Nvidia, RTX ekran kartları için SDR videoları HDR'a çeviren yapay zeka özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Nvidia, tüm RTX GPU'lar için yeni bir özelliği kullanıma sokuyor: RTX Video HDR. RTX Video HDR, SDR videoları HDR'ye dönüştürmek için yapay zekayı kullanıyor. Özelliği kullanabilmek için HDR10 uyumlu bir monitörünüzün olması gerekiyor.

RTX Video HDR, yeni RTX 4070 Ti Super için sunulan 551.23 Game Ready sürücüsüyle geliyor. Video HDR özelliği hem Microsoft Edge hem de Google Chrome'da çalışıyor.

HDR monitörünüz ve RTX kartınız varsa Nvidia'dan en son sürücüleri indirebilir ve RTX Video HDR'yi etkinleştirmek için Nvidia Kontrol Paneline gidebilirsiniz. RTX Video Süper Çözünürlüğünü etkinleştirebileceğiniz aynı konumda, Nvidia Denetim Masası'ndaki, Video > Video görüntü ayarlarını düzenle seçeneğinde bulabilirsiniz.

GeForce RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar çıktı: Neler sunuyor? 11 sa. önce eklendi

Nvidia'nın yapay zeka destekli özelliklerinin çoğu gibi, RTX Video HDR de Nvidia'nın RTX 20 serisi GPU'larında ilk kez sunmaya başladığı tensör çekirdeklerinden yararlandığı için RTX serisi ekran kartı gerektiriyor. Nvidia ayrıca oyunlardaki kare hızlarını ve görüntü kalitesini iyileştirmek amacıyla Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) sistemi için yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Nvidia ayrıca oyunları daha yüksek çözünürlükte işleyerek görüntü kalitesini artırmak için Derin Öğrenme Dinamik Süper Çözünürlük (DLDSR) sistemini 2022'de piyasaya sürmüştü. Nvidia Broadcast ayrıca, görüntülü görüşmeler sırasında göz teması kuruyormuşsunuz gibi görünmek için yapay zekayı kullanan bir Göz Teması özelliği de içeriyor.

Nvidia'nın en yeni 551.23 sürücü sürümü ayrıca, DirectX 12 oyunları için Ultra Düşük Gecikme Modu desteği sağlıyor. Bu mod, Nvidia Reflex desteği olmayan oyunlarda etkinleştirilmeye değer bir mod, çünkü oyunun sırayı yönetmesi yerine, render sırasını doğrudan sürücü seviyesinde azaltıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX ekran kartları, SDR videoları HDR'a çevirecek