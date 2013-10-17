Rabbids Big Bang, Android ve iOS platformları için yayınlandı

Ubisoft'un eylül ayında Android ve iOS platformları için duyurusunu gerçekleştirdiği "Rabbids Big Bang" uygulama marketlerindeki yerini aldı.





Mobil oyuncuları sevimli ve bir o kadar da psikopat olan tavşanların uzay macerasına konuk eden yapım, fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gezegenlerin çekim kuvvetleri gibi fizik unsurlardan faydalanarak uzay boşluğundaki altınları toplamaya çalıştığımız yapımda 10 farklı bölüm altında 150 farklı seviye sunuluyor.





Eğlence odaklı bir oyun deneyimi vaat eden yapımda, peynirden gezegenler ve uzay boşluğunda süzülen inekler gibi ilginç çevre unsurları da yer alıyor. Yükseltmeler ve karakter özelleştirmeleri gibi seçeneklerin de pas geçilmediği oyun, 1.21$/1.79TL'den mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor.