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Raspberry Pi Model A satışa sunuldu

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi Model A satışa sunuldu

Bir eğitim projesi olarak başlayan ancak beklenmedik bir üne kavuşarak geliştirici kartı sektöründe adeta çığır açan Raspberry Pi ürünü, Model A ve Model B şeklinde iki versiyon olarak üretilmekte.

700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemci,512MB RAM, iki USB girişi, Ethernet, HDMI çıkışı, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemleri yükleyebilme şeklinde özelliklere sahip olan Raspberry Pi'de A modeli Ethernet olmadan tek USB portu ve 256MB RAM ile sunulurken, Model B ise yukarıdaki özelliklerin tamamına sahipti. 

Ürünün B modeli RS Components ve Premier Farnell/element 14 adlı anlaşmalı perakendeciler üzerinden 35$ karşılığında dağıtıma bir süre önce başlamıştı. A modelinin de satışına başlandığı haberi geldi. Bu modelin satış fiyatı ise 25$.

Bir kredi kartı büyüklüğünde olan Raspberry Pi, masaüstü bilgisayarlarda yapabildiğiniz pek çok gündelik ve ofis işlemlerini kaldırabilecek yeteneğe sahip. Tam sürüm Linux tabanlı işletim sistemleri ile kullanarak alternatif bir masaüstü bilgisayarı elde edebilirsiniz. Ürün genelde eğitim amaçlı oluyor. Kısa süre önce Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, İngiltere'deki okullara yazılım derslerinde yardımcı olması açısından 15 000 adet Raspberry Pi modeli hibe etmişti.

A modeli ilk olarak Avrupa'da satışa sunuldu. Diğer ülkelere ise dağıtım imkanları ölçüsünde ürün sevkedilecek. 

http://www.androidauthority.com/the-raspberry-pi-model-a-europe-global-release-expected-soon-153792/ Yorum Yaz
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deadric 6 yıl
geekbuying.com/...
30 dolar, kargo bedava.
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ekrem71 6 yıl
DraGonS
Cagdas dv6196Raspberry Pi A Modeli=700MHz Broadcom işlemci512MB RAMiki USB girişiEthernetHDMI çıkışıSD kartRaspberry Pi B Modeli=Ethernet olmadantek USB portu256MB RAMHangisi 35 dolar hangisi 25 dolar? Haberde ters mi yazılmış sanki?
Haberde yanlış yazılmış. A yazan B, B yazan A modeli aslında

Modeller tam tersi Raspberry Pi'de. A modeli düşük olan B modeli yüksek olan. Zaten B modeli 35 dolar, A modeli de 25 dolar
Satış sitelerinde olan özellikler:
Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS processor with FPU and Videocore 4 GPU
GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode
GPU is capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA infrastructure
256MB RAM (Model A), 512MB RAM (Model B)
Boots from SD card, running a version of Linux
USB 2.0 socket (Model A x 1 socket/ Model B x 2 sockets)
10/100 BaseT Ethernet socket (Model B only)
Bu da kendi sitesinden:
The Model A is a stripped-down version of the Model B Raspberry Pi, with no Ethernet, one USB port and 256MB RAM. If you’d like to learn more, check out this post from a couple of months back.
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DraGonS 6 yıl
Cagdas dv6196
Raspberry Pi A Modeli=700MHz Broadcom işlemci512MB RAMiki USB girişiEthernetHDMI çıkışıSD kartRaspberry Pi B Modeli=Ethernet olmadantek USB portu256MB RAMHangisi 35 dolar hangisi 25 dolar? Haberde ters mi yazılmış sanki?

Haberde yanlış yazılmış. A yazan B, B yazan A modeli aslında
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Xagdas 6 yıl
Raspberry Pi A Modeli=
700MHz Broadcom işlemci
512MB RAM
iki USB girişi
Ethernet
HDMI çıkışı
SD kart
Raspberry Pi B Modeli=
Ethernet olmadan
tek USB portu
256MB RAM
Hangisi 35 dolar hangisi 25 dolar? Haberde ters mi yazılmış sanki?
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Virtual Reality 6 yıl
Meslek liselerinin ve üniversitelerin bilgisayar ve elektronik bölümüne kayıt olunduğu gün, her gence bu cihazdan bir tane verilmeli ve bunun üzerinde çalışacak ödevler verilmeli

Mutlaka izleyin !!!

Minik Bilgisayar Raspberry Pi’ye Genel Bakış
teknoseyir.com/...

Raspberry Pi’yi Çalıştırıyoruz!
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regaibyigit. 6 yıl
Bl00dyHell
Sık yapılan bir hata yapmışsınız siz de. Linux işletim sistemleri şeklinde bir yazı geçiyor haberde ama Linux tek başına bir işletim sistemi değildir.

linux işletim sistemi dememiş ki? linux işletim sistemleri demiş
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ChRoNick 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Bl00dyHell
Sık yapılan bir hata yapmışsınız siz de. Linux işletim sistemleri şeklinde bir yazı geçiyor haberde ama Linux tek başına bir işletim sistemi değildir.

linux işletim sistemi dememiş ki? linux işletim sistemleri demiş

Tamam işte Linux tabanlı işletim sistemleri demesi gerekiyordu. Öbür türlü Linux işletim sistemi zannediyor insanlar.
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Bl00dyHell 6 yıl
Sık yapılan bir hata yapmışsınız siz de. "Linux işletim sistemleri" şeklinde bir yazı geçiyor haberde ama Linux tek başına bir işletim sistemi değildir.
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