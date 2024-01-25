Nvidia, RTX ekran kartları için SDR videoları HDR'a çeviren yapay zeka özelliğini kullanıma sundu

RTX Video HDR, yeni RTX 4070 Ti Super için sunulan 551.23 Game Ready sürücüsüyle geliyor. Video HDR özelliği hem Microsoft Edge hem de Google Chrome'da çalışıyor.
HDR monitörünüz ve RTX kartınız varsa Nvidia'dan en son sürücüleri indirebilir ve RTX Video HDR'yi etkinleştirmek için Nvidia Kontrol Paneline gidebilirsiniz. RTX Video Süper Çözünürlüğünü etkinleştirebileceğiniz aynı konumda, Nvidia Denetim Masası'ndaki, Video > Video görüntü ayarlarını düzenle seçeneğinde bulabilirsiniz.
Nvidia'nın yapay zeka destekli özelliklerinin çoğu gibi, RTX Video HDR de Nvidia'nın RTX 20 serisi GPU'larında ilk kez sunmaya başladığı tensör çekirdeklerinden yararlandığı için RTX serisi ekran kartı gerektiriyor. Nvidia ayrıca oyunlardaki kare hızlarını ve görüntü kalitesini iyileştirmek amacıyla Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) sistemi için yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Nvidia ayrıca oyunları daha yüksek çözünürlükte işleyerek görüntü kalitesini artırmak için Derin Öğrenme Dinamik Süper Çözünürlük (DLDSR) sistemini 2022'de piyasaya sürmüştü. Nvidia Broadcast ayrıca, görüntülü görüşmeler sırasında göz teması kuruyormuşsunuz gibi görünmek için yapay zekayı kullanan bir Göz Teması özelliği de içeriyor.
Nvidia'nın en yeni 551.23 sürücü sürümü ayrıca, DirectX 12 oyunları için Ultra Düşük Gecikme Modu desteği sağlıyor. Bu mod, Nvidia Reflex desteği olmayan oyunlarda etkinleştirilmeye değer bir mod, çünkü oyunun sırayı yönetmesi yerine, render sırasını doğrudan sürücü seviyesinde azaltıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.