Quantic Dream açıkladı: Star Wars Eclipe için çalışmalar sürüyor

Tam Boyutta Gör Neredeyse 2 yıl önce duyurusu yapılan Star Wars Eclipse, kısa sürede serinin hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak aradan geçen sürede proje hakkında herhangi bir güncelleme paylaşılmadı ve birçok oyuncu, projenin ertelenmiş olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ancak görünüşe göre Star Wars Eclipse için çalışmalar devam ediyor.

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Star Wars Eclipse stüdyonun en iddialı projesi olacak

Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi başarılı hikâye odaklı oyunlarıyla bilinen Quantic Dream, Star Wars Eclipse hakkında bir süredir sessizliğini koruyordu ancak stüdyo, sonunda proje hakkında bir açıklama yaptı. Tokyo Game Show 2023’te IGN ile konuşan Quantic Dream Pazarlama Başkan Yardımcısı Lisa Pendse, oyunu bekleyenlerin yüreğine su serpti. Pendse, projenin iptal edilmediğini ancak henüz gösterilmeye hazır olmadığını belirtti. Ayrıca Pendse, proje için yoğun bir geliştirme sürecinde olduklarını ima etti.

Tam Boyutta Gör Quantic Dream proje hakkında çok konuşmasa da iddialara göre Star Wars Eclipse, stüdyonun şimdiye kadar ki en iddialı projesi olacak. Aksiyon ve macera elementlerini barındıracak olan Eclipse, stüdyonun ilk aksiyon odaklı yapımı olacak. IGN ile konuşmasında Lisa Pendse, yapımın “sürekli” bir oynanışa sahip olacağına, birçok farklı oynanabilir karaktere ev sahipliği yapacağına ve oyunun bir bitiş ekranına sahip olmayacağını belirtti. Bu şekilde Eclipse, Quantic Dream’in Beyond: Two Souls gibi yapımlarına benzerlik gösterecek. Star Wars Eclipse’in en erken 2025 veya 2026 yılında çıkış yapması bekleniyor.

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Star Wars Eclipse için çalışmalar devam ediyor