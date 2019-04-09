RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı

Uzun bir aranın ardından RED firması söz verdiği üzere Hydrogen One modelinin titanyum versiyonunu sipariş verenlere teslim etmeye başladı. 2017 yılındaki tanıtımda bu modelin sözünü veren firma, tam ücret olan 1.595 dolar karşılığında ön siparişler toplamıştı. Eylül ayında bu titanyum modellerin teslimatı geciktiğinde RED tüm sipariş verenlere standart Hydrogen One göndermişti. Aynı kişiler şuan cihazın titanyum versiyonunu da posta kutularında hiçbir ek ücret ödemeden bulacak.

https://www.h4v.com/

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Daha uygun fiyatlı standart modelin depolama kapasitesini iki katına çıkaran titanyum model 256GB ile geliyor. Cihaz her ne kadar iyi ve güzel olsa da, 1.600 dolarlık bir Android telefon 2017’nin donanımlarıyla () geliyor. Cihaz ayrıca tanıtıldığı zamanlarda söz verilen kamera modlarına sahip olacak mı o da belli değil. Cihazın güzel bir yanını söylememiz gerekirse kulaklık jakının varlığı demekten kendimizi almak hiç de hoş olmaz.