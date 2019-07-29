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Ray tracing 2023 yılından itibaren oyunlarda gereksinim haline gelecek

Ray tracing desteği yavaş yavaş oyun dünyasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Nvidia’dan bir ismin iddiası ise teknolojiyi daha çok yapımda göreceğimiz yönünde.
10 dk.
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56
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia’nın Turing GPU’suyla hayatımıza giren Ray tracing görünüşe göre önümüzdeki dönemde daha fazla oyunda karşımıza çıkacak. GPU devinden bir ismin iddiası ise henüz yavaş yavaş yaygınlaşan teknik hakkında bir hayli iddalı.

2023 yılında ilk AAA oyununda ışın izleme istenecek

Ray tracing desteği günümüzde henüz sayılı oyunda desteklenen bir teknoloji. Donanım kanadında ise AMD daha GPU bazında ışın izlemeye geçmiş değil. Morgan McGuire’ın iddiasına göre 2023 yılına geldiğimizde tüm AAA oyunları Ray tracing desteği gereksinim haline gelecek. Daha düşük bütçeli oyunlarda bu durumun yaygınlaşması zaman alacaktır.
Nvidia’ya göre ışın izleme oyunculuğun geleceği konumunda dursa da günümüzdeki kartların söz konusu teknolojinin aktive edildiği senaryoda ne kadar zorlandığı oldukça net. İlerleyen yıllarda umarız donanımsal kanattaki gelişmelerle yeterli güçte modeller alınabilir hale gelir.
https://twitter.com/CasualEffects/status/1155567500861440000 Yorum Yaz
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