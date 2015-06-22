Qualcomm'un geliştirdiği sahne algılama teknolojisi performansıyla dikkat çekiyor

Daha çok mobil cihazlar ile gündeme gelen Qualcomm, yayınladığı yeni bir video ile tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Zeroth isimli işlemcisi üzerine kurduğu sahne algılama teknolojisini sergiledi.

Qualcomm'un Zeroth isimli işlemci tasarımı, gerçek beyinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yaparak karmaşık algoritmaların altında oldukça başarılı şekilde kalkabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan SceneDetect teknolojisi de, kameraya gösterilen objeleri oldukça doğru bir şekilde algılayarak sınıflandırabiliyor.





Aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere karşısına çıkartılan fotoğraf içerisinde yer objeleri isimleriyle beraber gösteren ve kare içerisinde insan olup olmadığını dahi belirleyebilen teknoloji, insan gibi düşünen teknolojilerin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor ve belirtildiği kadarıyla her yeni fotoğraf ile öğrenme beceresini geliştirebiliyor.

Gelecekte karşısına çıkan her türlü objeyi ayırt edebilecek ve buna göre gerekli işlemleri gerçekleştirebilen robotların / mobil cihazların / ev eşyalarının temelini oluşturan teknoloji, üzerinde çalışmaların aktif olarak devam ettiği bir alanda yer alıyor.

http://image-sensors-world.blogspot.com.tr/2015/06/qualcomm-reserch-presence-intelligent.html