Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'un geliştirdiği sahne algılama teknolojisi performansıyla dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm'un geliştirdiği sahne algılama teknolojisi performansıyla dikkat çekiyor
 
Daha çok mobil cihazlar ile gündeme gelen Qualcomm, yayınladığı yeni bir video ile tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Zeroth isimli işlemcisi üzerine kurduğu sahne algılama teknolojisini sergiledi.
Qualcomm'un Zeroth isimli işlemci tasarımı, gerçek beyinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yaparak karmaşık algoritmaların altında oldukça başarılı şekilde kalkabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan SceneDetect teknolojisi de, kameraya gösterilen objeleri oldukça doğru bir şekilde algılayarak sınıflandırabiliyor.

Aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere karşısına çıkartılan fotoğraf içerisinde yer objeleri isimleriyle beraber gösteren ve kare içerisinde insan olup olmadığını dahi belirleyebilen teknoloji, insan gibi düşünen teknolojilerin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor ve belirtildiği kadarıyla her yeni fotoğraf ile öğrenme beceresini geliştirebiliyor.
Gelecekte karşısına çıkan her türlü objeyi ayırt edebilecek ve buna göre gerekli işlemleri gerçekleştirebilen robotların / mobil cihazların / ev eşyalarının temelini oluşturan teknoloji, üzerinde çalışmaların aktif olarak devam ettiği bir alanda yer alıyor.

http://image-sensors-world.blogspot.com.tr/2015/06/qualcomm-reserch-presence-intelligent.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
aybey
vay....... nekadar büyük bir cenavar!

Çok erkek bi canavardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 4 yıl
vay....... nekadar büyük bir cenavar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme 4 yıl iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme 4 yıl Mobilite: Asus ZenFone 2, Vodafone Smart 6, HTC One M9+, Galaxy S6 Edge Plus, 5G için belirlenen hızlar ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim