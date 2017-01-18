Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu

Devre kartı şeklinde minik bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşmasında öncü olan Raspberry Vakfı, farklı kategorilerde ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Bir süre önce Compute Module adında yeni bir kategori başlatan vakıf üçüncü neslini bu hafta duyurdu.

Dizüstü RAM Boyutunda

CM3 olarak da adlandırılan modül DDR2 SO-DIMM slotuna sığacak büyüklükte. Orijinal devre kartının pek çok özelliğini bünyesinde barındırıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli BCM2837 yonga seti, 1GB RAM, 4GB eMMC bellek ve pin çıkışı bunlar arasında.

CM serisini farklı yapan ise geliştiricilere esneklik sağlaması. Firma bunun için IO Board adında bir de eklenti kartı geliştirdi. Bu kart da şu anda IO3 olarak yeni nesle geçmiş durumda. Geliştiriciler IO eklentilerini kullanarak özelleştirilmiş sistemler ortaya çıkarabiliyor. HDMI, USB yuvaları, bellek programlama arayüzleri, enerji portu, depolama birimi gibi pek çok bileşen eklenti kartlarında yerini almış.

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Geliştiriciler bu sayede RP serisinde sunulan standart bileşenlerden kurtuluyor ve kendi arzusuna göre sistemler oluşturabiliyor. CM3 modülü 30$ fiyat etiketine sahip. Depolama belleği olmayan Lite sürümü 25$. Genişleme setleri ise 30$’dan başlıyor. Satışlar yine element14 ve RS Components üzerinden yapılacak.