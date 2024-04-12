Leica Leitz Phone 3 tanıtıldı: Kameraya odaklanıyor

Leica Leitz Phone 3 özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik 2730x1260 piksel OLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- 512GB depolama
- 1TB’a kadar UHS-1 kart yuvası
- 47.2MP 1 inç sensör
- 12.6MP ön kamera
- 209gr ağırlık
- 1630$ tahmini fiyat
Leica Leitz Phone 3 akıllı telefon modeli geçen yılın yonga setini taşısa da kamera tarafında bu eksiğini örtüyor. Telefonun özel yazılımı Noctilux-M 50mm f/1.2, Sumilux-M 28mm f/1.4 gibi lenslerle çekilmiş gibi görselleri optimize edebiliyor.
Perspektif kontrolü jiroskoptan aldığı verileri algoritmalar ile harmanlayarak kumlanmaların önüne geçiyor. Sekiz fazlı otomatik odaklama ise çok hızlı ve doğru odaklamalara imkân tanıyor. Ön kamera ise geniş açıya sahip. 240Hz tazeleme hızı ve 2000 nit parlaklık sunan telefon 19 Nisan tarihinde piyasaya çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...