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    Xiaomi 13T iki versiyonda geliyor: Bazı bölgelerde Leica kamerayla sunulacak

    Xiaomi 13T serisinin piyasaya sürülmesine çok az bir süre kaldı. Lansman tarihi yaklaşırken Xiaomi 13T'nin biri Leica markalı, diğeri ise standart olmak üzere iki versiyon olarak geleceği ortaya çıktı

    Xiaomi 13T iki versiyonda geliyor: Leica kameralı ve standart Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13T serisinin çıkışına çok az bir süre kaldı. Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun Eylül ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansman öncesinde akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatı internete düştmüştü. Şimdi ise başka bir detay daha ortaya çıktı.

    Yeni bilgiler Sudhanshu Ambhore'den geliyor. Hintli kaynak Xiaomi 13T'nin birkaç görüntüsü yayınladı. Render'larda en çok dikkat çeken şey ise bir tanesinin arka kamerasında Leica markasının yer alması, diğerinde ise böyle bir ibare bulunmaması.

    Xiaomi 13T'nin iki farklı versiyon olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu versiyonlardan biri Leica markası taşırken, diğeri Leica markasından yoksun bir şekilde gelecek. Her iki akıllı telefonun teknik özellikleri tamamen aynı kalacak.

    Xiaomi 13T iki versiyonda geliyor: Leica kameralı ve standart Tam Boyutta Gör

    Avrupa'ya Leica imzasıyla gelecek

    Bazı bölgelerdeki kullanıcılar Leica markalı versiyona sahip olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Diğer bölgelerde ise bu marka bulunmayacak. Xiaomi 13T'nin "Leica versiyonu" Leica markasının büyük bir üne sahip olduğu ve fotoğrafçılık segmentinde kalite ile özdeşleştiği Avrupa'ya gelecek gibi görünüyor.

    Leica'nın henüz çok fazla penetrasyona sahip olmadığı gelişmekte olan pazarlarda ise Çinli şirket Xiaomi 13T'yi Alman fotoğrafçılık devinin markası olmadan piyasaya sürecek. Her iki durumda da Xiaomi 13T'nin kamera konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtelim.

    Kaynakça https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1697925558456463820 https://www.gizmochina.com/2023/09/02/xiaomi-13t-variant-with-leica-branding-appears-online/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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