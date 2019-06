Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu

Detroit: Become Human, Heavy Rain, ve Beyond: Two Souls adlı oyunların PC için de hazırlandığın duyurusunu yapan Quantic Dream stüdyosu, yaptığı yeni açıklamayla oyunların çıkış tarihlerini de ortaya çıkardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre her üç oyunun da ilk etapta demosu yayınlanacak. Böylece oyuncular, oyunları satın almadan önce deneme şansına sahip olacak. Birçok firmanın artık demo yayınlama zahmetine girmediği bir dönemde, bu gelişmenin oyuncular tarafından olumlu karşılanacağını değerlendiriyoruz.

Şirketin PC için yayınlayacağı ilk oyun olacak Heavy Rain’in çıkış tarihi 24 Haziran 2019 olarak belirlenmiş. Oyunun demosu ise 24 Mayıs’ta yayınlanacak.

PC için çıkacak ikinci oyun, Beyond: Two Souls’un piyasaya sürüleceği tarih ise 27 Temmuz. Oyunu denemek isteyen oyuncular ise 27 Haziran’ı beklemek durumundalar.

Son oyun Detroit: Become Human için kesin bir çıkış tarihi henüz belirlenmemiş. Quantic Dream, oyunun bu sonbaharda geleceğini söylemekle yetinmiş. Aynı durum oyunun demosu için de geçerli. Demo için "bu yaz ayları içinde" ifadesi kullanılmış. Ancak diğer iki oyunun demo ve çıkış tarihlerine bakıldığında, Detroit: Become Human’ın Ağustos sonu ya da Eylül başında çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Epic Games mağazası indirimini kaçırmayın

Bahsi geçen üç oyun da Epic Games mağazasında indirimli olarak ön satışa sunulmuş durumda ve üçü birden 100 TL’ye alınabiliyor.

Oyunları tek tek satın almak isterseniz; Detroit: Become Human için 20 TL, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls için ise 40'ar TL ödemeniz gerekiyor.

