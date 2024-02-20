Xiaomi ve Leica, kameralarda çığır açacak bir işbirliğine imza attı

Xiaomi ve Leica’dan önemli ortaklık
Hem Leica hem de Xiaomi'nin temel güçlerinden yararlanan enstitü dört ana amaca odaklanacak: Kompakt bir form faktöründe ultra hassas optik lensler tasarlamak, hesaplamalı fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmak, lensler için optik standartlar belirlemek ve optoelektronik teknolojisinde araştırma ve uygulamalar yapmak.
Her iki firma da bu hedeflere ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını ve 200'den fazla uzmandan oluşan ortak bir ekip kurduklarını belirtiyor. Noctilux ve APO serisi gibi ikonik tasarımlar da dahil olmak üzere Leica'nın dördüncü nesil lenslerinin arkasındaki efsanevi optik tasarımcı Peter Karbe, kurulan ortak girişimde Optik Uzman olarak görev yapacak. Xiaomi Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezong ise Direktör olarak görev alacak.
Yapılan açıklamaya göre enstitü için Çin’de üç büyük laboratuvar planlanıyor. Aktarılanlara göre bu laboratuvarlar en iyi, en büyük ve en otomatik kamera laboratuvarları arasında yer alacak. Şimdilik bu enstitü meyvelerini vermiş değil ancak Leica Camera AG CEO'su Matthias Harsch’e göre yakında tanıtılacak olan Xiaomi 14 Ultra'daki optik sistem, bugüne kadar mobil cihazlarda kullanılan en iyi Summilux lensler olacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-and-leica-announce-breakthrough-for-mobile-photography/ https://www.mi.com/global/discover/article?id=3187 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.