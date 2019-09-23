RX 5500 benchmark testinde gülümsedi

Zen mimarisiyle işlemci pazarında sert rüzgarlar estiren AMD’nin RX 5700 serisinin sunduğu performansın ardından daha uygun fiyatlı çözümleri merakla bekleniyor. Yeni kart benchmark testinde ortaya çıktı.

GFXBench veri tabanında beliren sonuca göre RX 5500 OpenGL API’si kullanılarak gerçekleştirilen testin Manhattan bölümünde 87.6 FPS elde etmeyi başarmış. Kıyaslamak gerekirse yeni çözüm RX 580’den geride.

Mimarisel avantaj

Her ne kadar RX 5500 geride olsa da olası bir RX 5600 modelinin getireceği performans artışı rekabeti arttırabilir. RX 5500’de ise yeni mimarinin ve üretim teknolojisinin düşük güç tüketim avantajının tadı çıkarılabilir.

https://www.techpowerup.com/259480/amd-radeon-rx-5500-gets-benchmarked

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Hatırlayacağınız üzeredahi undervolt+hafif bir frekans düşüşü ile GTX 1650 ile aynı performansı sunarken daha az güç tüketebiliyor.mimarili yeni kartlar daha da iddialı olursa medya bilgisayarlarında ve e-spor yapımları için kurulacak sistemlerde kendisine yer edinebilir. Son olarakyeşil ekibin modelleriyle kıyaslamak gerekirsesöz edebiliriz.