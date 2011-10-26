Rapor: Windows Phone satışları Batı Avrupa'da 2012 yılı için 14 milyon civarında bekleniyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 taşıyacak Nokia modelleri bugün kamuoyuna tanıtılacak. Microsoft büyük umutlar bağladığı mini işletim sistemi için kesenin ağzını açtı ve reklam ve pazarlama için 200 milyon dolara yakın para harcadı. Microsoft'un gösterdiği önem analistlerin de gelecek ile ilgili iyimser tahminler yapmasına sebep oluyor.





Teknoloji araştırma firması Strategy Analytics'in raporuna göre Fujitsu, ZTE, Acer, Samsung, HTC ve Nokia'nın katkısıyla Windows Phone Batı Avrupa'da 2012 yılında yüzde 12.3 pazar payı elde edecek. Bölgede 2012 yılında 117 milyon akıllı telefon satılırken 14 milyonu Windows Phone yüklü olacak.





Bölgede en hızlı büyüyen akıllı telefon platformu Windows Phone olacak. 2011'de yüzde 6 olan pazar payı 2012'de yüzde 12'ye çıkacak. Akıllı telefon pazarı da yüzde 12'lik büyümeyle 105 milyon birimden 117 milyon birime çıkacak.





Raporda buna rağmen donanım açısından rekabetin gerisinde kalma, yetersiz uygulama mağazası, önceki Windows sürümlerinden kaynaklı tüketicilerin negatif izlenimleri Microsoft'un önündeki en büyük engel olacak.





Microsoft'un Nokia ila yaptığı ortaklık sonucu cep telefonu üreticisinin Symbian ile hakim olduğu tüm pazarlar Windows Phone hakimiyetine geçecek. Batı Avrupa'da satışların itici gücü Nokia'nın bu bölgedeki yaygınlığı olacak.