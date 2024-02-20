Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi ve Leica, kameralarda çığır açacak bir işbirliğine imza attı

    Dünyanın önde gelen akıllı telefon şirketlerinden Xiaomi ve kamera endüstrisinin dev isimlerinden Leica, ortaklıklarını büyüterek Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü'nün kuruluşu için bir araya geldi.
    Xiaomi ve Leica, kameralarda devrimsel bir işbirliğine imza attı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ve Leica arasında işbirliğini bir süredir firmanın akıllı telefonlarında zaten görüyoruz. Ancak yapılan yeni bir duyuruyla birlikte bu ikili ilişkiler artık yeni boyuta geçiyor. Firmaların önemli isimlerinin yer aldığı yeni kurulan “Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü” sayesinde artık ortak üretim ve geliştirme söz konusu. Merkezinde optik teknolojinin yer aldığı bu enstitü, dijital görüntüleme ve yapay zeka teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirmeler gerçekleştirecek.

    Xiaomi ve Leica’dan önemli ortaklık

    Hem Leica hem de Xiaomi'nin temel güçlerinden yararlanan enstitü dört ana amaca odaklanacak: Kompakt bir form faktöründe ultra hassas optik lensler tasarlamak, hesaplamalı fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmak, lensler için optik standartlar belirlemek ve optoelektronik teknolojisinde araştırma ve uygulamalar yapmak.

    Her iki firma da bu hedeflere ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını ve 200'den fazla uzmandan oluşan ortak bir ekip kurduklarını belirtiyor. Noctilux ve APO serisi gibi ikonik tasarımlar da dahil olmak üzere Leica'nın dördüncü nesil lenslerinin arkasındaki efsanevi optik tasarımcı Peter Karbe, kurulan ortak girişimde Optik Uzman olarak görev yapacak. Xiaomi Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezong ise Direktör olarak görev alacak.

    Yapılan açıklamaya göre enstitü için Çin’de üç büyük laboratuvar planlanıyor. Aktarılanlara göre bu laboratuvarlar en iyi, en büyük ve en otomatik kamera laboratuvarları arasında yer alacak. Şimdilik bu enstitü meyvelerini vermiş değil ancak Leica Camera AG CEO'su Matthias Harsch’e göre yakında tanıtılacak olan Xiaomi 14 Ultra'daki optik sistem, bugüne kadar mobil cihazlarda kullanılan en iyi Summilux lensler olacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-and-leica-announce-breakthrough-for-mobile-photography/ https://www.mi.com/global/discover/article?id=3187
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monster power tuşuna basıyorum açılmıyor izmir"in en tehlikeli 10 semti zeki müren şarkıları ucuz arkadan itişli arabalar race chip yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız