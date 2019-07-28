Intel’in Xe serisi ekran kartları sürücülerde ortaya çıktı

Ekran kartı sürücüleri yeni özellikleri ve performans artışlarını çağrıştırdığı kadar yeni ekran kartlarının gelişinin de habercisi olabiliyor. Intel’in yeni ekran kartlarına dair son detaylar sürücüden bulundu.
Gen 11 ve Gen 12 yongalarından haberler sunan sızıntıya göre Gen 11 yongaları Rocket Lake işlemcilerin kalbinde yer alacak. Hali hazırdaki Ice Lake modellerinde de bulunan yonganın 14 nm sürecinden geçmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise 10 nm üretim tekniğine yer verilecek. Entegre grafik birimlerinin GT0, GT0.5(16 EU) ve GT1(32 EU) olmak üzere 3 seçenek altında yer alacağını da belirtelim.
512 işlem birimine kadar ölçeklenen kartlar
Gen 12 ise donanım severlerin asıl beklediği Grafik çözümü olacak. Sürücüdeki ayrıntıya göre mavi ekip modelleri şu anda 128, 256 ve 512 işlem birimine sahip olan 3 model altında şekilleniyor. Ayrıca kartların LP ve HP şeklinde güç klasmanına göre de ayrıldığını görmekteyiz.
https://wccftech.com/intel-xe-discrete-graphics-cards-spotted-leaked-gpu-driver-gen-12-gen-11/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle