse de, yüksek maliyetler nedeniyle Nvidia ve Qualcomm gibi devler alternatifler arıyor. Samsung da bu alternatiflerden biri.
    Nvidia ve Qualcomm, 2nm üretim sürecinde Samsung'a yönelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki sene için 2nm sürecine dayanan işlemcileri piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak TSMC'nin sınırlı üretim kapasitesi neticesinde fiyatların aşırı yüksek olması nedeniyle bu kararından vazgeçtiği bildiriliyor.

    Apple'ın 2nm işlemcileri 2026'ya kaldı

    Koreli Chosun Biz'in raporuna göre Apple, iPhone 17 serisinde kullanılacak A19 Pro işlemcilerinin üretimine 2025'in ikinci yarısında başlamayı planlıyordu. Ancak plaka başına maliyetin 30 bin dolar olması nedeniyle bu plandan vazgeçildi ve 2nm işlemciler 2026 yılına kaldı.

    TSMC'nin yanı sıra, Japon Rapidus ve Samsung da 2nm işlem sürecine geçiş yapmaya çalışıyor. 2nm düğümünde %60 verime ulaşan TSMC şu an için yarışı önde götürüyor. Ancak TSMC'nin üretim kapasitesi şimdilik son derece sınırlı. Şirket, üretim kapasitesini şu anki aylık 10.000 yongadan aylık 80.000 yongaya çıkarmak için büyük yatırım yapıyor, ancak bu kapasiteye 2026'dan önce erişmesi mümkün görünmüyor. 

    Nvidia ve Qualcomm, Samsung'un 2nm sürecinde testler yürütüyor

    Bu nedenle Nvidia ve Qualcomm'un 2nm yongalar için Samsung'a yöneldiği belirtiliyor. Rapora göre Nvidia ve Qualcomm, Samsung Foundry'nin 2nm sürecini kullanarak testler yürütüyor. Samsung, Preferred Networks (PFN) gibi çip firmalarından siparişler almış olsa da, kârlı hale gelmek için yeterli sipariş alabilmek adına AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük müşterilere ihtiyaç duyuyor.

    Ayrıca, Nvidia ve Qualcomm, pazarlık gücüne sahip olmayacakları ve TSMC'ye aşırı yüksek ücret ödemek zorunda kalacakları için TSMC'ye çok fazla güvenmek istemiyor. Bu nedenle şirketler tedarik zincirlerini çeşitlendirmek amacıyla Samsung Foundry'nin 2nm işlem düğümünü kullanan yongalar üretmek istiyor.

    Ancak Samsung'un 3nm sürecinde büyük sıkıntılar yaşadığı için büyük şirketlerden sipariş alamadı. Dolayısıyla 2nm üretim sürecinde başarılı olup olamayacağı büyük soru işareti oluşturuyor.

    Kaynakça https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/12/31/BIZQY5MFQJGPND4KT672CUBMKM/?outputType=amp https://www.sammobile.com/news/nvidia-qualcomm-want-2nm-chips-samsung-foundry/
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