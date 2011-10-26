Rapor: Windows Phone satışları Batı Avrupa'da 2012 yılı için 14 milyon civarında bekleniyor

Haber Editörü
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 taşıyacak Nokia modelleri bugün kamuoyuna tanıtılacak. Microsoft büyük umutlar bağladığı mini işletim sistemi için kesenin ağzını açtı ve reklam ve pazarlama için 200 milyon dolara yakın para harcadı. Microsoft'un gösterdiği önem analistlerin de gelecek ile ilgili iyimser tahminler yapmasına sebep oluyor.
Teknoloji araştırma firması Strategy Analytics'in raporuna göre Fujitsu, ZTE, Acer, Samsung, HTC ve Nokia'nın katkısıyla Windows Phone Batı Avrupa'da 2012 yılında yüzde 12.3 pazar payı elde edecek. Bölgede 2012 yılında 117 milyon akıllı telefon satılırken 14 milyonu Windows Phone yüklü olacak.
Bölgede en hızlı büyüyen akıllı telefon platformu Windows Phone olacak. 2011'de yüzde 6 olan pazar payı 2012'de yüzde 12'ye çıkacak. Akıllı telefon pazarı da yüzde 12'lik büyümeyle 105 milyon birimden 117 milyon birime çıkacak.
Raporda buna rağmen donanım açısından rekabetin gerisinde kalma, yetersiz uygulama mağazası, önceki Windows sürümlerinden kaynaklı tüketicilerin negatif izlenimleri Microsoft'un önündeki en büyük engel olacak.
Microsoft'un Nokia ila yaptığı ortaklık sonucu cep telefonu üreticisinin Symbian ile hakim olduğu tüm pazarlar Windows Phone hakimiyetine geçecek. Batı Avrupa'da satışların itici gücü Nokia'nın bu bölgedeki yaygınlığı olacak.
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Apple'a da battı batacak deniliyordu. Microsoft'ta ki yazılım teknolojisi ne Google'da ne de Apple'da var. WP8 çıktığında büyük yeniliklerle gelecektir eminim ki.
Lumia 710
gsmarena.com/...
Lumia 800
gsmarena.com/...
Ben bu bahsettiğiniz durumun wp7 ile değil de win8 ile olacağını düşünüyorum, hatta wp7'ye hiç şans tanımıyorum.
Bir sene sonra win8 çıkıp arm işlemcilerde yaygınlaşmaya başladığında (ki win8 + office + birkaç windows programının şimdiden dört gözle beklendiği belli) wp7'nin pazarının tamamına, Android pazarının bir kısmına (hatta belki de iOS'tan da bir miktar) hakim olacağını düşünüyorum.
Ayrıca milyon dolarlık bütçelerle kendisi reklam yapmayı beceremeyip amatör bir reklamcının çok daha başarılı amatör çalışmalarını satın alan bir firmanın reklam konusunda hedef şaşması çoook muhtemel.
Edit : Düşündüm de, wp7, win8'den sonra symbian muamelesi görebilir, alt sınıf donanımda huzurla uzun süre kullanılmaya devam edebilir)