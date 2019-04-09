RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı

Teknoloji Editörü
Uzun bir aranın ardından RED firması söz verdiği üzere Hydrogen One modelinin titanyum versiyonunu sipariş verenlere teslim etmeye başladı. 2017 yılındaki tanıtımda bu modelin sözünü veren firma, tam ücret olan 1.595 dolar karşılığında ön siparişler toplamıştı. Eylül ayında bu titanyum modellerin teslimatı geciktiğinde RED tüm sipariş verenlere standart Hydrogen One göndermişti. Aynı kişiler şuan cihazın titanyum versiyonunu da posta kutularında hiçbir ek ücret ödemeden bulacak.
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Ahahahahahha! Bu cümle kime ait ya, nutellamı kaşıklayıp, uludağ limonata içerken sandalyeden düştüm :))))