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Quick Silver, beta sürecini nihayet geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Quick Silver, beta sürecini nihayet geride bıraktı
Uzunca bir süredir beta sürecinde olan OS X için geliştirilen uygulama başlatma aracı Quicksilver'ın final sürümü nihayet yayınlandı.

10 yıllık bir süre zarfının ardından 1.0.0 sürüm numarasıyla kullanıcılarına final sürümü altında sunulmaya başlayan yazılımın açık kaynak kodlu olduğunu ve OS X 10.6, 10.7, 10.8 için ücretsiz olarak yayınlandığını da belirtelim. Final sürümüyle birlikte kataloğa ekle olarak adlandırılan yeni bir kısmı kullanıcılarına sunmaya başlayan Quick Silver'ın arama kısmında ise, eş zamanlı sözcükleri destekler durumda. Ayrıca, Retina ekran desteğinin de işaretlerini veren Quick Silver'ın Spotlight arama işlevini genişletme ve birçok işlevi klavye kısayollarını kullanarak gerçekleştirebildiğini de hatırlatalım.

Beta sürümlerinden kurtularak final sürümüne ilk adımını atan Quick Silver'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.qsapp.com/post/46268365849/quicksilver-comes-of-age Yorum Yaz
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