Qualcomm Snapdragon X2 ile performansta yüzde 22’ye varan artış yolda

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un ilk nesil Snapdragon X serisi dizüstü işlemcileri, beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Ancak şirket, bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek konusunda kararlı görünüyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, ikinci nesil Snapdragon X2 yongaları, performans tarafında ciddi bir sıçrama vadediyor: yüzde 22’ye varan artış gündemde.

İkinci nesil ile AMD ve Intel’i yakalayabilir

Çinli güvenilir sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital’in aktardığına göre, Snapdragon X2 serisinin en güçlü modeli olan Snapdragon X Elite 2, minimum 4.4 GHz’lik bir boost frekansına sahip olacak. Bu değer, ilk nesildeki 4.3 GHz sınırını aşarak Qualcomm’un saat hızı konusunda önemli bir adım attığını gösteriyor. Maksimum frekans değeri paylaşılmasa da, sızıntılar yüksek iş yüklerinde bu seviyenin daha da yukarılara çıkabileceğini işaret ediyor.

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Snapdragon X2’nin sağladığı yüzde 18 ila yüzde 22 oranındaki performans artışı, yalnızca daha yüksek saat hızından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda üretim sürecindeki iyileştirmeler de bu gelişmede etkili. İlk nesil Snapdragon X Elite, TSMC’nin N4P üretim sürecini kullanıyordu. X2’nin ise daha gelişmiş N3P veya N2P düğümlerine geçiş yapabileceği konuşuluyor. Bu iki üretim süreci de hem hız hem de enerji verimliliği açısından kayda değer kazanımlar sunacak. Ancak eğer N2P kullanılacaksa, lansmanın 2026’ya sarkacağını söylemeliyiz.

Aktarılanlara göre Snapdragon X2 serisi işlemcilerin geliştirme sürecini büyük ölçüde 2024 ortasında tamamladı. “Project Glymur” kod adıyla yürütülen bu çalışmalarda, testlerin Temmuz-Ağustos aylarında tamamlandığı bildiriliyor. Bu da X2 tabanlı dizüstü bilgisayarların 2025 yılı içinde piyasaya sürülebileceği yönünde beklentileri artırıyor.

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Snapdragon X2 ile performansta yüzde 22’ye varan artış yolda