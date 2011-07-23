Rambus 2011 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Bellek üreticisi Rambus geliştirdiği belleklerden ziyade sahip olduğu fikri mülkiyet hakları ve açtığı patent ihlal davalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Rambus, kayıp yaşamaya devam ediyor. İlk çeyrekte 4.2 milyon dolar kayıp açıklayan firmanın ikinci çeyrekteki net kaybı ise 10.6 milyon dolar oldu. 25 milyon doları Samsung'dan gelen lisans bedeli olmak üzere Rambus'un ikinci çeyrekteki toplam gelirisi ise 66.2 milyon dolar olarak kaydedildi.

İkinci çeyrekte Cryptography Research isimli yarıiletken firmasını satın alan ve devam eden hukuk davaları için 11.5 milyon dolardan fazla harcayan firmanın üç aylık periyottaki masrafları ise 68.7 milyon doları buldu. Rambus'un ilk altı aydaki toplam geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 düşerek 128.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde firmanın net kaybı ise olumlu seyretti ve bir önceki yıl 134.8 milyon dolar olan kayıp, 2011'in ilk altı ayını kapsayan raporlara 14.8 milyon dolar kaydedildi.

Rambus içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek içinse 91 milyon dolar ile 96 milyon dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Firmanın yüksek gelir beklentisindeki en büyük nedenlerden biri de önde gelen çip üreticilerinden Freescale ile ikinci çeyrekte yaptığı yaptığı beş yıllık lisans anlaşması karşılığında yüklü bir ödeme alacak olması. Rambus firmasının son dönemde girişimleri, fikri mülkiyet haklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor zira firma gelirlerini yeni ürün geliştirmekte çok açtığı patent ihlal davalarından kazanıyor.