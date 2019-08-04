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RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve BluTV gibi dijital platformlara yönelik getirilen yeni yönetmelikle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şahin, eleştirilerin iyi niyetli olmadığını söylüyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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188
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) başkanı Ebubekir Şahin, 'internet yayınlarına sansür' yorumlarına neden olan yönetmelikle ilgili bugün ilk kez bazı açıklamalar yaptı. AA muhabirine konuşan Şahin, sosyal medyada yapılan eleştirilerin iyi niyetli olmadığını ve internete sansür uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Yönetmeliğe tabi kuruluşlardan hiçbir itiraz gelmedi"


Ebubekir Şahin, AA'ya yaptığı açıklamalarda yönetmeliğe tabi kuruluşlardan neredeyse hiçbir itiraz gelmediğini, hatta RTÜK'ün düzenlemelerini dikkate alacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Şahin şöyle devam etti:

"RTÜK olarak gerek ilgili kanuni değişiklik çalışmalarında gerekse yönetmelik çalışmaları esnasında taraflarla yakın iş birliği içinde hareket ederek, ilgili taraflardan gelen görüş ve önerilere tüm düzenlemelerde yer vermeye çalıştık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra üzerinde spekülasyonlar yapılmak istenen bahse konu platformların, Üst Kurulumuz ile yakın iş birliği, sağlam bir iletişimi ve sektöre ilişkin çalışmaları bulunmaktadır."

"Eleştiriler iyi niyetli olmayan muhalefet alışkanlığından kaynaklanıyor"


Şahin, düzenlemenin internet üzerinden radyo televizyon yayıncılığı yapacak tüm kuruluşları ilgilendirdiğine işaret ederek, "Düzenlemeyi, sadece müstehcenlik ve sansür gibi birkaç hususa indirgemenin sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz. Yönetmenlik yayınlandığı andan itibaren çektiğimiz fotoğrafta gördük ki yoğun eleştirilerin çoğunluğu ya eksik bilgiden ya da iyi niyetli olmayan muhalefet etme alışkanlığından, ön yargılardan kaynaklanıyor. Başta sosyal medyada olmak üzere 'İnternete sansür geldi' eleştirilerinin ağırlıklı olarak yapılması, yönetmeliğin sağlıklı şekilde incelenmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Yönetmeliğin öncelikle RTÜK’ün görev alanı radyo ve televizyon yayınlarını kapsadığını, "İnternete sansür geldi." ifadelerinin maksatlı çarpıtma ve kışkırtmalardan öteye gitmediğini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Sansür kavramının ne olduğunu çok iyi bilen bazı art niyetli kesimler, kamuoyunu yanlış yönlendirerek sansürcülük eleştirisi yapıyor. Sansürden bilerek veya bilmeden, bir amaca hizmet ederek ya da bilinçsizce bahsedenlerin iyi niyetli oldukları düşünülemez. Herkesin malumu sansür, yayınların daha yapılmadan denetlenmesi ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır. Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz."

RTÜK'ün hiçbir zaman, hiçbir yayını önceden denetlemediğini, yayınlandıktan sonra kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevini yaptığını hatırlatan Şahin, Üst Kurulu zaman zaman "sansürcü bir kurum" gibi gösteren çevrelerin, aynı tutumlarını maksatlı olarak yeniden sergilediklerini dile getirdi.

"İnternet yayıncılığı genç nüfusumuzu etkisi altına aldı, denetimsizlik söz konusu olamaz"


Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenlemenin yurt dışı menşeli yayıncılara kayıt ve veri temini sorumluluğu getirilmesi, kamu menfaati ve güvenliğinin korunabilmesi için şarttır. Çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişim sürecinde maruz kalabilecekleri zararlı yayın içeriklere karşı alınması gereken tedbirler zorunluluktur. Mevzubahis platformlarda gösterilen çizgi filmlerde çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimini etkileyen sahneleri ya da dizilerde yapılan terör propagandalarını, her türlü şiddeti ve bağımlılığı özendiren yayınları görmezden gelmemiz mümkün değildir. İnternet yayıncılığı, başta yoğun genç nüfusumuz olmak üzere toplumun çoğunluğunu etkisi altına almışken, bu alanda düzeleme yapılmaması ve denetimsizlik söz konusu olamaz."

Haksız rekabetin korunması amaçlanıyor


"İnternet üzerindeki platformlarda isteğe bağlı yayıncılığı düzenleme ve denetleme çalışmalarımız hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır." diyen Şahin, yönetmelikle, yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının, çoğulculuğun güvence altına alınması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kamu menfaatinin korunmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Geleneksel radyo ve televizyonların aldıkları yayın lisanslarıyla frekans kullanım ücreti gibi yükümlülüklerini yerine getirerek devlete vergi sorumluluğunu da üstlendiklerini anlatan Şahin, topladığı vergilerle istisnasız her vatandaşa hizmet eden devlet mekanizmasının, her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da kayıt dışılığa müsaade edemeyeceğine değindi.

Düzenmeyle yayıncı şirketler vergi verecek


Ebubekir Şahin, "Abonelik sistemiyle milyonlarca lira gelir elde eden, internet üzerinden platformlardan isteğe bağlı yayıncılık yapan şirketler, maalesef ülkemizde şu anda hiçbir düzenlemeye ve vergi yükümlülüğüne tabi değildir. Hukuki hiçbir sorumlulukları yoktur. Kazançları üzerinde denetim imkansızdır. Burada çarpık bir durum da ortaya çıkıyor. Mevcut lisanslı platformlardan isteğe bağlı yayıncılık hizmetlerine abone olanlar, çeşitli kalemlerde devlete sorumluluklarını yerine getirerek vergilerini öderken, abonelerinden yüksek miktarda gelir elde eden internet tabanlı şirketler, devlete tek kuruş vergi ödemiyor." diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle, internet tabanlı yayıncılık yapacak kuruluşlarla birlikte yayınlarını sürdüren uluslararası yayın kuruluşlarının Türkiye'de kuracakları şirketlerle resmiyete kavuşacağını vurgulayan Şahin, bu kurumların diğer tüm yayıncılar gibi yasal yükümlülükleri de yerine getireceğini anlattı.

İnternet yayıncılığının kayıt dışı olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve haksız rekabete yol açtığını belirten Şahin, Üst Kurulun geleneksel yayıncılık yapan kuruluşları da korumak durumunda olduğunu, dünyada hiçbir ülkenin bu şekilde kayıt dışı faaliyet gösteren oluşumlara müsaade etmeyeceğini dile getirdi.

Çocuklar yayınları televizyon ve telefondan takip ediyor


Başkan Şahin, 2018 Yılı Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması sonuçlarına göre, öğrencilerin yayınları televizyonun yanı sıra farklı cihazlar vasıtasıyla internet ortamından takip ettiklerinin açıkça ortaya çıktığını vurguladı.

Buna göre, yayınları klasik ve akıllı televizyondan her gün izleyenlerin oranının yüzde 29,2, cep telefonundan takip edenlerin oranının yüzde 26,1 olduğunun belirlendiğini dile getiren Şahin, sırasıyla yüzde 12,3 ile masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yüzde 9,7 ile tabletin kullanıldığını söyledi.

Televizyon izleme alışkanlıklarına yeni boyut kazandıran yeni medya araçlarının öğrenciler tarafından kullanımının dikkat çekici olduğunu anlatan Şahin, yayınların çocuklar tarafından internet ortamından takibinin bu alanda yapılacak düzenlemelerin ve denetimlerin ne denli gerekli olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Denetim isteyenler yüzde 70


Şahin, İzleyici Eğilimleri Araştırması 2018 verilerine göre, vatandaşların yüzde 70,4'ünün internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi gerektiğini düşündüğünü, "Denetim olmasın" diyenlerin oranının yüzde 13 olduğunu bildirdi.

Aynı araştırmada, internet üzerinden yayın yapan bazı platformlara üyeliği olanların görüşlerine de yer verildiğine değinen Şahin, bunlardan birine üye olan ve yayınları takip edenlerin yüzde 65,9'unun bu platformlarda denetim olması, yüzde 29,5’inin de denetim olmamasını istediğini söyledi.

Şahin, "Birçok ülkede internet yayın içeriklerinin denetlenmesi ve içerik üreticilerinin lisanslanmasına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ülkemiz, internet yayıncılık alanına ilişkin hayata geçirdiği demokratik düzenlemesiyle pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı." ifadesini kullandı. 


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-elestiriler-iyi-niyetli-olmayan-muhalefet-aliskanligindan-kaynaklaniyor/1549042 Yorum Yaz
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VYCanisMajoris 3 gün en beğenilen
çocuklar çocuklar diyip durmuş. arkadaşım bu netflixte zaten çocuklar için ayrı profil var. ayrıca kim o yüzde 70 ? nerden aldın bu talebi eğer böyle bir anket yapıldıysa niye benim haberim yok? bu insanlar para ödüyor bu sistem için. hadi hepsini geçtim yine yüzde 70lik kısmı dinlesen ki kim o yüzde 70 bilmiyorum. diğer yüzde 30 a yaptığın haksızlığı nasıl engelleyeceksin? ben izlediğim dizide sigarayı çiçek olarak alkolü buhulu olarak ve çıplak sahneleri kesilmiş olarak görmek istemiyorum?
çocuklar çocuklar diyip durmuş. arkadaşım bu netflixte zaten çocuklar için ayrı profil var. ayrıca kim o yüzde 70 ? nerden aldın bu talebi eğer böyle bir anket ...
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2 Yanıt Yanıtla +186
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kuruwa 3 gün
kırmızı bültenle aranan teröristi gösteren trt ne oldu yaptırım yargılama nerde.
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turker03 3 gün
Sana bir şey derdim de formdan banlarlar işte. Ulan rahmetli Kemal Sunal'ın filimleri bile sansürsüz yayınlanamıyor televizyonda, sen ne konuşuyorsun? Çocuk telefonu eline alıp Narcos mu iziliyor? Allah aşkına. Firmalardan itiraz gelmedi, diyor. Mesele firmaların itirazı değil vatandaşın ne istediği, mesele özgürlük. Bu sovyet birliği kafası, maalesef 21. yy'da Türkiye'de yer yer ortaya çıkıyor.
Sana bir şey derdim de formdan banlarlar işte. Ulan rahmetli Kemal Sunal'ın filimleri bile sansürsüz yayınlanamıyor televizyonda, sen ne konuşuyorsun? Çocuk tel...
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1 Yanıt Yanıtla +103
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C.CEMİL 1 sa.
hepsini geçtik Türksat da olan bir sürü kanalın gergedan ,s400 vs. ismiyle yaptığı satışlarda ,gösterdiği çıplak kadınlar neden görmezden geliniyor ?
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macsimust 6 sa.
Nasıl yani?
Rtük başkanının açıklaması:
" Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır. Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz."
Netflix ahlaksız diyenler önce kitaplarını düzgün okusun.

“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için büyük başarı ve mutluluk vardır. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.”(Nebe,78/31-34)
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Thingol 10 sa.
Bu yapılanların bir nedeni de yeni nesil içinde AKP'ye desteğin sıfıra yakın olması ve gençliğin tamamına yakınının bu yozlaşmış oluşumdan ölesiye nefret etmeleri. İstiyorlar ki gençlerin dünyadan haberi olmasın, onların söylediklerine inansınlar.
Ama şunu kabul edecekler artık, sizin devriniz bitti
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felsefesever 11 sa.
ne tipinde ne isminde meymenet var. çocuk diyorsan ilk önce sistematik şekilde çocuk tecavüz eden ensar vakfı'nı soruşturun
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detanaoq 16 sa. yeni yorumcu
hala sansürü savunan çakma müslümanlar var ya...
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Askaparta 16 sa.
Her zaman en büyük kazancımız vergi oluyor. Üretelim de ödeyelim yahu.
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fnxcoder 18 sa. Wi Fi
Ne alaka haklı değil aynı fikri savununan az yada çok insanlar var anlamında
1 milyon kişide beğense halklı veya doğru diyemeyiz
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Wi Fi 16 sa. fnxcoder
Dostum dediklerinden bir şey anlamadım, iyi günler...
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fnxcoder 1 gün YoYoxP
Senin boş ve gereksiz yorumların beni sadece güldürür git habere yorum yap bana değil
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fnxcoder 1 gün YoYoxP
Benim eleştirim sana değil sen taraf değilsin kendini taraf olarak görüp cevap veriyorsun
Özgürlüğün ne olduğunu senden öğrenecek değilim yazdığım mesajı 50 kişi beğenmiş demekki benimle aynı fikirde olan insanlar var sen bu fikirlerinle yaşamaya devam et git başkasına salça ol sana ayırdığım zamana yazık
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Wi Fi 19 sa. fnxcoder
Bu mantıkla senin mesajının tam zıttı bir mesaj 100 beğeni alınca o senden iki kat hakklı mı oluyor?!
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Long Nightt 1 gün
Sanırım Ankara Barosu RTÜK'ün bu deli saçması girişimine karşı iptal davası açmış durumda.Umarım bu girişim iptal edilir.
Öncelikle hala daha bazı AKTROLLER neden insanların buna karşı çıktığını anlayamadıklarını daha doğrusu anlamamazlığa geldiklerini görüyoruz.
Bak sayın aktrol.Devlet bu yayınlardan en fazla VERGİ alabilir.Amaç buysa eyvallah vergi alsın,lisans satın alma zorunluğu getirsin.
Fakat
Bu yayınlardaki dizilere ve filmlere televizyonlarda gördüğümüz saçma sapan sansürler getiremez.
Çünkü burası özel bir platform.Burada insanlar bu tür filmleri ve dizileri izlemek için PARA ödüyor.Üstelik şifre sistemi ile de koruma altında.Yani ancak kullanıcı tarafından oluşturulan şifreyi bilenler bu platformdaki yayınları izleyebilir.Öyle önüne gelen açıp izleyemez.
Doğal olarak bu alandaki dizi ve filmler için RTÜK'ün denetimi söz konusu olamaz.Zira bu yayınlar isteyen kişilere sunulan bir hizmettir.Televizyondaki gibi elinde kumandayla o kanal benim şu kanal benim diyerek kanallar arası geçiş yaparken psikolojini ve ahlakını (!) bozacak görüntüler göremezsin.Bu tür görüntüleri internet yayınlarında görmek için irade göstermen o dizinin ya da filmin sayfasına girmek zorundasındır.
Ha çoluk çocuğu bahanede edemezsin.
5 yaşındaki bir çocuk internet başına oturacak,netflix'e girecek,şifreyi bulacak,yetişkinlere has dizi ve filmleri izleyecek diye kafanızda böyle uyduruk sahneler uydurmayın.Aile istemediği sürece bir çocuğun bu kanala ulaşmasına imkan yok.Aksine çocuk geleneksel medyaya kumanda aracılığıyla daha çabuk ulaşır.Bu nedenle netflix gibi internet yayınlarıyla uğraşacağınıza televizyonlarda millete çocuk gelin propagandası yapan,kadına şiddeti özendiren,mafya ve uyuşturucu temalı dizilere bir hal çare bulun.Zira o küçük çocuklar bunlara daha çabuk ve daha kolay ulaşabiliyor.
Ha çocuktan kastınız 10-18 yaş arasıysa kusura bakmayın istediğiniz kadar sansür getirin,yasak koyun o veletler bu yayınlara illegal yollarla yine ulaşır.Şuan gidin en yakın akrabanızın ya da komşu çocuğunuzun tabletini,bilgisayarını kurcalayın bir de geçmişe bakmayı unutmayın.Kim bilir o 'çocuk' dedikleriniz hangi yasaklı sitelere hangi uygulamalar vasıtasıyla girmiş,neler izlemiş bir görün onda sonra ''Yieeaa netflix çocukların ahlakınız bozuyor yeaaa'' diye ortalıkta dolanı kendinizi rezil etmeyin.
Bu ülkede vikipedi yasak fakat giren giriyor,
+18 siteler yasak fakat giren yine giriyor,
Şimdi netflix ve benzerlerine yasak getirirseniz ya da sansür getirirseniz millet bu dizilerin ve filmlerin sansürsüz hallerini torrent ve benzeri yerlerde bulup indirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz.
Ciddi ciddi buna inanıyor musunuz siz?
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