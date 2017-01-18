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Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu

Bilgisayar dünyasına adını altın harflerle yazdıran Raspberry Pi, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma artık özelleştirilebilir kartlara ağırlık veriyor.
2 yıl
11,5b
1
9
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu

Devre kartı şeklinde minik bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşmasında öncü olan Raspberry Vakfı, farklı kategorilerde ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Bir süre önce Compute Module adında yeni bir kategori başlatan vakıf üçüncü neslini bu hafta duyurdu.

Dizüstü RAM Boyutunda

CM3 olarak da adlandırılan modül DDR2 SO-DIMM slotuna sığacak büyüklükte. Orijinal devre kartının pek çok özelliğini bünyesinde barındırıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli BCM2837 yonga seti, 1GB RAM, 4GB eMMC bellek ve pin çıkışı bunlar arasında.

CM serisini farklı yapan ise geliştiricilere esneklik sağlaması. Firma bunun için IO Board adında bir de eklenti kartı geliştirdi. Bu kart da şu anda IO3 olarak yeni nesle geçmiş durumda. Geliştiriciler IO eklentilerini kullanarak özelleştirilmiş sistemler ortaya çıkarabiliyor. HDMI, USB yuvaları, bellek programlama arayüzleri, enerji portu, depolama birimi gibi pek çok bileşen eklenti kartlarında yerini almış.

Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook Pro’lar batarya güven testlerini nihayet geçti"

Geliştiriciler bu sayede RP serisinde sunulan standart bileşenlerden kurtuluyor ve kendi arzusuna göre sistemler oluşturabiliyor. CM3 modülü 30$ fiyat etiketine sahip. Depolama belleği olmayan Lite sürümü 25$. Genişleme setleri ise 30$’dan başlıyor. Satışlar yine element14 ve RS Components üzerinden yapılacak. 

 
Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu
 

http://hexus.net/ce/news/gadgets/101509-raspberry-pi-compute-module-3-launched/ Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen Tendürek
Orijinalden alıntı: Tendürek
Bu Raspberry Pi ve Arduino nedir? Nerede kullanılır? Örnek verebilir misiniz.

Raspberry pi Arm işlemcili bilgisayar. Mesela bir elektronik projesi yapıyorsun diyelim. Sensör falan okuyup hesaplama yapman, sonra da bişeyleri çalıştırman gerekli. Bu iş için koskoca bilgisayar kasasını alıp taşıyamazsın ama rpi gibi minik bir pc olursa istediğin sisteme entegre edebilirsin. Tabi normal bilgisayar olarak ta kullanılabilir, linux çalıştırıyor sonuçta.
Arduino biraz daha karmaşık. Bunda işletim sistemi olmaz, direkt çip programlanır. İşlem gücü olarak oldukça zayıf ancak dijital ve analog giriş/çıkış bakımından gelişmiş aletlerdir.
Proje olarak kendi yaptığım, telefonla kontrol edilen oyuncak arabayı örnek gösterebilirim. Telefona yazdığım program jiroskop sensörü ile telefonun eğimini ve eksenini okuyup hız ve yön bilgisini hesaplayarak sonucu arabaya gönderiyor ve arabanın üzerindeki Arduino ise bu bilgiyi bluetooth ile alarak kendisine bağlı olan 2 motoru kontrol ediyor.
Orijinalden alıntı: TendürekBu Raspberry Pi ve Arduino nedir? Nerede kullanılır? Örnek verebilir misiniz.Raspberry pi Arm işlemcili bilg...
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Tendürek 2 yıl
Bu Raspberry Pi ve Arduino nedir? Nerede kullanılır? Örnek verebilir misiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Tendürek
Orijinalden alıntı: Tendürek
Bu Raspberry Pi ve Arduino nedir? Nerede kullanılır? Örnek verebilir misiniz.

Raspberry pi Arm işlemcili bilgisayar. Mesela bir elektronik projesi yapıyorsun diyelim. Sensör falan okuyup hesaplama yapman, sonra da bişeyleri çalıştırman gerekli. Bu iş için koskoca bilgisayar kasasını alıp taşıyamazsın ama rpi gibi minik bir pc olursa istediğin sisteme entegre edebilirsin. Tabi normal bilgisayar olarak ta kullanılabilir, linux çalıştırıyor sonuçta.
Arduino biraz daha karmaşık. Bunda işletim sistemi olmaz, direkt çip programlanır. İşlem gücü olarak oldukça zayıf ancak dijital ve analog giriş/çıkış bakımından gelişmiş aletlerdir.
Proje olarak kendi yaptığım, telefonla kontrol edilen oyuncak arabayı örnek gösterebilirim. Telefona yazdığım program jiroskop sensörü ile telefonun eğimini ve eksenini okuyup hız ve yön bilgisini hesaplayarak sonucu arabaya gönderiyor ve arabanın üzerindeki Arduino ise bu bilgiyi bluetooth ile alarak kendisine bağlı olan 2 motoru kontrol ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kayamtky 2 yıl
Ses çıkışı için şuna bir optik çıkış koymadılar gitti.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Kargo dahil 10 dolara Orange pi var. Üstelik bunun gibi modül değil komple bilgisayar.
aliexpress.com/...
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Hobar 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Kargo dahil 10 dolara Orange pi var. Üstelik bunun gibi modül değil komple bilgisayar.
aliexpress.com/...

Aldım. tavsiye etmiyorum. Yazılım desteği raspberry kadar iyi değil. Ayrıca hdmi aşırı tarama seçeneği yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Amd64x2 2 yıl
Hedef kitleleri aynı olmasa da yeni başlayanlara (başlayacaklara) öncelikle Arduino öneririm, daha ucuz daha basit.
1 Yanıt Yanıtla +3
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tolgatelli 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

Hedef kitleleri aynı olmasa da yeni başlayanlara (başlayacaklara) öncelikle Arduino öneririm, daha ucuz daha basit.

daha ucuz, daha basit ve destek de çok.
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