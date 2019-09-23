RX 5500 benchmark testinde gülümsedi

Zen mimarisiyle işlemci pazarında sert rüzgarlar estiren AMD’nin RX 5700 serisinin sunduğu performansın ardından daha uygun fiyatlı çözümleri merakla bekleniyor. Yeni kart benchmark testinde ortaya çıktı.
GFXBench veri tabanında beliren sonuca göre RX 5500 OpenGL API’si kullanılarak gerçekleştirilen testin Manhattan bölümünde 87.6 FPS elde etmeyi başarmış. Kıyaslamak gerekirse yeni çözüm RX 580’den geride.
Mimarisel avantaj
Her ne kadar RX 5500 geride olsa da olası bir RX 5600 modelinin getireceği performans artışı rekabeti arttırabilir. RX 5500’de ise yeni mimarinin ve üretim teknolojisinin düşük güç tüketim avantajının tadı çıkarılabilir.
https://www.techpowerup.com/259480/amd-radeon-rx-5500-gets-benchmarked Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra rx 5500, 1660-1660 ti ile denk diyorsunuz.
RX 580 GTX 1660'ın gerisinde evet, ama kartın henüz nihai halinin performansı üzerinde konuşmadığımızı ve sürücü ile gelecek optimizasyonları hesaba katarsak durum gerçek olabilir.
Çıkış zamanındaki tablo böyle olmasa da AMD'nin RX 570-580'deki verdiği performans artışı ile yazdığım tablo çok da uzakta olmayabilir. Zaten kesin bir ifade yer almıyor ihtimali aktardım sadece :)