Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin özellikleri netleşiyor

Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite 2'nin Eylül ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. Bu yeni yonga setini taşıyan ilk akıllı telefonların ise Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Qualcomm'un bu hamlesi, Apple'ın aynı dönemde tanıtacağı iPhone 17 serisine doğrudan bir rakip oluşturmayı hedefliyor.

Snapdragon 8 Elite 2, selefi Snapdragon 8 Elite'e göre dikkat çekici performans artışları vadediyor. İşlemcinin taban frekansı 4.4GHz'e yükseltilmiş ve tamamen yenilenen ikinci nesil özel CPU mimarisi kullanılmış. Grafik biriminde de önemli bir güncelleme mevcut; GPU’nun özel önbelleği 12MB'den 16MB'ye çıkarılarak, toplam performansın yaklaşık %30 oranında artırılması hedeflenmiş.

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Ayrıca bu yeni çip, üretim sürecinde TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisinden yararlanıyor. Bu sayede önceki nesle kıyasla %4 oranında daha iyi performans ve %9 oranında daha düşük güç tüketimi sunuluyor. Yeni entegre edilen SME komut seti de multimedya ve grafik işlemlerinde cihazlara ekstra bir hız kazandıracak.

Snapdragon 8 Elite 2'nin ilk kullanılacağı cihazlar da şimdiden netleşmeye başladı. Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modelleri, bu güçlü işlemciyi kullanan ilk telefonlar olacak. Bunun yanı sıra Redmi K90 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra ve Oppo Find X9 Ultra gibi modellerin de Snapdragon 8 Elite 2 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Özellikle Ultra serisi cihazların 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor. Qualcomm’un yeni nesil yonga seti, performans ve verimlilik alanında getirdiği gelişmelerle rekabeti bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

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