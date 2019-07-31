RTX 2060/2070 Super’den bir üst model elde edilebilir mi? GPU ID’lerindeki ince detay

Nvidia Turing kod adlı yeni GPU’sunu barındıran kartlarıyla pazara ışın izleme sayesinde yeni bir soluk getirdi. Oyunlardaki gerçekçili arttıran detayın yanı sıra güncellenen modellerle yakalanan performans artışıyla RTX Super modelleri donanım dünyasında daha bir merakla incelenir oldu.
GPU-Z yazılımını sunan Techpowerup’taki ekipten bir ismin yaptığı keşifse bir hayli dikkat çekici. RTX Super ailesinde RTX 2070’teki GPU’yu kırparak RTX 2060 Super elde ederken RTX 2080’den de RTX 2070 Super ortaya çıkarmıştı.
Bilindiği üzere RTX serisi kartlar ilk başta daha yüksek frekanslarda çalışan A son ekli ve bu son eke sahip olmayan 2 farklı GPU’dan oluşuyordu. A son ekli GPU daha yüksek fiyata da sahip olmasına karşın daha sonraları Nvidia bütün kartlarda A serisi yüksek frekanslara ulaşabilen daha az defektli GPU’lara yer vermeye başlamıştı.
Aynı kart 3 farklı yonga
Açığa çıkan aygıt ID’lerine göre Nvidia Super modellerinde 3 farklı GPU kullanıyor. Birinci yonga Founders Edition kartlarda yer alıyor. Diğer iki Turing GPU’su ise görünüşe göre hali hazırda elde var olan RTX 2070 ve 2080 GPU’larından elde edilmiş.Henüz bu işlemin nasıl gerçekleştiği bilinmiyor ancak tahimnlere göre ekran kartı boot edilirken ID’nın sorgulandığı esnada görevli PCB’deki bir devre elamanının eklenmesi ya da çıkarılması gibi bir işlem uygulanmış olabilir.
Zira BIOS Flash işlemi konusunda Nvidia çok katmanlı koruma yöntemleri kullanıyor ve üreticilere bu işlemin anahtarını vermek istemiyor olabilir. Bunun sonucunda da üreticilerin de uygulayabileceği böylesi bir teknik geliştirilmiş olabilir.
Nedeni ne olabilir?Peki neden üreticiler örneğin 630 dolara sattığı 2080’i alıp da 2070 Super olarak 520 dolara satsın? 2060 Super için de örnek çoğaltılabilir ancak mantık aynı. Zira bu üretici tarafı için zarar demek.
Tahminlere göre Nvidia başlangıçta Super modellerinin stok konusunda sıkıntı yaşamaması için böyle bir stratejiye gitmiş olabilir ya da eski kartların yeni kartların satışını önlememesi için de bu yapılmış olabilir. Şöyle ki RTX 2080 630 dolardan satılırken bir çok oyuncu 500 dolar civarından alınabilinen RTX 2070 Super’i tercih edecektir ki bu da 2080’lerin elde kalması demektir.
Elde kalacağına daha düşük kar marjıyla satmak hem de bulunabilirliği arttırmak daha avantajlı olabilir. Dahası RTX Super modellerini düşünen bir kullanıcı düşünelim stok sıkıntısı yaşayan ve bulunamayan bir RTX 2070 Super’dense kullanıcı rakip firmayı tercih edebilir de ki bu tamamen bir kayıptır. Dolayısıyla bu yol oldukça mantıklı görünüyor. Üstelik eldeki GPU’larda satılmış olur.
Daha düşük fiyata yüksek performans olabilir mi?Dolayısıyla akıllarda şu soru beliriyor PCB’de yapılacak modifikasyonlarla ya da flashlama işlemleriyle daha uyguna alınan bir kartın performansı arttırılabilir mi? Türkçesi pazardan aldım 2070 Super eve geldim 2080 şeklinde olacak durum gerçekten heyecan verici. Önümüzdeki günlerde yapılacak denemelerin sonucunu zaman gösterecek.
https://www.techpowerup.com/257776/nvidia-rtx-2060-super-and-rtx-2070-super-chips-come-in-three-variants-each-flashing-possible Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iyi fiyata aldım gerçi (700 dolares) ve hatta 3 oyun bundle kodu (Battlefield V, Metro Exodus, Anthem) çalışmadığı için Amazon'un customer support'undaki Hintli sabır sınayıcıları ile epey bir münakaşa ettikten sonra başka bir alışverişimde kullandığım ilave bir 100 dolar indirim sayedinde hepten düşeş bir fiyata almış oldum. yani kart 600 dolarese gelmiş oldu, ve evet oyunları alamamış olsam da zaten Metro'yu ve Battlefield V'i yolunu bulup* oynadım. (Anthem için zaten değmez)
fakat yine de bu yaşanan şeyin NVIDIA'nın tıpkı GTX 1080'lerde 8GB'lık ana sürümden aylar sonra 11GB'lık yeni sürüm ittirmesi (ve hatta 1080Ti bile süpriz bir kazıktı aslında) gibi bu son kullanıcıyı bariz bir şekilde keriz yerine koyan bir uyanıklık olduğunu değiştirmiyor. hele ki 5700X'lerin 2070 ile 2080 arası bir performansı sunduğu fiyata bakınca, üstelik Ray Tracing'in 4 tanesi piyasada hepi topu 5 oyunda mevcut olup DLSS'nin de AMD'nin Image Sharpening'i yanında kolpanın tillahı bir teknoloji oluşunu da görünce yine sinirden kendi kendimi öpesim geliyor.
şu bir gerçek; 2-3 sene sonra satın alacağım bir sonraki kartım NVIDIA olmayacak. zaten o vakit artık işlemciyi de değiştirme zamanı geleceği için (all cores 4.6GHz oc, 1.32V 6700K) komple AMD sistem kurup kafam raad moda geçeceğim.