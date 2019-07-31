RTX 2060/2070 Super’den bir üst model elde edilebilir mi? GPU ID’lerindeki ince detay

Nvidia Turing kod adlı yeni GPU’sunu barındıran kartlarıyla pazara ışın izleme sayesinde yeni bir soluk getirdi. Oyunlardaki gerçekçili arttıran detayın yanı sıra güncellenen modellerle yakalanan performans artışıyla RTX Super modelleri donanım dünyasında daha bir merakla incelenir oldu.

Aynı kart 3 farklı yonga



Açığa çıkan aygıt ID’lerine göre Nvidia Super modellerinde 3 farklı GPU kullanıyor. Birinci yonga Founders Edition kartlarda yer alıyor. Diğer iki Turing GPU’su ise görünüşe göre hali hazırda elde var olan RTX 2070 ve 2080 GPU’larından elde edilmiş.

Nedeni ne olabilir?

Tahminlere göre Nvidia başlangıçta Super modellerinin stok konusunda sıkıntı yaşamaması için böyle bir stratejiye gitmiş olabilir ya da eski kartların yeni kartların satışını önlememesi için de bu yapılmış olabilir. Şöyle ki RTX 2080 630 dolardan satılırken bir çok oyuncu 500 dolar civarından alınabilinen RTX 2070 Super’i tercih edecektir ki bu da 2080’lerin elde kalması demektir.

Elde kalacağına daha düşük kar marjıyla satmak hem de bulunabilirliği arttırmak daha avantajlı olabilir. Dahası RTX Super modellerini düşünen bir kullanıcı düşünelim stok sıkıntısı yaşayan ve bulunamayan bir RTX 2070 Super’dense kullanıcı rakip firmayı tercih edebilir de ki bu tamamen bir kayıptır. Dolayısıyla bu yol oldukça mantıklı görünüyor. Üstelik eldeki GPU’larda satılmış olur.

Daha düşük fiyata yüksek performans olabilir mi?

https://www.techpowerup.com/257776/nvidia-rtx-2060-super-and-rtx-2070-super-chips-come-in-three-variants-each-flashing-possible

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GPU-Z yazılımını sunan Techpowerup’taki ekipten bir ismin yaptığı keşifse bir hayli dikkat çekici. RTX Super ailesinde RTX 2070’teki GPU’yu kırparak RTX 2060 Super elde ederken’den de RTX 2070 Super ortaya çıkarmıştı.Bilindiği üzere RTX serisi kartlar ilk başta daha yüksek frekanslarda çalışan A son ekli ve bu son eke sahip olmayan 2 farklı GPU’dan oluşuyordu. A son ekli GPU daha yüksek fiyata da sahip olmasına karşın daha sonraları Nvidia bütün kartlarda A serisiulaşabilenGPU’lara yer vermeye başlamıştı.Henüz bu işlemin nasıl gerçekleştiği bilinmiyor ancak tahimnlere göre ekran kartı boot edilirkensorgulandığı esnada görevli PCB’deki bir devre elamanının eklenmesi ya da çıkarılması gibi bir işlem uygulanmış olabilir.Zira BIOS Flash işlemi konusunda Nvidiakullanıyor ve üreticilere bu işlemin anahtarını vermek istemiyor olabilir. Bunun sonucunda da üreticilerin de uygulayabileceği böylesi birgeliştirilmiş olabilir.Peki neden üreticiler örneğin 630 dolara sattığı 2080’i alıp da 2070 Super olarak 520 dolara satsın? 2060 Super için de örnek çoğaltılabilir ancak mantık aynı. Zira bu üretici tarafı içindemek.Dolayısıyla akıllarda şu soru beliriyorya daişlemleriyle daha uyguna alınan bir kartın performansı arttırılabilir mi? Türkçesi pazardan aldım 2070 Super eve geldim 2080 şeklinde olacak durum gerçekten heyecan verici. Önümüzdeki günlerde yapılacak denemelerin sonucunu zaman gösterecek.