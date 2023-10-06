Leica Sofort 2 şipşak kamera duyuruldu

Leica Sofort 2 özellikleri ve fiyatı
Leica Sofort 2 şipşak kamera sadece fotoğraf basmak için değil dijital fotoğraflar çekmek için de ideal. Böylece çekilen fotoğraflar microSD kartlarda saklanabiliyor. İlk nesil Sofort sadece anlık baskı alabiliyordu.
1/5" CMOS sensör barındıran kamera 4.9MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Arka kısmında 3 inçlik bir LCD ekran var ve uygulama menüsü Leica kameraların geleneksel ara yüzünü temel alıyor. 28mm dengi Leica Summar f/2 lens ile 10cm minimum odaklama mesafesi elde edilebiliyor. Ayrıca bir flash da mevcut.
Bu kadar kompakt kasada bir yazıcı olması da dikkat çekici. 86x54mm Sofort renkli filmler ile uyumlu olan yazıcı, akıllı telefonlardan gönderdiğiniz fotoğrafları da basabiliyor. Leica Sofort 2 şipşak kamera modeli 389 Euro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.