Ray tracing 2023 yılından itibaren oyunlarda gereksinim haline gelecek

Nvidia’nın Turing GPU’suyla hayatımıza giren Ray tracing görünüşe göre önümüzdeki dönemde daha fazla oyunda karşımıza çıkacak. GPU devinden bir ismin iddiası ise henüz yavaş yavaş yaygınlaşan teknik hakkında bir hayli iddalı.
2023 yılında ilk AAA oyununda ışın izleme istenecekRay tracing desteği günümüzde henüz sayılı oyunda desteklenen bir teknoloji. Donanım kanadında ise AMD daha GPU bazında ışın izlemeye geçmiş değil. Morgan McGuire’ın iddiasına göre 2023 yılına geldiğimizde tüm AAA oyunları Ray tracing desteği gereksinim haline gelecek. Daha düşük bütçeli oyunlarda bu durumun yaygınlaşması zaman alacaktır.
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