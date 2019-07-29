Ray tracing 2023 yılından itibaren oyunlarda gereksinim haline gelecek

Nvidia’nın Turing GPU’suyla hayatımıza giren Ray tracing görünüşe göre önümüzdeki dönemde daha fazla oyunda karşımıza çıkacak. GPU devinden bir ismin iddiası ise henüz yavaş yavaş yaygınlaşan teknik hakkında bir hayli iddalı.

2023 yılında ilk AAA oyununda ışın izleme istenecek

https://twitter.com/CasualEffects/status/1155567500861440000

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Ray tracing desteği günümüzde henüz sayılı oyunda desteklenen bir teknoloji. Donanım kanadında isedaha GPU bazında ışın izlemeye geçmiş değil.iddiasına göregeldiğimizde tümoyunları Ray tracing desteği gereksinim haline gelecek. Daha düşük bütçeli oyunlarda bu durumun yaygınlaşması zaman alacaktır.a göre ışın izleme oyunculuğun geleceği konumunda dursa da günümüzdeki kartların söz konusu teknolojinin aktive edildiği senaryoda ne kadar zorlandığı oldukça net. İlerleyen yıllarda umarız donanımsal kanattaki gelişmelerle yeterli güçte modeller alınabilir hale gelir.