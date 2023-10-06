Leica Sofort 2 şipşak kamera duyuruldu

Tam Boyutta Gör Son dönemde anlık baskı veren şipşak kameralara olan ilgi bir hayli artmış durumda. Fotoğraf sektörünün devlerinden Leica da yıllar sonra şipşak kamera sektörüne yeni ve kompakt bir ürün sunuyor.

Leica Sofort 2 özellikleri ve fiyatı

Leica Sofort 2 şipşak kamera sadece fotoğraf basmak için değil dijital fotoğraflar çekmek için de ideal. Böylece çekilen fotoğraflar microSD kartlarda saklanabiliyor. İlk nesil Sofort sadece anlık baskı alabiliyordu.

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1/5" CMOS sensör barındıran kamera 4.9MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Arka kısmında 3 inçlik bir LCD ekran var ve uygulama menüsü Leica kameraların geleneksel ara yüzünü temel alıyor. 28mm dengi Leica Summar f/2 lens ile 10cm minimum odaklama mesafesi elde edilebiliyor. Ayrıca bir flash da mevcut.

Bu kadar kompakt kasada bir yazıcı olması da dikkat çekici. 86x54mm Sofort renkli filmler ile uyumlu olan yazıcı, akıllı telefonlardan gönderdiğiniz fotoğrafları da basabiliyor. Leica Sofort 2 şipşak kamera modeli 389 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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Leica Sofort 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı