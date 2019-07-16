RTX 2080 Super’in bellekleri %10 daha hızlı olacak

Nvidia geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu RTX 2060 Super ve RTX 2070 Super’in ardından RTX 2080 Super’in de raflardaki yerini alması için son hazırlıklarını yapıyor. Üretici ortaklarından birinin sayfasındaki bilgilere göre RTX 2080 Super diğer modellerden bellekleriyle de ayrılacak.
Nvidia Turing GPU’lu RTX modellerinde hatta RTX Titan’da dahi 14 Gbps’lik GDDR6 tip belleklere yer verdi. Yeni Super ailesinde de aynı efektif frekansın belirlendiği modellerden 2080 Super Manli’nin sayfasına göre %10 daha yüksek frekanslı bellekleri kullanacak.
15.5 Gbps
15.5 Gbps’lik efektif frekansta görev yapacak bellekler sayesinde kartın bellek bant genişliği de 496 GB/s’ye çıkmış oluyor. Bilindiği üzere RTX 2080 Super TU104’un tamamı açılmış halini barındıracak ki bu sayede 3072 adet shader ünitesi, 192 doku birimi ve 64 ROP’a sahip olacak.
https://www.techpowerup.com/257410/nvidia-geforce-rtx-2080-super-features-10-percent-faster-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle