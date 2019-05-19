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Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu

Bir zamanların Playstation'e özel oyunları PC'ye geliyor. Quantic Dream stüdyosunun elinden çıkan üç oyun, çok yakında PC oyuncuları ile buluşacak. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,3b
1
16
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Detroit: Become Human, Heavy Rain, ve Beyond: Two Souls adlı oyunların PC için de hazırlandığın duyurusunu yapan Quantic Dream stüdyosu, yaptığı yeni açıklamayla oyunların çıkış tarihlerini de ortaya çıkardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre her üç oyunun da ilk etapta demosu yayınlanacak. Böylece oyuncular, oyunları satın almadan önce deneme şansına sahip olacak. Birçok firmanın artık demo yayınlama zahmetine girmediği bir dönemde, bu gelişmenin oyuncular tarafından olumlu karşılanacağını değerlendiriyoruz.

Şirketin PC için yayınlayacağı ilk oyun olacak Heavy Rain’in çıkış tarihi 24 Haziran 2019 olarak belirlenmiş. Oyunun demosu ise 24 Mayıs’ta yayınlanacak.

PC için çıkacak ikinci oyun, Beyond: Two Souls’un piyasaya sürüleceği tarih ise 27 Temmuz. Oyunu denemek isteyen oyuncular ise 27 Haziran’ı beklemek durumundalar.

Son oyun Detroit: Become Human için kesin bir çıkış tarihi henüz belirlenmemiş. Quantic Dream, oyunun bu sonbaharda geleceğini söylemekle yetinmiş. Aynı durum oyunun demosu için de geçerli. Demo için "bu yaz ayları içinde" ifadesi kullanılmış. Ancak diğer iki oyunun demo ve çıkış tarihlerine bakıldığında, Detroit: Become Human’ın Ağustos sonu ya da Eylül başında çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Epic Games mağazası indirimini kaçırmayın

Bahsi geçen üç oyun da Epic Games mağazasında indirimli olarak ön satışa sunulmuş durumda ve üçü birden 100 TL’ye alınabiliyor.

Oyunları tek tek satın almak isterseniz; Detroit: Become Human için 20 TL, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls için ise 40'ar TL ödemeniz gerekiyor.


https://www.vg247.com/2019/05/16/beyond-two-souls-heavy-rain-detroit-release-dates-demos/ Yorum Yaz
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Ne zaman çıkacağı önemli değil 20 liraya AAA yapım bulmuşum biraz beklemekten imtina etmem açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Scorpioleo 2 hf.
Fahrenheit, Heavy Rain, Detroit'i oynadım sadece Beyond'u oynamamıştım ama yıllar önce PS4 Pro'yu aldığım ilk gün satın almıştım. Aldım alalı hala oynamadım. Darısı GTX 1080'li pc'ye kısmetmiş. Hem pcden hem PS4'ten bitiririm artık
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Umutcan 2 hf.
Epic bu ülkeye özel fiyatlandırma politikasıyla devam ederse, Türkiye, Çin, Rusya, Meksika, Hindistan gibi ülkelerde hakettiği yere yükselir.
Firmaların artık dolar bazında fiyatlandırma yaparak fakir ülkelerde oyun satamayacağını anlaması gerekiyor. Türkiyede yaşayan
adam neden ABD'linin 6 katı birim ücreti ödesin ki? Hiç satamamaktansa daha az karla satmak daha mantıklı firma için de. Ortada fiziksel bir ürün yok.
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DH Misafiri 2 hf.
Oyunlarin demo olarak sunulcak olmasi cok iyi ve fiyatlarida yüksek değil.
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DH Misafiri 2 hf.
Detroit: Become Human için şuan 80 lira ile ön sipariş veriliyor, dün 20 liraya ön sipariş vermiştim çok ilginç
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cosef 2 hf.
24 tlye 2 boyutlu Stardew Halley aldım ben
20 tlye muhteşem Detroit alacam ha ? muhteşem bir şey bu
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acar85 2 hf.
Harika haber heavy rain gibi efsane bir oyun geliyor. Oyun degil film. Müzikler ortam oynanış efsaneydi. Ingilizcem yok denecek kadar az olmasina rağmen oyunu bitirdim. Sadece 1 kere bitirdim. Fakat oyunun 20-30 farkli bitiş senaryosu varmış. Buradaki arkadaşlar tr yamasını da yaparlarsa şahane olur. Herkese hitap eder mi bilemem ama film izlemeyi seven herkes bu oyunu fazlasıyla sevecektir.
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Mutlak.Sıfır 3 hf.
Quantic Dream'in Ps oyun satış rakamlarına bakınca exc oyundan vazgeçmesi kendi faydalarına oldu zamanında söyledik Ps fanboyları her zamanki gibi kendi firmalarıymış gibi savunmaya geçtiler, şimdi ben bu Detroit'i 20 tl'ye aldım aynı oyunun deluxe sürümü Psn'de 469 tl.
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DenzeL_28 3 hf. Mutlak.Sıfır
Bu oyun 209 TL ye çıkış yaptı, 1 ay öncede 110 TL den indirimli satılıyordu alan aldı oynadı, PS da Detroid 3.5 Milyon kopya sattı, PS den ayırlma sebepleri satış rakamları değil yeni firma ortaklarının çinliler olmasıydı PC ye ondan açıldılar. Sen MS yi aylarca babanın firması gibi savunup sonra kol gibi Xbox abonelik ücretleri ve benzeri 400 TL lik oyun fiyatları girmeye başlayınca konsolu satmıştın birazda ondan bahsetsen keşke. Bu oyunu türkçe oynayabilimen bile PS sayesinde ama dile getirmek işine gelmiyor.
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Ne zaman çıkacağı önemli değil 20 liraya AAA yapım bulmuşum biraz beklemekten imtina etmem açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla +21
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devrimdoga 3 hf. Game Capture TV
o sebeple ben de satın aldım
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serafon 3 hf.
Fiyatlar değişmiş
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jedi39 3 hf. serafon
Hayır değişmedi. Sadece anasayfada indirimsiz fiyatlar gözüküyor. Satın alım ekranına gelince düşüyor.
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a_y_k_u_t 3 hf.
Düzelteyim: Detroit: Become Human 20 TL, Beyond: Two Souls 40 TL. 20 liraya Detroit muhteşem. 32 liraya da Bloodlines 2 aldık ama onu hemen kaldırdılar :D En kısa zamanda çıkarlar umarım yazın bu iki oyunu oynamak istiyorum.
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Ridianod 3 hf. a_y_k_u_t
helal be. kapmışsın hocam. sevindim bizden birilerinin kapmasına. bu ş..zler indirim yapılacağını epic indirimlerden önce haber verdiği için biliyorlardı. Milletin steamde aldığı oyunu iptal edip, buradan alabileceğini kestirememişler. Bunlar şirket yönetiyorlar düşün. Akıllara zarar yemin ediyorum. Dünyada bir çok şirkete Allah'a emanet yürüyor resmen :D
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quantic dream, Oyunlar ve
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