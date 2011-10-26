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Rapor: Windows Phone satışları Batı Avrupa'da 2012 yılı için 14 milyon civarında bekleniyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 taşıyacak Nokia modelleri bugün kamuoyuna tanıtılacak. Microsoft büyük umutlar bağladığı mini işletim sistemi için kesenin ağzını açtı ve reklam ve pazarlama için 200 milyon dolara yakın para harcadı. Microsoft'un gösterdiği önem analistlerin de gelecek ile ilgili iyimser tahminler yapmasına sebep oluyor.

Teknoloji araştırma firması Strategy Analytics'in raporuna göre Fujitsu, ZTE, Acer, Samsung, HTC ve Nokia'nın katkısıyla Windows Phone Batı Avrupa'da 2012 yılında yüzde 12.3 pazar payı elde edecek. Bölgede 2012 yılında 117 milyon akıllı telefon satılırken 14 milyonu Windows Phone yüklü olacak.

Bölgede en hızlı büyüyen akıllı telefon platformu Windows Phone olacak. 2011'de yüzde 6 olan pazar payı 2012'de yüzde 12'ye çıkacak. Akıllı telefon pazarı da yüzde 12'lik büyümeyle 105 milyon birimden 117 milyon birime çıkacak.

Raporda buna rağmen donanım açısından rekabetin gerisinde kalma, yetersiz uygulama mağazası, önceki Windows sürümlerinden kaynaklı tüketicilerin negatif izlenimleri Microsoft'un önündeki en büyük engel olacak. 

Microsoft'un Nokia ila yaptığı ortaklık sonucu cep telefonu üreticisinin Symbian ile hakim olduğu tüm pazarlar Windows Phone hakimiyetine geçecek. Batı Avrupa'da satışların itici gücü Nokia'nın bu bölgedeki yaygınlığı olacak.

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DH Misafiri 7 yıl
wm.6.5 i de symbianıda androide yıllarca kullandım kullanıyorum wp7 kadar uyduruk ve dandik bir sistem görmedim ucuz olursa tel alınır androide port edilir keyfe bakılır wp7 rezilliktir kullanan bilir. başarı maşarı olmaz estetik özürlü ve kullanışsız üstelik iphone gibi katı kuralcı linuxa kötü diyen linux kullanmasın herkes kullanmak zorunda değil.
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NayirNolamaz 7 yıl
Rezillikten ote bir isletim sistemi ,her yonden... asla istedigi basariyi yakalayamaz microsoft. zamaninda HTC 7 Trophy aldim,aldigimla sattigim bir oldu ,yahu gercekten anlatilmaz bi kendiniz alip deneyin ,anliyacaksiniz nedemek istedigimi , 7 euroya angry birds 20 euroya cart 30 euroya curt,hani ekrana dokunduguzda titresim olur ya ? iste o naglet ozelligi kapatamiyorsunuz imkan yok ,menude sadece bi kac dandik renk degisimi disinda kendi isteklerinize gore oynamak mumkun degil unutun yani wallpaperi carti curtu ..
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12gokhan186 7 yıl
Benim düşüncem windows phone başarısız olacak . Zaten ben wındows un tekel haline gelmesine karsıyım.ileride sıkıntı yaratabilir
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Ismail Vilehand 7 yıl
Mobil pazar, *Nix'in zaferidir. Linux tabanlı Android ve BSD tabanlı iOS ile o kadar büyük bir pazar payı yakandı ki, yılların WP/Symbian'cısı Nokia bile Linux tabanlı bir sistem kurmaya çalıştı (Maemo-MeeGo-Tizen). Windows son çıkarmasında da gayet başarısız olacak. Windows 8 ile tablet pazarında hatrı sayılır bir yer edinebilir, fakat Wİndows Phone başarısız oldu, son çırpınışlar da bir şeyi değiştirmeyecek.
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DemirKipi 7 yıl

Ismail Vilehand
Mobil pazar, *Nix'in zaferidir. Linux tabanlı Android ve BSD tabanlı iOS ile o kadar büyük bir pazar payı yakandı ki, yılların WP/Symbian'cısı Nokia bile Linux tabanlı bir sistem kurmaya çalıştı (Maemo-MeeGo-Tizen). Windows son çıkarmasında da gayet başarısız olacak. Windows 8 ile tablet pazarında hatrı sayılır bir yer edinebilir, fakat Wİndows Phone başarısız oldu, son çırpınışlar da bir şeyi değiştirmeyecek.

Apple'a da battı batacak deniliyordu. Microsoft'ta ki yazılım teknolojisi ne Google'da ne de Apple'da var. WP8 çıktığında büyük yeniliklerle gelecektir eminim ki.
1 Yanıt Yanıtla
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Stanislas Xavier 7 yıl
nokia çıkarsa da wp7 yaygınlaşsa ben çok umutluyum henüz eksikleri var ama ileride çok başarılı olacak ama tabi ki nokia cihaz almam gider HTC,LG alırım burada nokia sadece anahtar görevi görecek yoksa en iyi cihazlar yine diğerlerinden çıkacaktır
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demirparcasi 7 yıl
Çok zor. Büyük ihtimal Microsoft'un mobil piyasadaki bütün önceki girişimleri gibi hüsran olacak. Yıllarca Windows Mobile'ı güncellemeyi beceremeyen Microsoft çıkar çıkmaz IOS5'ten den hem de Android 4.0d'an daha hızlı ve sorunsuz Windows Phone mu çıkartabilecek? Microsoft'un geçmiş performansına göre pek mümkün görünmüyor. Hani Microsoft Apple ve Google'dan daha iyi bir işletim sistemi ve yazılım yarattı diyelim. (Microsoft'un tarihinde böyle bir başarısı yok.) Yüzbinlerce uygulaması olan app store veya android market alternatif ne koyabilecek? Windows Phone 2 yıl önce çıksaydı belki bir şansı olurdu ama şimdi Samsung'un Bada'sınından bile daha fazla şansı yok. 14 milyon tane bilinçsiz kullanıcıya ucuz fiyattan Windows Phone telefon satabilir mi? Bak bu mümkün. Ama sonuç değişmez. Samsung da ucuz fiyattan milyonlarca Bada'lı telefon satmayı başardı ama bu Bada'yı mobil işletim sistemleri piyasasında önemli bir yere getirdi mi. Hayır.
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stonesthrow 7 yıl



Lumia 710
gsmarena.com/...

Lumia 800
gsmarena.com/...
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sertacarslan 7 yıl
haymatloshan

Tahminler tutarsa ki ben üzerine bile çıkacağını düşünüyorum bence ios ve android epey zorlanacak bundan sonra.Windows da tek firmadan çıkmadığı için en büyük darbeyi android yiyebilir,zira yazılım konusunda hayli güçlü bir geçmişi olan firma,kendini harcayacak bir oluşuma girmez,reklam için firmalara hibe verdiğini de düşünürsek eğer gerçekten sağlam adımlarla geliyor gibi,hadi hayırlısı.Birde bugün olacak etkinliği izleyebileceğimiz bir adrese ulaşabilsek iyi olacak : )


Ben bu bahsettiğiniz durumun wp7 ile değil de win8 ile olacağını düşünüyorum, hatta wp7'ye hiç şans tanımıyorum.
Bir sene sonra win8 çıkıp arm işlemcilerde yaygınlaşmaya başladığında (ki win8 + office + birkaç windows programının şimdiden dört gözle beklendiği belli) wp7'nin pazarının tamamına, Android pazarının bir kısmına (hatta belki de iOS'tan da bir miktar) hakim olacağını düşünüyorum.
Ayrıca milyon dolarlık bütçelerle kendisi reklam yapmayı beceremeyip amatör bir reklamcının çok daha başarılı amatör çalışmalarını satın alan bir firmanın reklam konusunda hedef şaşması çoook muhtemel.

Edit : Düşündüm de, wp7, win8'den sonra symbian muamelesi görebilir, alt sınıf donanımda huzurla uzun süre kullanılmaya devam edebilir)
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haymatloshan 7 yıl
Tahminler tutarsa ki ben üzerine bile çıkacağını düşünüyorum bence ios ve android epey zorlanacak bundan sonra.Windows da tek firmadan çıkmadığı için en büyük darbeyi android yiyebilir,zira yazılım konusunda hayli güçlü bir geçmişi olan firma,kendini harcayacak bir oluşuma girmez,reklam için firmalara hibe verdiğini de düşünürsek eğer gerçekten sağlam adımlarla geliyor gibi,hadi hayırlısı.Birde bugün olacak etkinliği izleyebileceğimiz bir adrese ulaşabilsek iyi olacak : )
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danGerfuLL 7 yıl
Hele bir son kullanıcı olan bizlere ulaşsın da cihazlar sonra uzun uzun yazıp çizip analiz ederler. Bu durumdaki analizler ayakkabı varken çıplak ayakla yürümeye benziyor.
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Silent Guardian 7 yıl
Ucuz WP7 yaparlarsa alınır.Ben bugün kü nokia etkinliğini bekliyorum.500-700 arası WP7'li bir telefon olsa fena olmaz,sonuçta donanım belli(WP7 donanım kısıtlaması getiriyor)
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