Xiaomi ve Leica, kameralarda çığır açacak bir işbirliğine imza attı

Tam Boyutta Gör Xiaomi ve Leica arasında işbirliğini bir süredir firmanın akıllı telefonlarında zaten görüyoruz. Ancak yapılan yeni bir duyuruyla birlikte bu ikili ilişkiler artık yeni boyuta geçiyor. Firmaların önemli isimlerinin yer aldığı yeni kurulan “Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü” sayesinde artık ortak üretim ve geliştirme söz konusu. Merkezinde optik teknolojinin yer aldığı bu enstitü, dijital görüntüleme ve yapay zeka teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirmeler gerçekleştirecek.

Xiaomi ve Leica’dan önemli ortaklık

Hem Leica hem de Xiaomi'nin temel güçlerinden yararlanan enstitü dört ana amaca odaklanacak: Kompakt bir form faktöründe ultra hassas optik lensler tasarlamak, hesaplamalı fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmak, lensler için optik standartlar belirlemek ve optoelektronik teknolojisinde araştırma ve uygulamalar yapmak.

Her iki firma da bu hedeflere ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını ve 200'den fazla uzmandan oluşan ortak bir ekip kurduklarını belirtiyor. Noctilux ve APO serisi gibi ikonik tasarımlar da dahil olmak üzere Leica'nın dördüncü nesil lenslerinin arkasındaki efsanevi optik tasarımcı Peter Karbe, kurulan ortak girişimde Optik Uzman olarak görev yapacak. Xiaomi Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezong ise Direktör olarak görev alacak.

Xiaomi 14 Ultra'nın resmi kamera özellikleri açıklandı 1 gün önce eklendi

Yapılan açıklamaya göre enstitü için Çin’de üç büyük laboratuvar planlanıyor. Aktarılanlara göre bu laboratuvarlar en iyi, en büyük ve en otomatik kamera laboratuvarları arasında yer alacak. Şimdilik bu enstitü meyvelerini vermiş değil ancak Leica Camera AG CEO'su Matthias Harsch’e göre yakında tanıtılacak olan Xiaomi 14 Ultra'daki optik sistem, bugüne kadar mobil cihazlarda kullanılan en iyi Summilux lensler olacak.

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Xiaomi ve Leica, kameralarda devrimsel bir işbirliğine imza attı