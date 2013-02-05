Raspberry Pi Model A satışa sunuldu





Bir eğitim projesi olarak başlayan ancak beklenmedik bir üne kavuşarak geliştirici kartı sektöründe adeta çığır açan Raspberry Pi ürünü, Model A ve Model B şeklinde iki versiyon olarak üretilmekte.





700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemci,512MB RAM, iki USB girişi, Ethernet, HDMI çıkışı, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemleri yükleyebilme şeklinde özelliklere sahip olan Raspberry Pi'de A modeli Ethernet olmadan tek USB portu ve 256MB RAM ile sunulurken, Model B ise yukarıdaki özelliklerin tamamına sahipti.





Ürünün B modeli RS Components ve Premier Farnell/element 14 adlı anlaşmalı perakendeciler üzerinden 35$ karşılığında dağıtıma bir süre önce başlamıştı. A modelinin de satışına başlandığı haberi geldi. Bu modelin satış fiyatı ise 25$.





Bir kredi kartı büyüklüğünde olan Raspberry Pi, masaüstü bilgisayarlarda yapabildiğiniz pek çok gündelik ve ofis işlemlerini kaldırabilecek yeteneğe sahip. Tam sürüm Linux tabanlı işletim sistemleri ile kullanarak alternatif bir masaüstü bilgisayarı elde edebilirsiniz. Ürün genelde eğitim amaçlı oluyor. Kısa süre önce Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, İngiltere'deki okullara yazılım derslerinde yardımcı olması açısından 15 000 adet Raspberry Pi modeli hibe etmişti.





A modeli ilk olarak Avrupa'da satışa sunuldu. Diğer ülkelere ise dağıtım imkanları ölçüsünde ürün sevkedilecek.

http://www.androidauthority.com/the-raspberry-pi-model-a-europe-global-release-expected-soon-153792/