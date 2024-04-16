JustWatch açıkladı: BluTV düşüyor, Netflix yükseliyor

Tam Boyutta Gör Netflix, Disney Plus, Prime Video gibi dijital içerik platformlarındaki içerikleri listeleyen JustWatch, en popüler platformları duyurdu. JustWatch’un birinci çeyrek verilerine göre Netflix, BluTV’nin arkasında yer aldı.

JustWatch’in Q1 2024 raporu, 10 Ocak-31 Mart tarihleri arasında Türkiye’deki dijital platformlara gösterilen ilgiye göre hazırlandı. JustWatch’ta listelenen dizi ve film seçeneklerine tıklayan kullanıcı sayısına göre hazırlandı. En çok BluTV’nin içeriklerine tıklandı.

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2024’ün birinci çeyreğinde JustWatch’taki içeriklerde en yüksek tıkı elde eden platform BluTV oldu. Yüzde 38’lik pay ile birinci sıradaki BluTV’yi yüzde 28 ile Netflix, yüzde 19 ile Prime Video, yüzde 7 ile Disney Plus ve yüzde 5 ile Mubi takip etti.

BluTV: %38

Netflix: %28

Prime Video: %19

Disney+: %7

MUBI: %5

Diğer: %3

Aylık grafiğe göre BluTV düşüşte, Netflix yükselişte

Tam Boyutta Gör Aylık olarak bakıldığında ise BluTV'nin düşüş eğiliminde, Netflix'in yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Diğer platformların pazar payı gelişiminde herhangi bir belirgin değişiklik gözlemlenmedi.

Netflix, 2024’ün ilk çeyreğini pazar paylarında %1’lik bir artışa imza atarak karşıladı. BluTV ise, Prime Video ve Disney+’la beraber istikrarını koruyor.

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