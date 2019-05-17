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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti

Mobil analiz firması Sensor Tower, battle royale türünün mobil platformlarda 2 milyar dolar gelire ulaştığını paylaştı. Lider beklenenin aksine Knives Out. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti
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Battle royale türü bilgisayar oyunculuğunda büyük değişimlere sebep oldu. Neredeyse tüm oyun yapımcılarından battle royale oyun duyurusu aldık. Haliyle bu akım mobil platformlara da yansıdı. Başta PUBG Mobile ve Fortnite olmak üzere battle royale oyunlar mobil oyuncularında gözdesi halinde. Sadece mobil tarafta toplam 2 milyar dolar gelir elde edilmesi de bunu kanıtlar nitelikte.

Lider Knives Out

Battle royale oyunları arasında piyasa sürüldüğünden bu yana en çok gelir elde eden oyun, 643 milyon dolarla Knives Out oldu. Knives Out’u hemen arkasından 630 milyon dolar ile Fortnite takip ediyor. Fortnite, Google Play Store’da yer almadığı için Android gelirleri bu rakama dahil edilememiş. Yani sadece iOS’dan 630 milyon dolar elde ediyor. Android tarafı da dahil edilebilseydi büyük ihtimalle Fortnite liderliğini görecektik. Ayrıca Knives Out’un rakiplerine göre çok daha önce çıkmış olması da daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor.

Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti
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PUBG Mobile 438 milyon dolarla üçüncülük koltuğunda. Daha sonrasında sırasıyla Garana Free Fire ve Rules of Survival oyunlarıyla liste tamamlanıyor. Saydığımız beş yapımın elde ettiği toplam gelir 2 milyar doların üzerinde.

Ayrıca Bkz. "105TL fiyat etiketine sahip Steep PC sürümü bu hafta ücretsiz"

2019’un ilk çeyreğine özel olarak baktığımızda toplam 476 milyon dolar gelir görülüyor. Bu gelirin 148 milyon dolarını alan PUBG çeyrek bazında lider. Fortnite ise 119.4 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmış. Kısacası PUBG’nin hızla yükseldiğini söyleyebiliriz. Fortnite’ın Android gelirleri bilinmediği için net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bir önceki çeyreğe kıyasla Fortnite'ın iOS gelirleri düşüş yaşamış.


https://sensortower.com/blog/mobile-battle-royale-revenue-2-billion Yorum Yaz
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