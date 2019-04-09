Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı

Ünlü kamera firması RED tarafından 2017'de duyurulan modüler akıllı telefon, titanyum modelini sonunda sipariş verenlerle buluşturdu. Cihaz 1.600 dolarlık fiyatı 2017 donanımıyla buluşturuyor.
1 ay
2,9b
1
5
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzun bir aranın ardından RED firması söz verdiği üzere Hydrogen One modelinin titanyum versiyonunu sipariş verenlere teslim etmeye başladı. 2017 yılındaki tanıtımda bu modelin sözünü veren firma, tam ücret olan 1.595 dolar karşılığında ön siparişler toplamıştı. Eylül ayında bu titanyum modellerin teslimatı geciktiğinde RED tüm sipariş verenlere standart Hydrogen One göndermişti. Aynı kişiler şuan cihazın titanyum versiyonunu da posta kutularında hiçbir ek ücret ödemeden bulacak.
Daha uygun fiyatlı standart modelin depolama kapasitesini iki katına çıkaran titanyum model 256GB ile geliyor. Cihaz her ne kadar iyi ve güzel olsa da, 1.600 dolarlık bir Android telefon 2017’nin donanımlarıyla (Qualcomm Snapdragon 835) geliyor. Cihaz ayrıca tanıtıldığı zamanlarda söz verilen kamera modlarına sahip olacak mı o da belli değil. Cihazın güzel bir yanını söylememiz gerekirse kulaklık jakının varlığı demekten kendimizi almak hiç de hoş olmaz.

https://www.h4v.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alaz1903 1 ay
"Cihazın güzel bir yanını söylememiz gerekirse kulaklık jakının varlığı demekten kendimizi almak hiç de hoş olmaz."
Ahahahahahha! Bu cümle kime ait ya, nutellamı kaşıklayıp, uludağ limonata içerken sandalyeden düştüm :))))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
tam fakirlere ve eziklere göre :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 ay
buna android 8 bile gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 ay
Ekranı güzel idi ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 ay
Kazık.exe
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor 1 ay Ray Tracing çekirdekleri yongada Nvidia’nın iddia ettiği kadar alan kaplamıyor 1 ay New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl? 1 ay Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi 1 ay Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik 1 ay Zorlu arazi şartlarında yük taşımak için tasarlanan Zetros 8x8 incelemesi 1 ay Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor 1 ay Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor 1 ay Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor 1 ay Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak 1 ay Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir 1 ay Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti 1 ay WhatsApp, iPad'e geliyor 1 ay Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu 1 ay Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün 1 ay Cloud Stinger Wireless: HyperX’in en ucuz kablosuz PS4 ve PC oyuncu kulaklığı 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler 1 ay Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı Sonraki Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir 1 ay Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı 1 ay 2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon 1 ay Bang & Olufsen Beovision Harmony açılır kapanır yapısı ile dikkat çekiyor 1 ay 17 inçlik MacBook Pro, 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Galaxy J serisi sona erdi 1 ay 306 beygirlik yeni Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC tanıtıldı 1 ay Kurumsal İşletmeler Neden 0850 Numarayı Tercih Ediyor? 1 ay Snapchat baştan yazılmış Android uygulamasını kullanıcılara sundu 1 ay iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz 1 ay Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor 1 ay NASA’ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu, bakteri kaynıyor 1 ay Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak 1 ay AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini duyurdu 1 ay Huawei Honor 8C ilk kez Türk Telekom’da 1 ay Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak 1 ay Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında 1 ay Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu 1 ay Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı 1 ay Microsoft hasta kayıtlarını tutan HealthVault hizmetini kapatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim