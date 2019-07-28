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Intel’in Xe serisi ekran kartları sürücülerde ortaya çıktı

Intel bir süredir harici ekran kartı konusundaki çalışmalarını açıktan açığa yürütüyor. Bir zamanlar hakkında çıkacak mı çıkmayacak mı soruları dolaşan kartların bugün işlem birimleri sızdı.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Ekran kartı sürücüleri yeni özellikleri ve performans artışlarını çağrıştırdığı kadar yeni ekran kartlarının gelişinin de habercisi olabiliyor. Intel’in yeni ekran kartlarına dair son detaylar sürücüden bulundu.

Gen 11 ve Gen 12 yongalarından haberler sunan sızıntıya göre Gen 11 yongaları Rocket Lake işlemcilerin kalbinde yer alacak. Hali hazırdaki Ice Lake modellerinde de bulunan yonganın 14 nm sürecinden geçmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise 10 nm üretim tekniğine yer verilecek. Entegre grafik birimlerinin GT0, GT0.5(16 EU) ve GT1(32 EU) olmak üzere 3 seçenek altında yer alacağını da belirtelim.

512 işlem birimine kadar ölçeklenen kartlar 

Gen 12 ise donanım severlerin asıl beklediği Grafik çözümü olacak. Sürücüdeki ayrıntıya göre mavi ekip modelleri şu anda 128, 256 ve 512 işlem birimine sahip olan 3 model altında şekilleniyor. Ayrıca kartların LP ve HP şeklinde güç klasmanına göre de ayrıldığını görmekteyiz.
Rakamlar biraz düşük geliyor açıkçası ancak firma ilk başta multimedya espor yapımlarına yönelik uygun fiyatlı çözümler sunmayı planlıyor olabilir. Bir diğer yandan Intel’in asıl iddialı ürünlerini sakladığı 7 nm bantlarından çıkacak ve Foveros çoklu kümeleme yöntemiyle üretilecek modellerini 2021’de satışa sunacağını da düşünecek olursak firma ilk nesilde daha sakin bir strateji tercih etmiş olabilir. Son olarak 10 nm nodlarından geçecek Arctic Sound kartlarının önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacağını da aktaralım.
https://wccftech.com/intel-xe-discrete-graphics-cards-spotted-leaked-gpu-driver-gen-12-gen-11/ Yorum Yaz
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