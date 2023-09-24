Quantic Dream açıkladı: Star Wars Eclipe için çalışmalar sürüyor

Star Wars Eclipse stüdyonun en iddialı projesi olacak
Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi başarılı hikâye odaklı oyunlarıyla bilinen Quantic Dream, Star Wars Eclipse hakkında bir süredir sessizliğini koruyordu ancak stüdyo, sonunda proje hakkında bir açıklama yaptı. Tokyo Game Show 2023’te IGN ile konuşan Quantic Dream Pazarlama Başkan Yardımcısı Lisa Pendse, oyunu bekleyenlerin yüreğine su serpti. Pendse, projenin iptal edilmediğini ancak henüz gösterilmeye hazır olmadığını belirtti. Ayrıca Pendse, proje için yoğun bir geliştirme sürecinde olduklarını ima etti.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.