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    RX 5500 benchmark testinde gülümsedi

    AMD’nin merakla beklenen giriş seviyesi Navi ekran kartı GFXBench sonuçlarında gün yüzüne çıktı.
    2 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen mimarisiyle işlemci pazarında sert rüzgarlar estiren AMD’nin RX 5700 serisinin sunduğu performansın ardından daha uygun fiyatlı çözümleri merakla bekleniyor. Yeni kart benchmark testinde ortaya çıktı.

    GFXBench veri tabanında beliren sonuca göre RX 5500 OpenGL API’si kullanılarak gerçekleştirilen testin Manhattan bölümünde 87.6 FPS elde etmeyi başarmış. Kıyaslamak gerekirse yeni çözüm RX 580’den geride.

    Mimarisel avantaj 

    Her ne kadar RX 5500 geride olsa da olası bir RX 5600 modelinin getireceği performans artışı rekabeti arttırabilir. RX 5500’de ise yeni mimarinin ve üretim teknolojisinin düşük güç tüketim avantajının tadı çıkarılabilir.
    Hatırlayacağınız üzere RX 570 dahi undervolt+hafif bir frekans düşüşü ile GTX 1650 ile aynı performansı sunarken daha az güç tüketebiliyor. RDNA mimarili yeni kartlar daha da iddialı olursa medya bilgisayarlarında ve e-spor yapımları için kurulacak sistemlerde kendisine yer edinebilir. Son olarak RX 5500’ü yeşil ekibin modelleriyle kıyaslamak gerekirse GTX 1660-1660 Ti’dan söz edebiliriz.

    https://www.techpowerup.com/259480/amd-radeon-rx-5500-gets-benchmarked Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    jac0B0 2 sa.
    Ne biçim haber ya rx5500, rx580 in gerisinde diyorsunuz.
    Sonra rx 5500, 1660-1660 ti ile denk diyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    northwood 1 sa. jac0B0
    Merhaba,
    RX 580 GTX 1660'ın gerisinde evet, ama kartın henüz nihai halinin performansı üzerinde konuşmadığımızı ve sürücü ile gelecek optimizasyonları hesaba katarsak durum gerçek olabilir.
    Çıkış zamanındaki tablo böyle olmasa da AMD'nin RX 570-580'deki verdiği performans artışı ile yazdığım tablo çok da uzakta olmayabilir. Zaten kesin bir ifade yer almıyor ihtimali aktardım sadece :)
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