RED derneğine özel olarak hazırlanan Leica M fotoğraf makinesi 1.8 milyon dolara satıldı

Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren RED derneğinin çalışmalarına gelir elde edebilmek adına RED ibareli olarak Jony Ive ve Mark Newson tarafından hazırlanan Leica M fotoğraf makinesi, yapılan açık attırma sonucunda 1.8 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu fotoğraf makinesi M, teknik olarak 24MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensöre, 3-inç 920 bin piksel LCD ekrana, 200-3200 ISO aralığına, Full HD video çekim kapasitesine, RAW çekim desteğine ve lensleri değiştirilebilir bir yapıya sahip. Normalde retro görünümlü bu fotoğraf makinesini, RED derneğinin özel açık arttırması için çok daha modern ve yumuşak hatlara sahip bir görünüm ile hazırlayan Jony Ive ve Mark Newson, gri rengin ağır bastığı bir tasarım hayata geçirmiş. Tasarımı için 1000 farklı prototip parça, 561 farklı model kullanılan ve 50 mühendis ile 270 gün gibi bir sürede üretildiği belirtilen Leica M, üzerinde yine Leica tarafından geliştirilen APO-Summicron 50mm f/2 ASPH lens modelini taşıyor.

Konu hakkında tasarım temelli olarak hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://petapixel.com/2013/11/24/one-kind-jony-ive-red-leica-m-sells-whopping-1-8m-charity-auction/