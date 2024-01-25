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    Anlık Bildirim

    Nvidia, RTX ekran kartları için SDR videoları HDR'a çeviren yapay zeka özelliğini kullanıma sundu

    Nvidia, tüm RTX ekran kartları için RTX Video HDR özelliğini kullanıma sundu. RTX Video HDR, standart videoları yapay zeka yardımıyla HDR videolara dönüştürecek.
    Nvidia RTX ekran kartları, SDR videoları HDR'a çevirecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia, tüm RTX GPU'lar için yeni bir özelliği kullanıma sokuyor: RTX Video HDR. RTX Video HDR, SDR videoları HDR'ye dönüştürmek için yapay zekayı kullanıyor. Özelliği kullanabilmek için HDR10 uyumlu bir monitörünüzün olması gerekiyor.

    RTX Video HDR, yeni RTX 4070 Ti Super için sunulan 551.23 Game Ready sürücüsüyle geliyor. Video HDR özelliği hem Microsoft Edge hem de Google Chrome'da çalışıyor.  

    HDR monitörünüz ve RTX kartınız varsa Nvidia'dan en son sürücüleri indirebilir ve RTX Video HDR'yi etkinleştirmek için Nvidia Kontrol Paneline gidebilirsiniz. RTX Video Süper Çözünürlüğünü etkinleştirebileceğiniz aynı konumda, Nvidia Denetim Masası'ndaki, Video > Video görüntü ayarlarını düzenle seçeneğinde bulabilirsiniz. 

    Nvidia'nın yapay zeka destekli özelliklerinin çoğu gibi, RTX Video HDR de Nvidia'nın RTX 20 serisi GPU'larında ilk kez sunmaya başladığı tensör çekirdeklerinden yararlandığı için RTX serisi ekran kartı gerektiriyor. Nvidia ayrıca oyunlardaki kare hızlarını ve görüntü kalitesini iyileştirmek amacıyla Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) sistemi için yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Nvidia ayrıca oyunları daha yüksek çözünürlükte işleyerek görüntü kalitesini artırmak için Derin Öğrenme Dinamik Süper Çözünürlük (DLDSR) sistemini 2022'de piyasaya sürmüştü. Nvidia Broadcast ayrıca, görüntülü görüşmeler sırasında göz teması kuruyormuşsunuz gibi görünmek için yapay zekayı kullanan bir Göz Teması özelliği de içeriyor.

    Nvidia'nın en yeni 551.23 sürücü sürümü ayrıca, DirectX 12 oyunları için Ultra Düşük Gecikme Modu desteği sağlıyor. Bu mod, Nvidia Reflex desteği olmayan oyunlarda etkinleştirilmeye değer bir mod, çünkü oyunun sırayı yönetmesi yerine, render sırasını doğrudan sürücü seviyesinde azaltıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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