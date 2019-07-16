RTX 2080 Super’in bellekleri %10 daha hızlı olacak

Nvidia geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu RTX 2060 Super ve RTX 2070 Super’in ardından RTX 2080 Super’in de raflardaki yerini alması için son hazırlıklarını yapıyor. Üretici ortaklarından birinin sayfasındaki bilgilere göre RTX 2080 Super diğer modellerden bellekleriyle de ayrılacak.

15.5 Gbps

15.5 Gbps’lik efektif frekansta görev yapacak bellekler sayesinde kartın bellek bant genişliği de 496 GB/s’ye çıkmış oluyor. Bilindiği üzere RTX 2080 Super TU104’un tamamı açılmış halini barındıracak ki bu sayede 3072 adet shader ünitesi, 192 doku birimi ve 64 ROP’a sahip olacak.

https://www.techpowerup.com/257410/nvidia-geforce-rtx-2080-super-features-10-percent-faster-memory

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Nvidia Turing GPU’lu RTX modellerinde hatta RTX Titan’da dahitip belleklere yer verdi. Yeni Super ailesinde de aynı efektif frekansın belirlendiği modellerden 2080 Supersayfasına göre %10 daha yüksek frekanslı bellekleri kullanacak.GPU’nun frekanslarında da RTX 2080’in 1515/1710 aralığı yerinebelirlenmiş durumda. Son olarak RTX 2080 Super’infiyatlandırma ile satışa sunulacağını ekleyelim.