Xiaomi 13T iki versiyonda geliyor: Bazı bölgelerde Leica kamerayla sunulacak

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Xiaomi 13T serisinin çıkışına çok az bir süre kaldı. Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun Eylül ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansman öncesinde akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatı internete düştmüştü. Şimdi ise başka bir detay daha ortaya çıktı.

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Yeni bilgiler Sudhanshu Ambhore'den geliyor. Hintli kaynak Xiaomi 13T'nin birkaç görüntüsü yayınladı. Render'larda en çok dikkat çeken şey ise bir tanesinin arka kamerasında Leica markasının yer alması, diğerinde ise böyle bir ibare bulunmaması.

Xiaomi 13T'nin iki farklı versiyon olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu versiyonlardan biri Leica markası taşırken, diğeri Leica markasından yoksun bir şekilde gelecek. Her iki akıllı telefonun teknik özellikleri tamamen aynı kalacak.

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Avrupa'ya Leica imzasıyla gelecek

Bazı bölgelerdeki kullanıcılar Leica markalı versiyona sahip olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Diğer bölgelerde ise bu marka bulunmayacak. Xiaomi 13T'nin "Leica versiyonu" Leica markasının büyük bir üne sahip olduğu ve fotoğrafçılık segmentinde kalite ile özdeşleştiği Avrupa'ya gelecek gibi görünüyor.

Leica'nın henüz çok fazla penetrasyona sahip olmadığı gelişmekte olan pazarlarda ise Çinli şirket Xiaomi 13T'yi Alman fotoğrafçılık devinin markası olmadan piyasaya sürecek. Her iki durumda da Xiaomi 13T'nin kamera konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtelim.

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Xiaomi 13T iki versiyonda geliyor: Leica kameralı ve standart