Intel’in Xe serisi ekran kartları sürücülerde ortaya çıktı

Ekran kartı sürücüleri yeni özellikleri ve performans artışlarını çağrıştırdığı kadar yeni ekran kartlarının gelişinin de habercisi olabiliyor. Intel’in yeni ekran kartlarına dair son detaylar sürücüden bulundu.

512 işlem birimine kadar ölçeklenen kartlar

Gen 12 ise donanım severlerin asıl beklediği Grafik çözümü olacak. Sürücüdeki ayrıntıya göre mavi ekip modelleri şu anda 128, 256 ve 512 işlem birimine sahip olan 3 model altında şekilleniyor. Ayrıca kartların LP ve HP şeklinde güç klasmanına göre de ayrıldığını görmekteyiz.

https://wccftech.com/intel-xe-discrete-graphics-cards-spotted-leaked-gpu-driver-gen-12-gen-11/

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Gen 11 ve Gen 12 yongalarından haberler sunan sızıntıya göreyongalarıişlemcilerin kalbinde yer alacak. Hali hazırdakimodellerinde de bulunan yonganın 14 nm sürecinden geçmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise 10 nm üretim tekniğine yer verilecek. Entegre grafik birimlerinin GT0, GT0.5(16 EU) ve GT1(32 EU) olmak üzere 3 seçenek altında yer alacağını da belirtelim.Rakamlar biraz düşük geliyor açıkçası ancak firma ilk başta multimedya espor yapımlarına yönelik uygun fiyatlı çözümler sunmayı planlıyor olabilir. Bir diğer yandan Intel’in asıl iddialı ürünlerini sakladığıbantlarından çıkacak ve Foveros çoklu kümeleme yöntemiyle üretilecek modellerinisatışa sunacağını da düşünecek olursak firma ilk nesilde daha sakin bir strateji tercih etmiş olabilir. Son olaraknodlarından geçecekkartlarının önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacağını da aktaralım.