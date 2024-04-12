Leica Leitz Phone 3 tanıtıldı: Kameraya odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Yıllarca akıllı telefon pazarında iş birliği yaptıktan sonra bizzat pazara girmeye karar veren Leica markası, Sharp ve Softbank ile ortak olarak Leica Leitz Phone serisini satışa sunmuştu. Seri üçüncü nesle ulaştı.

Leica Leitz Phone 3 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik 2730x1260 piksel OLED ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

512GB depolama

1TB’a kadar UHS-1 kart yuvası

47.2MP 1 inç sensör

12.6MP ön kamera

209gr ağırlık

1630$ tahmini fiyat

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Leica Leitz Phone 3 akıllı telefon modeli geçen yılın yonga setini taşısa da kamera tarafında bu eksiğini örtüyor. Telefonun özel yazılımı Noctilux-M 50mm f/1.2, Sumilux-M 28mm f/1.4 gibi lenslerle çekilmiş gibi görselleri optimize edebiliyor.

Perspektif kontrolü jiroskoptan aldığı verileri algoritmalar ile harmanlayarak kumlanmaların önüne geçiyor. Sekiz fazlı otomatik odaklama ise çok hızlı ve doğru odaklamalara imkân tanıyor. Ön kamera ise geniş açıya sahip. 240Hz tazeleme hızı ve 2000 nit parlaklık sunan telefon 19 Nisan tarihinde piyasaya çıkıyor.

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Leica Leitz Phone 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı