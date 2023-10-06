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    Leica Sofort 2 şipşak kamera duyuruldu

    Leica Sofort 2 şipşak kamera kompakt boyutlardaki gövdesine Leica Summar f/2 lens, 3 inçlik bir LCD ekran ve 86x54mm Sofort renkli filmler ile uyumlu yazıcı sığdırmış. 
    Leica Sofort 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde anlık baskı veren şipşak kameralara olan ilgi bir hayli artmış durumda. Fotoğraf sektörünün devlerinden Leica da yıllar sonra şipşak kamera sektörüne yeni ve kompakt bir ürün sunuyor.

    Leica Sofort 2 özellikleri ve fiyatı

    Leica Sofort 2 şipşak kamera sadece fotoğraf basmak için değil dijital fotoğraflar çekmek için de ideal. Böylece çekilen fotoğraflar microSD kartlarda saklanabiliyor. İlk nesil Sofort sadece anlık baskı alabiliyordu.

    1/5" CMOS sensör barındıran kamera 4.9MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Arka kısmında 3 inçlik bir LCD ekran var ve uygulama menüsü Leica kameraların geleneksel ara yüzünü temel alıyor. 28mm dengi Leica Summar f/2 lens ile 10cm minimum odaklama mesafesi elde edilebiliyor. Ayrıca bir flash da mevcut.

    Bu kadar kompakt kasada bir yazıcı olması da dikkat çekici. 86x54mm Sofort renkli filmler ile uyumlu olan yazıcı, akıllı telefonlardan gönderdiğiniz fotoğrafları da basabiliyor. Leica Sofort 2 şipşak kamera modeli 389 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    ps3 ekran gelmiyor ekran siyah olup düzeliyor @ işareti yapamıyorum iphone aux ayarları seramik cam filmi

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